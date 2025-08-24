Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

August 24, 2025, 12:14 AM

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Boise State (63½) at SOUTH FLORIDA
at RUTGERS 10½ 14½ (46½) Ohio
at NC STATE 11½ 11½ (59½) East Carolina
at UCF 17½ 17½ (51½) Jacksonville State
Wyoming (50½) at AKRON
at OKLAHOMA STATE 21½ 21½ (55½) UT Martin
at DUKE 29½ 33½ (47½) Elon
at MISSOURI 35½ 36½ (51½) Central Arkansas
at MINNESOTA 16½ 18½ (44½) Buffalo
at HOUSTON 23½ 22½ (55½) Stephen F. Austin
Nebraska (53½) at CINCINNATI
at WISCONSIN 17½ 17½ (39½) Miami (OH)
at SAN DIEGO STATE 15½ 16½ (53½) Stony Brook

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARMY 18½ 18½ (52½) Tarleton State
Appalachian State (52½) at CHARLOTTE
at MICHIGAN STATE 18½ 19½ (49½) Western Michigan
at WAKE FOREST 17½ 16½ (51½) Kennesaw State
at ILLINOIS 39½ 45½ (63½) Western Illinois
Georgia Tech (54½) at COLORADO
Auburn (57½) at BAYLOR
UNLV 12½ 12½ (58½) at SAM HOUSTON
at SAN JOSE STATE 11½ 11½ (51½) Central Michigan

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KENT STATE (50½) Merrimack
at PURDUE 16½ 17½ (50½) Ball State
at MARYLAND 16½ 14½ (59½) Florida Atlantic
at TULANE (46½) Northwestern
Mississippi State 12½ 11½ (60½) at SOUTHERN MISS
at TENNESSEE 12½ 13½ (50½) Syracuse
at OHIO STATE (47½) Texas
at KENTUCKY 10½ (48½) Toledo
at INDIANA 23½ 22½ (54½) Old Dominion
at LOUISVILLE 40½ 40½ (56½) Eastern Kentucky
at GEORGIA 38½ 39½ (55½) Marshall
at PENN STATE 45½ 44½ (57½) Nevada
Temple (50½) at UMASS
at IOWA STATE 16½ 15½ (46½) South Dakota
Alabama 12½ 13½ (50½) at FLORIDA STATE
at LIBERTY 26½ 25½ (52½) Maine
at OREGON 27½ 27½ (56½) Montana State
at JAMES MADISON 21½ 25½ (54½) Weber State
at VIRGINIA 12½ 12½ (57½) Coastal Carolina
at OKLAHOMA 35½ 35½ (60½) Illinois State
at IOWA 32½ 37½ (48½) Albany
at VANDERBILT 35½ 36½ (48½) Charleston Southern
at KANSAS STATE 30½ 28½ (56½) North Dakota
at TEXAS A&M 20½ 22½ (57½) UTSA
at ARKANSAS STATE 11½ 10½ (59½) Southeast Missouri State
at TROY 22½ 22½ (50½) Nicholls State
at CLEMSON (57½) LSU
at LOUISIANA TECH 14½ 13½ (49½) SE Louisiana
at USC 32½ 34½ (59½) Missouri State
at MICHIGAN 34½ 36½ (50½) New Mexico
at UTAH STATE (60½) UTEP
at OLE MISS 37½ 38½ (61½) Georgia State
at TULSA (63½) Abilene Christian
at LOUISIANA 14½ 13½ (48½) Rice
at BYU 28½ 34½ (56½) Portland State
at TEXAS STATE 14½ 13½ (57½) Eastern Michigan
at NEW MEXICO STATE 19½ 19½ (53½) Bryant
at FRESNO STATE (53½) Georgia Southern
at ARIZONA STATE 28½ 28½ (52½) Northern Arizona
at WASHINGTON STATE 11½ 10½ (50½) Idaho
at ARIZONA 13½ 14½ (55½) Hawaii
at OREGON STATE (50½) Cal
at WASHINGTON 18½ 20½ (52½) Colorado State
Utah (51½) at UCLA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH CAROLINA (49½) Virginia Tech
Notre Dame (50½) at MIAMI (FL)

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU (58½) at NORTH CAROLINA

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -146 Houston +124
at DETROIT -152 Kansas City +128
Minnesota -136 at CHICAGO WHITE SOX +116
at TEXAS -132 Cleveland +112
at SEATTLE -164 Athletics +138
at N.Y YANKEES -168 Boston +142

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -320 Colorado +260
at PHILADELPHIA -295 Washington +240
N.Y Mets -130 at ATLANTA +110
at MILWAUKEE OFF San Francisco OFF
LA Dodgers -136 at SAN DIEGO +116
at ARIZONA -130 Cincinnati +110

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
St. Louis -120 at TAMPA BAY +102
Toronto -134 at MIAMI +114
Chicago Cubs -146 at LA ANGELS +124

