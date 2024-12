Women’s College Basketball Scores

Friday, Dec. 20 EAST Boston College 83, CCSU 56 Mississippi St. 70, Md.-Eastern Shore 52 Penn 72, Delaware St. 45…

Friday, Dec. 20

EAST

Boston College 83, CCSU 56

Mississippi St. 70, Md.-Eastern Shore 52

Penn 72, Delaware St. 45

Rhode Island 77, St. Francis (Pa.) 37

Saint Joseph’s 69, Howard 53

SOUTH

FIU 70, Hampton 60

Miami 84, Nevada 53

NC Central 76, Winthrop 71

Stetson 66, Bradley 58

MIDWEST

Michigan 96, Akron 55

Wisconsin 69, Albany (NY) 59

FAR WEST

Montana St. 75, Tarzans 38

Tulsa 68, Montana 58

___

