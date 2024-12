Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 15 EAST Binghamton 64, Siena 62 Boston College 94, Bryant 46 Duquesne 90, Canisius 66 James Madison 71,…

Sunday, Dec. 15

EAST

Binghamton 64, Siena 62

Boston College 94, Bryant 46

Duquesne 90, Canisius 66

James Madison 71, Villanova 67

Miami 62, Pittsburgh 56

Quinnipiac 68, Vermont 63

Rutgers 86, Wagner 48

St. John’s 77, Fairfield 68

UConn 79, Georgetown 44

West Virginia 68, Temple 46

SOUTH

Alabama 90, Murray St. 63

Ball St. 77, N. Kentucky 51

Clemson 65, Wake Forest 59

Coastal Carolina 73, Presbyterian 46

East Carolina 59, Old Dominion 58, OT

Florida 93, Longwood 65

Florida St. 101, Drexel 51

Georgia Tech 82, North Carolina 76

LSU 85, Louisiana-Lafayette 57

Mississippi 94, South Alabama 39

Morehead St. 120, Crimson Pride 46

NC State 72, Louisville 42

Norfolk St. 68, NC A&T 59

South Carolina 78, South Florida 62

Southern U. 83, Jarvis Christian 47

Texas 65, Richmond 54

Tulane 73, Mercer 46

UAB 76, Alcorn St. 51

UT Martin 82, Arkansas St. 71

Virginia Tech 73, Radford 34

MIDWEST

Butler 95, St. Francis (Pa.) 38

Cincinnati 60, Xavier 48

Dayton 72, Cent. Michigan 68

Illinois 73, S. Indiana 50

Illinois St. 79, Chicago St. 52

Indiana 95, Bellarmine 61

Iowa St. 87, E. Illinois 55

Kansas 68, Penn St. 65

Marquette 69, Milwaukee 51

Michigan St. 68, Iowa 66

Missouri 78, Lipscomb 57

N. Illinois 82, Indiana St. 78

Nebraska 66, Chattanooga 42

Northwestern 67, Bradley 57

Notre Dame 118, E. Michigan 49

SIU-Edwardsville 71, S. Illinois 59

Saint Louis 96, Ohio 52

UNLV 80, DePaul 61

Wyoming 79, South Dakota 45

SOUTHWEST

Oklahoma 94, Oral Roberts 54

TCU 92, Louisiana Tech 41

Texas Tech 75, Arkansas 72

Tulsa 89, UMKC 61

FAR WEST

California 71, Austin Peay 45

Idaho 71, Utah St. 56

New Mexico 82, Pepperdine 59

Sacramento St. 66, San Jose St. 39

Santa Clara 63, North Texas 58

Southern Cal 88, Elon 30

Texas St. 63, Denver 60

UC Davis 57, Arizona St. 50

UC Irvine 60, Oregon St. 48

UC Santa Barbara 63, Pacific 50

Washington St. 76, St. Martin’s 48

Wichita St. 68, Loyola Marymount 56

