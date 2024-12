Women’s College Basketball Scores

Saturday, Dec. 14 EAST Albany (NY) 64, St. Bonaventure 48 Buffalo 72, Stony Brook 55 Colgate 71, Pitt.-Johnstown 46 LIU…

Saturday, Dec. 14

EAST

Albany (NY) 64, St. Bonaventure 48

Buffalo 72, Stony Brook 55

Colgate 71, Pitt.-Johnstown 46

LIU Brooklyn 65, Delaware St. 63, OT

Providence 62, Merrimack 44

Robert Morris 69, Mercyhurst 49

Sacred Heart 63, Post (Conn.) 46

Seton Hall 68, Le Moyne 41

SOUTH

Cent. Arkansas 62, Northwestern St. 52

George Mason 61, Md.-Eastern Shore 40

Mississippi St. 73, Belmont 70

North Florida 73, UNC-Asheville 57

Stetson 76, High Point 72

Tennessee 139, NC Central 59

Troy 85, Memphis 67

Vanderbilt 106, Evansville 40

W. Carolina 82, Queens (NC) 66

MIDWEST

Creighton 74, Green Bay 52

Fort Wayne 115, Aquinas College 41

Kentucky 82, Purdue 52

Lamar 69, Texas Rio Grande Valley 44

Michigan 100, Detroit 54

Missouri St. 67, UALR 45

North Dakota 62, Bethel (Minn. ) 42

Ohio St. 87, Youngstown St. 39

Omaha 73, Lindenwood (Mo.) 66

S. Dakota St. 68, N. Iowa 53

St. Thomas (MN) 69, W. Illinois 56

SOUTHWEST

Houston Christian 62, East Texas A&M 56

Incarnate Word 93, Schreiner 36

Stephen F. Austin 66, Texas A&M-CC 59

FAR WEST

Cal St.-Fullerton 80, Chapman 39

Fresno St. 65, CS Bakersfield 46

Gonzaga 79, E. Washington 50

N. Arizona 92, San Francisco 83

Nevada 95, Cal St.-East Bay 54

San Diego 74, CS Northridge 52

UC San Diego 81, Cal Baptist 58

UCLA 102, Long Beach St. 51

UTEP 71, Utah Tech 57

Weber St. 72, Seattle 64

