French Open Results

Sunday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €20,509,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Sunday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Hamad Medjedovic, Serbia, def. Kamil Majchrzak, Poland, 6-3, 6-3, 7-6 (2).

Marton Fucsovics, Hungary, def. Tristan Schoolkate, Australia, 6-4, 6-2, 6-2.

Tommy Paul (12), United States, def. Elmer Moller, Denmark, 6-7 (5), 6-2, 6-3, 6-1.

Mariano Navone, Argentina, def. Brandon Nakashima (28), United States, 7-6 (2), 4-6, 6-1, 6-2.

Giovanni Mpetshi Perricard (31), France, def. Zizou Bergs, Belgium, 4-6, 6-3, 7-6 (5), 6-4.

Reilly Opelka, United States, def. Rinky Hijikata, Australia, 1-6, 6-3, 7-5, 7-6 (3).

Pablo Carreno Busta, Spain, def. Francisco Comesana, Argentina, 6-2, 7-6 (3), 7-5.

Lorenzo Musetti (8), Italy, def. Yannick Hanfmann, Germany, 7-5, 6-2, 6-0.

Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Alex Michelsen (32), United States, 6-3, 6-2, 6-4.

Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 3-6, 6-4, 6-3, 7-5.

Fabian Marozsan, Hungary, def. Luca Nardi, Italy, 6-2, 6-3, 7-6 (3).

Frances Tiafoe (15), United States, def. Roman Safiullin, Russia, 6-4, 7-5, 6-4.

Matteo Gigante, Italy, def. Benjamin Hassan, Lebanon, 6-4, 6-2, 6-0.

Vit Kopriva, Czechia, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (6), 6-1.

Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Valentin Royer, France, 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-7 (4), 7-5.

Emilio Nava, United States, def. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 6-2, 7-5, 7-5.

Quentin Halys, France, def. Tomas Machac (21), Czechia, 7-6 (4), 4-1, ret.

Jenson Brooksby, United States, def. Jaime Faria, Portugal, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2.

Women’s Singles

First Round

Elina Svitolina (13), Ukraine, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 6-1, 6-1.

Eva Lys, Germany, def. Peyton Stearns (28), United States, 6-0, 6-3.

Victoria Mboko, Canada, def. Lulu Sun, New Zealand, 6-1, 7-6 (4).

Viktorija Golubic, Switzerland, def. Petra Kvitova, Czechia, 3-6, 6-0, 6-4.

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-1, 6-0.

Anna Bondar, Hungary, def. Laura Siegemund, Germany, 7-6 (2), 6-3.

Zheng Qinwen (8), China, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-4, 6-3.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Destanee Aiava, Australia, 7-5, 6-1.

Emiliana Arango, Colombia, def. Alexandra Eala, Philippines, 6-0, 2-6, 6-3.

Jil Teichmann, Switzerland, def. Lucrezia Stefanini, Italy, 6-4, 6-4.

Diana Shnaider (11), Russia, def. Anastasiia Sobolieva, Ukraine, 7-6 (3), 6-2.

Leyre Romero Gormaz, Spain, def. Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, France, 7-6 (3), 6-2.

Amanda Anisimova (16), United States, def. Nina Stojanovic, Serbia, 6-3, 4-1, ret.

Donna Vekic (18), Croatia, def. Anna Blinkova, Russia, 7-5, 6-7 (4), 6-1.

Olga Danilovic, Serbia, def. Leylah Annie Fernandez (27), Canada, 6-3, 6-1.

Jasmine Paolini (4), Italy, def. Yuan Yue, China, 6-1, 4-6, 6-3.

Sara Bejlek, Czechia, def. Marta Kostyuk (26), Ukraine, 6-3, 6-1.

Iva Jovic, United States, def. Renata Zarazua, Mexico, 6-3, 5-7, 6-4.

Anastasia Potapova, Russia, def. Linda Noskova (29), Czechia, 5-7, 6-1, 7-5.

