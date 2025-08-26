Live Radio
2026 St. Louis Cardinals Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:14 PM

March 26 Tampa Bay

March 28 Tampa Bay

March 29 Tampa Bay

March 30 N.Y. Mets

March 31 N.Y. Mets

April 1 N.Y. Mets

April 3 at Detroit

April 4 at Detroit

April 5 at Detroit

April 6 at Washington

April 7 at Washington

April 8 at Washington

April 10 Boston

April 11 Boston

April 12 Boston

April 13 Cleveland

April 14 Cleveland

April 15 Cleveland

April 17 at Houston

April 18 at Houston

April 19 at Houston

April 20 at Miami

April 21 at Miami

April 22 at Miami

April 24 Seattle

April 25 Seattle

April 26 Seattle

April 27 at Pittsburgh

April 28 at Pittsburgh

April 29 at Pittsburgh

April 30 at Pittsburgh

May 1 L.A. Dodgers

May 2 L.A. Dodgers

May 3 L.A. Dodgers

May 4 Milwaukee

May 5 Milwaukee

May 6 Milwaukee

May 7 at San Diego

May 8 at San Diego

May 9 at San Diego

May 10 at San Diego

May 12 at Athletics

May 13 at Athletics

May 14 at Athletics

May 15 Kansas City

May 16 Kansas City

May 17 Kansas City

May 19 Pittsburgh

May 20 Pittsburgh

May 21 Pittsburgh

May 22 at Cincinnati

May 23 at Cincinnati

May 24 at Cincinnati

May 25 at Milwaukee

May 26 at Milwaukee

May 27 at Milwaukee

May 29 Chicago Cubs

May 30 Chicago Cubs

May 31 Chicago Cubs

June 1 Texas

June 2 Texas

June 3 Texas

June 5 Cincinnati

June 6 Cincinnati

June 7 Cincinnati

June 9 at N.Y. Mets

June 10 at N.Y. Mets

June 11 at N.Y. Mets

June 12 at Minnesota

June 13 at Minnesota

June 14 at Minnesota

June 15 San Diego

June 16 San Diego

June 17 San Diego

June 18 at Kansas City

June 19 at Kansas City

June 21 at Kansas City

June 22 Arizona

June 23 Arizona

June 24 Arizona

June 25 Arizona

June 26 Miami

June 27 Miami

June 28 Miami

June 30 at Atlanta

July 1 at Atlanta

July 2 at Atlanta

July 3 at Chicago Cubs

July 4 at Chicago Cubs

July 5 at Chicago Cubs

July 6 Milwaukee

July 7 Milwaukee

July 8 Milwaukee

July 9 Milwaukee

July 10 Atlanta

July 11 Atlanta

July 12 Atlanta

July 17 at Arizona

July 18 at Arizona

July 19 at Arizona

July 20 at L.A. Angels

July 21 at L.A. Angels

July 22 at L.A. Angels

July 24 Cincinnati

July 25 Cincinnati

July 26 Cincinnati

July 27 Chicago Cubs

July 28 Chicago Cubs

July 29 Chicago Cubs

July 30 Chicago Cubs

July 31 at Toronto

Aug. 1 at Toronto

Aug. 2 at Toronto

Aug. 3 at N.Y. Yankees

Aug. 4 at N.Y. Yankees

Aug. 5 at N.Y. Yankees

Aug. 7 Colorado

Aug. 8 Colorado

Aug. 9 Colorado

Aug. 10 Philadelphia

Aug. 11 Philadelphia

Aug. 12 Philadelphia

Aug. 14 at Chicago Cubs

Aug. 15 at Chicago Cubs

Aug. 16 at Chicago Cubs

Aug. 17 at Cincinnati

Aug. 18 at Cincinnati

Aug. 19 at Cincinnati

Aug. 20 at Cincinnati

Aug. 21 at Philadelphia

Aug. 22 at Philadelphia

Aug. 23 at Philadelphia

Aug. 25 Baltimore

Aug. 26 Baltimore

Aug. 27 Baltimore

Aug. 28 Pittsburgh

Aug. 29 Pittsburgh

Aug. 30 Pittsburgh

Sept. 1 at L.A. Dodgers

Sept. 2 at L.A. Dodgers

Sept. 3 at L.A. Dodgers

Sept. 4 at Colorado

Sept. 5 at Colorado

Sept. 6 at Colorado

Sept. 7 at San Francisco

Sept. 8 at San Francisco

Sept. 9 at San Francisco

Sept. 11 Chicago White Sox

Sept. 12 Chicago White Sox

Sept. 13 Chicago White Sox

Sept. 14 San Francisco

Sept. 15 San Francisco

Sept. 16 San Francisco

Sept. 18 Washington

Sept. 19 Washington

Sept. 20 Washington

Sept. 22 at Pittsburgh

Sept. 23 at Pittsburgh

Sept. 24 at Pittsburgh

Sept. 25 at Milwaukee

Sept. 26 at Milwaukee

Sept. 27 at Milwaukee

