Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Turnover Margin

NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Maryland 1 0 6 6 0 0 0 6 6.00
Arizona 1 3 3 5 0 0 0 5 5.00
Tulane 1 1 4 5 0 0 0 5 5.00
Cent. Michigan 1 2 2 3 0 0 0 3 3.00
Colorado 1 2 1 3 0 0 0 3 3.00
Louisiana Tech 1 1 2 3 0 0 0 3 3.00
Penn St. 1 3 1 3 0 0 0 3 3.00
South Alabama 1 5 1 4 1 0 1 3 3.00
South Florida 1 4 0 3 0 0 0 3 3.00
Air Force 1 1 1 2 0 0 0 2 2.00
Arkansas 1 3 0 2 0 0 0 2 2.00
California 1 3 1 2 0 0 0 2 2.00
Florida 1 4 0 2 0 0 0 2 2.00
Georgia Southern 1 1 2 3 0 1 1 2 2.00
Houston 1 1 2 2 0 0 0 2 2.00
Indiana 1 0 3 3 1 0 1 2 2.00
Liberty 1 1 1 2 0 0 0 2 2.00
Miami 1 2 1 2 0 0 0 2 2.00
Michigan 1 1 3 3 1 0 1 2 2.00
Missouri 1 2 1 2 0 0 0 2 2.00
Nebraska 1 2 1 2 0 0 0 2 2.00
North Texas 1 1 1 2 0 0 0 2 2.00
Rice 1 1 1 2 0 0 0 2 2.00
South Carolina 1 2 2 2 0 0 0 2 2.00
Southern Cal 1 1 2 3 1 0 1 2 2.00
TCU 1 2 1 3 0 1 1 2 2.00
Temple 1 1 1 2 0 0 0 2 2.00
Vanderbilt 1 2 1 2 0 0 0 2 2.00
UNLV 2 1 5 5 1 1 2 3 1.50
Iowa St. 2 2 2 4 2 0 2 2 1.00
Alabama 1 2 0 1 0 0 0 1 1.00
Appalachian St. 1 1 1 2 1 0 1 1 1.00
Boston College 1 0 1 1 0 0 0 1 1.00
Clemson 1 2 0 2 0 1 1 1 1.00
Delaware 1 0 2 2 1 0 1 1 1.00
East Carolina 1 0 1 1 0 0 0 1 1.00
Georgia St. 1 0 2 2 0 1 1 1 1.00
Illinois 1 1 0 1 0 0 0 1 1.00
James Madison 1 0 3 3 1 1 2 1 1.00
Memphis 1 0 2 2 0 1 1 1 1.00
Ohio St. 1 0 1 1 0 0 0 1 1.00
Oklahoma St. 1 0 1 1 0 0 0 1 1.00
Tennessee 1 1 1 2 1 0 1 1 1.00
Texas Tech 1 1 1 1 0 0 0 1 1.00
Toledo 1 3 1 2 0 1 1 1 1.00
Troy 1 0 1 1 0 0 0 1 1.00
Tulsa 1 0 1 1 0 0 0 1 1.00
UAB 1 1 0 1 0 0 0 1 1.00
Utah 1 2 1 1 0 0 0 1 1.00
Utah St. 1 0 1 1 0 0 0 1 1.00
Virginia 1 3 1 1 0 0 0 1 1.00
W. Michigan 1 3 1 2 0 1 1 1 1.00
Washington St. 1 3 0 2 1 0 1 1 1.00
Wisconsin 1 0 2 2 0 1 1 1 1.00
Kansas 2 2 2 3 1 1 2 1 .50
Sam Houston St. 2 3 1 3 0 2 2 1 .50
Akron 1 0 1 1 0 1 1 0 .00
Arizona St. 1 1 1 1 0 1 1 0 .00
Arkansas St. 1 2 0 1 1 0 1 0 .00
Auburn 1 1 0 0 0 0 0 0 .00
BYU 1 1 0 1 1 0 1 0 .00
Ball St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Baylor 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Bowling Green 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Buffalo 1 0 1 1 1 0 1 0 .00
Colorado St. 1 2 0 1 0 1 1 0 .00
E. Michigan 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
FIU 1 1 0 1 1 0 1 0 .00
Georgia 1 1 0 0 0 0 0 0 .00
Jacksonville St. 1 1 0 1 0 1 1 0 .00
Kansas St. 2 4 0 3 3 0 3 0 .00
Kennesaw St. 1 1 0 0 0 0 0 0 .00
Louisiana-Monroe 1 2 1 1 0 1 1 0 .00
Marshall 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Middle Tennessee 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Minnesota 1 1 0 1 0 1 1 0 .00
Mississippi St. 1 1 1 1 0 1 1 0 .00
N. Illinois 1 2 1 1 0 1 1 0 .00
Navy 1 1 0 0 0 0 0 0 .00
New Mexico St. 1 1 1 1 0 1 1 0 .00
Ohio 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Oregon 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Purdue 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Rutgers 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
SMU 1 1 2 3 2 1 3 0 .00
San Diego St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Southern Miss. 1 0 1 1 0 1 1 0 .00
Stanford 1 1 0 1 0 1 1 0 .00
Texas A&M 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Texas State 1 1 0 0 0 0 0 0 .00
UCF 1 2 1 1 1 0 1 0 .00
UTSA 1 2 0 0 0 0 0 0 .00
Uconn 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
W. Kentucky 2 1 1 2 2 0 2 0 .00
Wake Forest 1 0 0 0 0 0 0 0 .00
Washington 1 0 1 1 1 0 1 0 .00
Wyoming 1 0 1 1 0 1 1 0 .00
Charlotte 1 1 0 1 1 1 2 -1 -1.00
Coastal Carolina 1 0 0 0 0 1 1 -1 -1.00
Duke 1 1 0 0 1 0 1 -1 -1.00
Florida St. 1 0 0 0 1 0 1 -1 -1.00
Iowa 1 0 0 0 1 0 1 -1 -1.00
Kent St. 1 0 0 0 1 0 1 -1 -1.00
Kentucky 1 1 1 1 1 1 2 -1 -1.00
LSU 1 0 1 1 2 0 2 -1 -1.00
Miami (Ohio) 1 0 1 1 0 2 2 -1 -1.00
Michigan St. 1 1 1 1 1 1 2 -1 -1.00
Mississippi 1 1 1 1 0 2 2 -1 -1.00
NC State 1 0 0 0 0 1 1 -1 -1.00
Pittsburgh 1 0 0 0 0 1 1 -1 -1.00
Syracuse 1 2 0 1 1 1 2 -1 -1.00
Texas 1 0 0 0 0 1 1 -1 -1.00
UCLA 1 0 0 0 0 1 1 -1 -1.00
UTEP 1 0 0 0 0 1 1 -1 -1.00
Cincinnati 1 0 0 0 1 1 2 -2 -2.00
Louisiana-Lafayette 1 0 0 0 1 1 2 -2 -2.00
Missouri St. 1 1 0 1 1 2 3 -2 -2.00
New Mexico 1 1 0 1 0 3 3 -2 -2.00
North Carolina 1 0 1 1 2 1 3 -2 -2.00
Notre Dame 1 1 0 0 1 1 2 -2 -2.00
Oklahoma 1 0 0 0 1 1 2 -2 -2.00
Old Dominion 1 1 0 1 0 3 3 -2 -2.00
Oregon St. 1 1 0 0 1 1 2 -2 -2.00
Umass 1 0 0 0 1 1 2 -2 -2.00
Virginia Tech 1 0 0 0 0 2 2 -2 -2.00
West Virginia 1 3 0 2 4 0 4 -2 -2.00
Fresno St. 2 1 1 1 2 4 6 -5 -2.50
Hawaii 2 0 1 1 3 3 6 -5 -2.50
Army 1 1 0 0 1 2 3 -3 -3.00
Boise St. 1 2 0 0 3 0 3 -3 -3.00
Georgia Tech 1 0 0 0 2 1 3 -3 -3.00
Louisville 1 0 0 0 0 3 3 -3 -3.00
Nevada 1 0 0 0 2 1 3 -3 -3.00
San Jose St. 1 0 0 0 1 2 3 -3 -3.00
Northwestern 1 1 0 0 1 4 5 -5 -5.00
FAU 1 0 0 0 0 6 6 -6 -6.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up