Australian Open Results

Monday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD43,250,000 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open…

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Jakub Mensik, Czechia, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 6-1, 6-7 (3), 6-3, 6-3.

Alex Michelsen, United States, def. Stefanos Tsitsipas (11), Greece, 7-5, 6-3, 2-6, 6-4.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Alejandro Tabilo (23), Chile, 1-6, 6-2, 6-3, 7-6 (1).

James Duckworth, Australia, def. Dominic Stricker, Switzerland, 6-2, 6-4, 6-2.

Frances Tiafoe (17), United States, def. Arthur Rinderknech, France, 7-6 (2), 6-3, 4-6, 6-7 (4), 6-3.

James McCabe, Australia, def. Martin Landaluce, Spain, 6-4, 6-3, 6-4.

Nuno Borges, Portugal, def. Alexandre Muller, France, 6-7 (2), 6-3, 6-2, 7-5.

Jannik Sinner (1), Italy, def. Nicolas Jarry, Chile, 7-6 (2), 7-6 (5), 6-1.

Fabian Marozsan, Hungary, def. Thiago Seyboth Wild, Brazil, 6-3, 6-7 (5), 7-5, 5-7, 7-5.

Jordan Thompson (27), Australia, def. Dominik Koepfer, Germany, 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-3.

Tristan Schoolkate, Australia, def. Taro Daniel, Japan, 6-7 (6), 7-6 (4), 6-1, 6-4.

Aleksandar Vukic, Australia, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-7 (3), 6-0, 3-6, 6-3, 6-4.

Yoshihito Nishioka, Japan, def. Aziz Dougaz, Tunisia, 3-6, 6-4, 7-6 (3), 6-3.

Jaime Faria, Portugal, def. Pavel Kotov, Russia, 6-1, 6-1, 7-5.

Jack Draper (15), Britain, def. Mariano Navone, Argentina, 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

Arthur Cazaux, France, def. Sebastian Baez (28), Argentina, 6-3, 5-7, 3-6, 6-0, 6-3.

Thanasi Kokkinakis, Australia, def. Roman Safiullin, Russia, 3-6, 6-3, 6-3, 7-6 (5).

Sebastian Korda (22), United States, def. Lukas Klein, Slovakia, 6-3, 0-6, 6-3, 7-6 (6).

Felix Auger-Aliassime (29), Canada, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 6-0, 4-6, 6-1.

Alejandro Davidovich Fokina, Spain, def. Juncheng Shang, China, 7-6 (1), 5-2, ret.

Carlos Alcaraz (3), Spain, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-1, 7-5, 6-1.

Francesco Passaro, Italy, def. Grigor Dimitrov (10), Bulgaria, 7-5, 2-1, ret.

Jacob Fearnley, Britain, def. Nick Kyrgios, Australia, 7-6 (3), 6-3, 7-6 (2).

Benjamin Bonzi, France, def. David Goffin, Belgium, 6-1, 6-2, 7-6 (7).

Novak Djokovic (7), Serbia, def. Nishesh Basavareddy, United States, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Tommy Paul (12), United States, def. Christopher O’Connell, Australia, 6-2, 3-6, 6-1, 6-7 (5), 7-5.

Women’s Singles

First Round

Jodie Burrage, Britain, def. Leolia Jeanjean, France, 6-2, 6-4.

Liudmila Samsonova (25), Russia, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-4.

Olga Danilovic, Serbia, def. Arantxa Rus, Netherlands, 6-4, 6-4.

Diana Shnaider (12), Russia, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 7-6 (4), 6-4.

Coco Gauff (3), United States, def. Sofia Kenin, United States, 6-3, 6-3.

Rebecca Sramkova, Slovakia, def. Katie Volynets, United States, 3-6, 6-2, 6-2.

Talia Gibson, Australia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 3-6, 7-6 (5), 6-1.

Moyuka Uchijima, Japan, def. Magda Linette, Poland, 4-6, 6-2, 7-6 (8).

Magdalena Frech (23), Poland, def. Polina Kudermetova, Russia, 6-4, 6-4.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Ashlyn Krueger, United States, 6-4, 4-6, 6-4.

Elina Svitolina (28), Ukraine, def. Sorana Cirstea, Romania, 6-4, 6-4.

Laura Siegemund, Germany, def. Hailey Baptiste, United States, 4-6, 7-5, 6-4.

Lucia Bronzetti, Italy, def. Victoria Azarenka (21), Belarus, 6-2, 7-6 (2).

Iga Swiatek (2), Poland, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-3, 6-4.

Caroline Dolehide, United States, def. Sara Bejlek, Czechia, 7-6 (5), 6-2.

Anastasia Potapova, Russia, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-2, 7-5.

Harriet Dart, Britain, def. Jana Fett, Croatia, 7-5, 2-6, 7-6 (7).

Jule Niemeier, Germany, def. Maja Chwalinska, Poland, 6-0, 6-1.

Belinda Bencic, Switzerland, def. Jelena Ostapenko (16), Latvia, 6-3, 7-6 (6).

Jessica Pegula (7), United States, def. Maya Joint, Australia, 6-3, 6-0.

Anastasia Pavlyuchenkova (27), Russia, def. Yuan Yue, China, 6-4, 4-6, 6-3.

Marta Kostyuk (17), Ukraine, def. Nao Hibino, Japan, 3-6, 6-3, 6-1.

Jaqueline Cristian, Romania, def. Petra Martic, Croatia, 6-2, 4-6, 7-6 (7).

Karolina Muchova (20), Czechia, def. Nadia Podoroska, Argentina, 6-1, 6-1.

Elise Mertens, Belgium, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 4-6, 7-6 (8), 6-4.

Destanee Aiava, Australia, def. Greet Minnen, Belgium, 5-7, 7-5, 7-6 (5).

Danielle Collins (10), United States, def. Daria Snigur, Ukraine, 7-6 (4), 6-3.

Naomi Osaka, Japan, def. Caroline Garcia, France, 6-3, 3-6, 6-3.

