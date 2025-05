PGA Championship Scores

Friday At Quail Hollow Club Charlotte, N.C. Yardage: 7,626; Par: 71 Second Round Jhonattan Vegas, Venezuela 64-70—134 Matt Fitzpatrick, England…

Friday

At Quail Hollow Club

Charlotte, N.C.

Yardage: 7,626; Par: 71

Second Round

Jhonattan Vegas, Venezuela 64-70—134 Matt Fitzpatrick, England 68-68—136 Si Woo Kim, South Korea 72-64—136 Matthieu Pavon, France 71-65—136 Max Homa, United States 73-64—137 Scottie Scheffler, United States 69-68—137 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 70-68—138 Ryan Fox, New Zealand 67-71—138 Ryan Gerard, United States 66-72—138 Garrick Higgo, South Africa 69-69—138 Robert Macintyre, Scotland 68-70—138 Denny McCarthy, United States 70-68—138 J.T. Poston, United States 68-70—138 Alex Smalley, United States 67-71—138 Sam Stevens, United States 70-68—138 Michael Thorbjornsen, United States 68-70—138 Richard Bland, England 70-69—139 Bryson DeChambeau, United States 71-68—139 Tony Finau, United States 70-69—139 Ben Griffin, United States 70-69—139 Ryo Hisatsune, Japan 68-71—139 Alex Noren, Sweden 68-71—139 Taylor Pendrith, Canada 69-70—139 Aaron Rai, England 67-72—139 Davis Riley, United States 71-68—139 J.J. Spaun, United States 71-68—139 Keegan Bradley, United States 68-72—140 Eric Cole, United States 70-70—140 Cameron Davis, Australia 66-74—140 Tommy Fleetwood, England 70-70—140 Joe Highsmith, United States 73-67—140 Viktor Hovland, Norway 69-71—140 Marco Penge, England 69-71—140 Jon Rahm, Spain 70-70—140 Adam Scott, Australia 69-71—140 Rafael Campos, Puerto Rico 68-73—141 Wyndham Clark, United States 72-69—141 Corey Conners, Canada 73-68—141 Luke Donald, England 67-74—141 Lucas Glover, United States 71-70—141 Harry Hall, England 69-72—141 Tyrrell Hatton, England 68-73—141 Nicolai Hojgaard, Denmark 72-69—141 Beau Hossler, United States 71-70—141 Tom McKibbin, Northern Ireland 70-71—141 Joaquin Niemann, Chile 74-67—141 Matt Wallace, England 71-70—141 Byeong Hun An, South Korea 69-73—142 Daniel Berger, United States 71-71—142 Brian Campbell, United States 73-69—142 Nicolas Echavarria, Colombia 68-74—142 Austin Eckroat, United States 72-70—142 Harris English, United States 72-70—142 Rasmus Hojgaard, Denmark 68-74—142 Stephan Jaeger, Germany 67-75—142 Justin Lower, United States 69-73—142 Maverick McNealy, United States 70-72—142 Taylor Moore, United States 73-69—142 Collin Morikawa, United States 70-72—142 Thorbjorn Olesen, Denmark 71-71—142 Cameron Young, United States 73-69—142 Sam Burns, United States 73-70—143 Bud Cauley, United States 74-69—143 Sergio Garcia, Spain 75-68—143 Max Greyserman, United States 71-72—143 Brian Harman, United States 71-72—143 Michael Kim, United States 71-72—143 Tom Kim, South Korea 71-72—143 Chris Kirk, United States 73-70—143 Rory McIlroy, Northern Ireland 74-69—143 David Puig, Spain 71-72—143 Xander Schauffele, United States 72-71—143 Elvis Smylie, Australia 70-73—143 Kevin Yu, Chinese Taipei 73-70—143 Patton Kizzire, United States 74-WD

Missed Cut

Akshay Bhatia, United States 70-74—144 Padraig Harrington, Ireland 73-71—144 Tom Hoge, United States 75-69—144 Kurt Kitayama, United States 73-71—144 Jake Knapp, United States 73-71—144 Shane Lowry, Ireland 73-71—144 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 74-70—144 Jordan Spieth, United States 76-68—144 Sepp Straka, Austria 73-71—144 Ludvig Aberg, Sweden 70-75—145 John Catlin, United States 74-71—145 Takumi Kanaya, Japan 75-70—145 Thriston Lawrence, South Africa 73-72—145 Hideki Matsuyama, Japan 72-73—145 Keith Mitchell, United States 72-73—145 Niklas Norgaard Moller, Denmark 75-70—145 Victor Perez, France 73-72—145 Justin Thomas, United States 73-72—145 Thomas Detry, Belgium 74-72—146 Patrick Fishburn, United States 77-69—146 Rickie Fowler, United States 73-73—146 Min Woo Lee, Australia 74-72—146 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-73—146 Matthew McCarty, United States 72-74—146 Seamus Power, Ireland 72-74—146 Patrick Reed, United States 72-74—146 Jimmy Walker, United States 72-74—146 Gary Woodland, United States 74-72—146 Sungjae Im, South Korea 73-74—147 Max McGreevy, United States 73-74—147 Keita Nakajima, Japan 76-71—147 Daniel Van Tonder, South Africa 73-74—147 Jacob Bridgeman, United States 75-73—148 Dean Burmester, South Africa 74-74—148 Patrick Cantlay, United States 74-74—148 Jason Day, Australia 73-75—148 Lee Hodges, United States 75-73—148 Nick Taylor, Canada 76-72—148 Davis Thompson, United States 75-73—148 Will Zalatoris, United States 72-76—148 John Keefer, United States 76-73—149 Cameron Smith, Australia 78-71—149 Erik Van Rooyen, South Africa 70-79—149 Laurie Canter, England 75-75—150 Nick Dunlap, United States 78-72—150 Martin Kaymer, Germany 78-72—150 Shaun Micheel, United States 74-76—150 Andrew Novak, United States 70-80—150 John Parry, England 76-74—150 Tyler Collet, United States 73-78—151 Mackenzie Hughes, Canada 78-73—151 Brooks Koepka, United States 75-76—151 Phil Mickelson, United States 79-72—151 Patrick Rodgers, United States 80-71—151 Justin Rose, England 76-75—151 John Somers, United States 75-76—151 Sami Valimaki, Finland 74-77—151 Russell Henley, United States 77-75—152 Tom Johnson, United States 74-78—152 Michael Kartrude, United States 76-76—152 Bob Sowards, United States 78-74—152 Eric Steger, United States 76-76—152 Jesse Droemer, United States 79-74—153 Adam Hadwin, Canada 73-80—153 Rico Hoey, Philippines 75-78—153 Ryan Lenahan, United States 76-77—153 Dylan Newman, United States 75-78—153 Karl Vilips, Australia 78-75—153 Brandon Bingaman, United States 78-76—154 Dustin Johnson, United States 78-76—154 Jason Dufner, United States 78-77—155 Bobby Gates, United States 80-75—155 Justin Hicks, United States 76-79—155 Timothy Wiseman, United States 78-77—155 Brian Bergstol, United States 77-79—156 Michael Block, United States 75-82—157 Nic Ishee, United States 82-76—158 Andre Chi, United States 82-79—161 Larkin Gross, United States 79-82—161 Rupe Taylor, United States 80-84—164 Greg Koch, United States 82-83—165

