2026 St. Louis Cardinals Schedule

March 26 Tampa Bay
March 28 Tampa Bay
March 29 Tampa Bay
March 30 N.Y. Mets
March 31 N.Y. Mets
April 1 N.Y. Mets
April 3 at Detroit
April 4 at Detroit
April 5 at Detroit
April 6 at Washington
April 7 at Washington
April 8 at Washington
April 10 Boston
April 11 Boston
April 12 Boston
April 13 Cleveland
April 14 Cleveland
April 15 Cleveland
April 17 at Houston
April 18 at Houston
April 19 at Houston
April 20 at Miami
April 21 at Miami
April 22 at Miami
April 24 Seattle
April 25 Seattle
April 26 Seattle
April 27 at Pittsburgh
April 28 at Pittsburgh
April 29 at Pittsburgh
April 30 at Pittsburgh
May 1 L.A. Dodgers
May 2 L.A. Dodgers
May 3 L.A. Dodgers
May 4 Milwaukee
May 5 Milwaukee
May 6 Milwaukee
May 7 at San Diego
May 8 at San Diego
May 9 at San Diego
May 10 at San Diego
May 12 at Athletics
May 13 at Athletics
May 14 at Athletics
May 15 Kansas City
May 16 Kansas City
May 17 Kansas City
May 19 Pittsburgh
May 20 Pittsburgh
May 21 Pittsburgh
May 22 at Cincinnati
May 23 at Cincinnati
May 24 at Cincinnati
May 25 at Milwaukee
May 26 at Milwaukee
May 27 at Milwaukee
May 29 Chicago Cubs
May 30 Chicago Cubs
May 31 Chicago Cubs
June 1 Texas
June 2 Texas
June 3 Texas
June 5 Cincinnati
June 6 Cincinnati
June 7 Cincinnati
June 9 at N.Y. Mets
June 10 at N.Y. Mets
June 11 at N.Y. Mets
June 12 at Minnesota
June 13 at Minnesota
June 14 at Minnesota
June 15 San Diego
June 16 San Diego
June 17 San Diego
June 18 at Kansas City
June 19 at Kansas City
June 21 at Kansas City
June 22 Arizona
June 23 Arizona
June 24 Arizona
June 25 Arizona
June 26 Miami
June 27 Miami
June 28 Miami
June 30 at Atlanta
July 1 at Atlanta
July 2 at Atlanta
July 3 at Chicago Cubs
July 4 at Chicago Cubs
July 5 at Chicago Cubs
July 6 Milwaukee
July 7 Milwaukee
July 8 Milwaukee
July 9 Milwaukee
July 10 Atlanta
July 11 Atlanta
July 12 Atlanta
July 17 at Arizona
July 18 at Arizona
July 19 at Arizona
July 20 at L.A. Angels
July 21 at L.A. Angels
July 22 at L.A. Angels
July 24 Cincinnati
July 25 Cincinnati
July 26 Cincinnati
July 27 Chicago Cubs
July 28 Chicago Cubs
July 29 Chicago Cubs
July 30 Chicago Cubs
July 31 at Toronto
Aug. 1 at Toronto
Aug. 2 at Toronto
Aug. 3 at N.Y. Yankees
Aug. 4 at N.Y. Yankees
Aug. 5 at N.Y. Yankees
Aug. 7 Colorado
Aug. 8 Colorado
Aug. 9 Colorado
Aug. 10 Philadelphia
Aug. 11 Philadelphia
Aug. 12 Philadelphia
Aug. 14 at Chicago Cubs
Aug. 15 at Chicago Cubs
Aug. 16 at Chicago Cubs
Aug. 17 at Cincinnati
Aug. 18 at Cincinnati
Aug. 19 at Cincinnati
Aug. 20 at Cincinnati
Aug. 21 at Philadelphia
Aug. 22 at Philadelphia
Aug. 23 at Philadelphia
Aug. 25 Baltimore
Aug. 26 Baltimore
Aug. 27 Baltimore
Aug. 28 Pittsburgh
Aug. 29 Pittsburgh
Aug. 30 Pittsburgh
Sept. 1 at L.A. Dodgers
Sept. 2 at L.A. Dodgers
Sept. 3 at L.A. Dodgers
Sept. 4 at Colorado
Sept. 5 at Colorado
Sept. 6 at Colorado
Sept. 7 at San Francisco
Sept. 8 at San Francisco
Sept. 9 at San Francisco
Sept. 11 Chicago White Sox
Sept. 12 Chicago White Sox
Sept. 13 Chicago White Sox
Sept. 14 San Francisco
Sept. 15 San Francisco
Sept. 16 San Francisco
Sept. 18 Washington
Sept. 19 Washington
Sept. 20 Washington
Sept. 22 at Pittsburgh
Sept. 23 at Pittsburgh
Sept. 24 at Pittsburgh
Sept. 25 at Milwaukee
Sept. 26 at Milwaukee
Sept. 27 at Milwaukee
