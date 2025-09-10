Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 10, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (48½) Washington

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo 7 (45½) at NY JETS
at PITTSBURGH 3 (39½) Seattle
San Francisco (42½) at NEW ORLEANS
at MIAMI (43½) New England
at BALTIMORE 12½ 11½ (45½) Cleveland
at DALLAS 3 (44½) NY Giants
LA Rams (42½) at TENNESSEE
at DETROIT (47½) Chicago
at CINCINNATI (49½) Jacksonville
Denver 3 (42½) at INDIANAPOLIS
at ARIZONA (44½) Carolina
Philadelphia (46½) at KANSAS CITY
at MINNESOTA (45½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (42½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (46½) at LAS VEGAS

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (52½) at WAKE FOREST

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANA 41½ 45½ (58½) Indiana State
at SYRACUSE 35½ 37½ (63½) Colgate
at HOUSTON (43½) Colorado
Kansas State (55½) at ARIZONA
at UCLA 13½ 15½ (52½) New Mexico

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 28½ 27½ (48½) at NORTHWESTERN
Clemson (53½) at GEORGIA TECH
at MICHIGAN 27½ 27½ (41½) Central Michigan
Memphis (50½) at TROY
Oklahoma 27½ 23½ (52½) at TEMPLE
at ALABAMA 18½ 21½ (46½) Wisconsin
Buffalo 22½ 22½ (48½) at KENT STATE
at AUBURN 25½ 24½ (54½) South Alabama
UConn 10½ 10½ (52½) at DELAWARE
Pittsburgh (57½) at WEST VIRGINIA
Georgia (49½) at TENNESSEE
at NORTH TEXAS (59½) Washington State
at TEXAS TECH 22½ 23½ (62½) Oregon State
SMU 26½ 28½ (61½) at MISSOURI STATE
USC 20½ 21½ (58½) at PURDUE
at MISSOURI 24½ 27½ (47½) Louisiana
Iowa State 20½ 20½ (55½) at ARKANSAS STATE
at TEXAS 41½ 41½ (51½) UTEP
at MIAMI (FL) 15½ 17½ (56½) South Florida
Liberty (51½) at BOWLING GREEN
at NEVADA (47½) Middle Tennessee
at FLORIDA INTERNATIONAL (58½) Florida Atlantic
Appalachian State (55½) at SOUTHERN MISS
at GEORGIA SOUTHERN (58½) Jacksonville State
at VIRGINIA TECH (50½) Old Dominion
at OHIO STATE 34½ 31½ (52½) Ohio
at ILLINOIS 28½ 27½ (50½) Western Michigan
at OLE MISS (60½) Arkansas
East Carolina (56½) at COASTAL CAROLINA
at NOTRE DAME (49½) Texas A&M
at KENTUCKY 25½ 23½ (45½) Eastern Michigan
at LSU (48½) Florida
at IOWA 34½ 35½ (43½) UMass
at LOUISIANA TECH (42½) New Mexico State
at SOUTH CAROLINA (48½) Vanderbilt
Duke (54½) at TULANE
Utah 23½ 23½ (48½) at WYOMING
Navy 13½ 14½ (53½) at TULSA
at UAB 10½ 11½ (55½) Akron
Air Force (50½) at UTAH STATE
at ARIZONA STATE 13½ 14½ (58½) Texas State
Boston College 10½ 12½ (44½) at STANFORD
Minnesota (42½) at CAL

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Boston -134 at ATHLETICS +114
at LA ANGELS -142 Minnesota +120
Kansas City -116 at CLEVELAND -102
at N.Y YANKEES -168 Detroit +142
at TORONTO -130 Houston +110
at CHICAGO WHITE SOX OFF Tampa Bay OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at SAN FRANCISCO -142 Arizona +120
at MIAMI -162 Washington +136
at PHILADELPHIA -172 N.Y Mets +144
at ATLANTA OFF Chicago Cubs OFF
at SAN DIEGO -172 Cincinnati +144
at LA DODGERS -350 Colorado +280

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Milwaukee -110 at TEXAS -106
Pittsburgh -148 at BALTIMORE +126
at SEATTLE -235 St. Louis +194

