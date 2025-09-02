NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Maryland
|1
|0
|6
|6
|0
|0
|0
|6
|6.00
|Arizona
|1
|3
|3
|5
|0
|0
|0
|5
|5.00
|Tulane
|1
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|5
|5.00
|Cent. Michigan
|1
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|3.00
|Colorado
|1
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|3
|3.00
|Louisiana Tech
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|3.00
|Penn St.
|1
|3
|1
|3
|0
|0
|0
|3
|3.00
|South Alabama
|1
|5
|1
|4
|1
|0
|1
|3
|3.00
|South Florida
|1
|4
|0
|3
|0
|0
|0
|3
|3.00
|Air Force
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Arkansas
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|California
|1
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Florida
|1
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Georgia Southern
|1
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|2
|2.00
|Houston
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Indiana
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|2
|2.00
|Liberty
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Miami
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Michigan
|1
|1
|3
|3
|1
|0
|1
|2
|2.00
|Missouri
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Nebraska
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|North Texas
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Rice
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|South Carolina
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Southern Cal
|1
|1
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|2.00
|TCU
|1
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|2
|2.00
|Temple
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|Vanderbilt
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|UNLV
|2
|1
|5
|5
|1
|1
|2
|3
|1.50
|Iowa St.
|2
|2
|2
|4
|2
|0
|2
|2
|1.00
|Alabama
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Appalachian St.
|1
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|1.00
|Boston College
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Clemson
|1
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|1
|1.00
|Delaware
|1
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|1.00
|East Carolina
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Georgia St.
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|1.00
|Illinois
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|James Madison
|1
|0
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|1.00
|Memphis
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|1.00
|Ohio St.
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Oklahoma St.
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Tennessee
|1
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|1.00
|Texas Tech
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Toledo
|1
|3
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|1.00
|Troy
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Tulsa
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|UAB
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Utah
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Utah St.
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|Virginia
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1.00
|W. Michigan
|1
|3
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|1.00
|Washington St.
|1
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|1
|1.00
|Wisconsin
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|1.00
|Kansas
|2
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|.50
|Sam Houston St.
|2
|3
|1
|3
|0
|2
|2
|1
|.50
|Akron
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Arizona St.
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Arkansas St.
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|Auburn
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|BYU
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|Ball St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Baylor
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Bowling Green
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Buffalo
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|Colorado St.
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|E. Michigan
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|FIU
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|Georgia
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Jacksonville St.
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Kansas St.
|2
|4
|0
|3
|3
|0
|3
|0
|.00
|Kennesaw St.
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Louisiana-Monroe
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Marshall
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Middle Tennessee
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Minnesota
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Mississippi St.
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|N. Illinois
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Navy
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|New Mexico St.
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Ohio
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Oregon
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Purdue
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Rutgers
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|SMU
|1
|1
|2
|3
|2
|1
|3
|0
|.00
|San Diego St.
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Southern Miss.
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Stanford
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Texas A&M
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Texas State
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|UCF
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|UTSA
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Uconn
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|W. Kentucky
|2
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|.00
|Wake Forest
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Washington
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|Wyoming
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Charlotte
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|-1.00
|Coastal Carolina
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-1.00
|Duke
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|-1.00
|Florida St.
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|-1.00
|Iowa
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|-1.00
|Kent St.
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|-1.00
|Kentucky
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|-1.00
|LSU
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|-1
|-1.00
|Miami (Ohio)
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|-1
|-1.00
|Michigan St.
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|-1.00
|Mississippi
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|-1
|-1.00
|NC State
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-1.00
|Pittsburgh
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-1.00
|Syracuse
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|-1.00
|Texas
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-1.00
|UCLA
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-1.00
|UTEP
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-1.00
|Cincinnati
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-2
|-2.00
|Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-2
|-2.00
|Missouri St.
|1
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-2
|-2.00
|New Mexico
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|-2
|-2.00
|North Carolina
|1
|0
|1
|1
|2
|1
|3
|-2
|-2.00
|Notre Dame
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-2
|-2.00
|Oklahoma
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-2
|-2.00
|Old Dominion
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|-2
|-2.00
|Oregon St.
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-2
|-2.00
|Umass
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-2
|-2.00
|Virginia Tech
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|-2
|-2.00
|West Virginia
|1
|3
|0
|2
|4
|0
|4
|-2
|-2.00
|Fresno St.
|2
|1
|1
|1
|2
|4
|6
|-5
|-2.50
|Hawaii
|2
|0
|1
|1
|3
|3
|6
|-5
|-2.50
|Army
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-3
|-3.00
|Boise St.
|1
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|-3
|-3.00
|Georgia Tech
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|-3
|-3.00
|Louisville
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|-3
|-3.00
|Nevada
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|-3
|-3.00
|San Jose St.
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-3
|-3.00
|Northwestern
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|5
|-5
|-5.00
|FAU
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|6
|-6
|-6.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.