Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 8

EAST

Duquesne 98, Carnegie Mellon 58

Fairfield 74, Villanova 71

Fairleigh Dickinson 62, Rider 54

Fordham 62, LIU Brooklyn 43

Hofstra 55, Howard 52

Holy Cross 73, Stony Brook 56

Lafayette 74, Wagner 45

Lehigh 73, Cornell 51

Notre Dame 93, Syracuse 62

Pittsburgh 59, St. Peter’s 51

Richmond 85, Columbia 76

St. John’s 63, Wake Forest 45

UMBC 61, St. Francis (Pa.) 45

UMass 67, Dartmouth 56

SOUTH

Auburn 69, UAB 62

Bellarmine 76, Morehead St. 70

Boston College 72, Virginia 57

Clemson 74, Radford 48

Duke 81, Virginia Tech 59

ETSU 72, Virginia-Wise 42

East Carolina 60, Elon 43

Florida 82, Marshall 63

Florida Gulf Coast 82, Ave Maria 43

Florida St. 93, SMU 85

Furman 58, Charleston Southern 42

Georgia St. 107, Sewanee 49

Georgia Tech 78, Mercer 42

Kennesaw St. 64, Chattanooga 42

LSU 100, Grambling St. 54

Longwood 81, McNeese St. 54

Miami 81, Bethune-Cookman 63

Mississippi 85, Tennessee St. 38

NC State 86, Old Dominion 55

Nicholls 67, MVSU 56

North Carolina 72, Coppin St. 46

Samford 82, Miles 41

Southern Miss. 82, Memphis 69

Texas 93, James Madison 62

W. Carolina 81, West Georgia 76, OT

William & Mary 70, SC State 65

MIDWEST

Butler 69, Ohio 60

Detroit 81, Cougars 55

Evansville 87, SIU-Edwardsville 74

Ill. Chicago 113, North Central College 53

Iowa St. 82, Cent. Michigan 56

Marquette 78, Illinois St. 57

Michigan 60, Northwestern 54

Michigan St. 89, DePaul 61

Mississippi St. 102, Chicago St. 42

Nebraska 84, Minnesota 65

Ohio St. 83, Illinois 74

Wichita St. 64, W. Kentucky 59

Wisconsin 66, Rutgers 64

SOUTHWEST

Arkansas 84, SE Missouri 45

Baylor 71, UNLV 64

Houston 70, SE Louisiana 65

Kansas St. 89, Texas A&M 50

Oklahoma 110, Alabama St. 46

South Carolina 85, TCU 52

Texas St. 88, North Texas at Dallas 42

FAR WEST

Boise St. 76, San Diego 59

Colorado St. 74, Gonzaga 72, OT

Grand Canyon 76, Utah St. 62

Long Beach St. 73, Hawaii 69, OT

New Mexico St. 68, New Mexico 60

Portland 83, UTEP 67

UCLA 73, Washington 62

Utah 79, Princeton 76

