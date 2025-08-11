Champions Tour Schedule

Jan. 16-18 _ Mitsubishi Electric Championship at Hualalai (Ernie Els)
Feb. 6-8 _ Trophy Hassan II (Miguel Angel Jimenez)
Feb. 14-16 _ Chubb Classic (Justin Leonard)
March 7-9 _ Cologuard Classic (Steven Alker)
March 21-23 _ Hoag Classic (Miguel Angel Jimenez)
March 28-30 _ The Galleri Classic (Steve Allan)
April 4-6 _ James Hardie Pro-Football Hall of Fame Invitational (Angel Cabrera)
April 25-27 _ Mitsubishi Electric Classic (Jerry Kelly)
May 2-4 _ Insperity Invitational (Stewart Cink)
May 15-19 _ Regions Tradition (Angel Cabrera)
May 22-25 _ Senior PGA Championship (Angel Cabrera)
May 30-June 1 _ Principal Charity Classic (Miguel Angel Jimenez)
June 6-8 _ American Family Insurance Championship (T.Bjorn/D.Clarke)
June 19-22 _ Kaulig Companies Championship (Miguel Angel Jimenez)
June 26-29 _ U.S. Senior Open Championship (Padraig Harrington)
July 11-13 _ DICK’S Open (Steve Allan)
July 24-27 _ ISPS HANDA Senior Open (Padraig Harrington)
Aug. 8-10 _ Boeing Classic (Steve Allan)
Aug. 15-17 _ Rogers Charity Classic, Calgary, Alberta
Aug. 22-24 _ The Ally Challenge, Grand Blanc, Mich.
Sept. 5-7 _ Stifel Charity Classic, St. Louis
Sept. 12-14 _ Sanford International, Sioux Falls, S.D.
Sept. 19-21 _ PURE Insurance Championship, Pebble Beach, Calif.
Oct. 3-5 _ Constellation FURYK & FRIENDS, Jacksonville, Fla.
Oct. 10-12 _ SAS Championship, Cary, N.C.
Oct. 17-19 _ Dominion Energy Charity Classic, Richmond, Va.
Oct. 24-26 _ Simmons Bank Championship, Little Rock, Ark.
Nov. 13-16 _ Charles Schwab Cup Championship, Phoenix
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.