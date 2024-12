Women’s College Basketball Scores

Thursday, Dec. 5 EAST Boston U. 60, Le Moyne 55 Brown 78, Stonehill 45 Iona 58, Stetson 46 Kent St.…

Thursday, Dec. 5

EAST

Boston U. 60, Le Moyne 55

Brown 78, Stonehill 45

Iona 58, Stetson 46

Kent St. 89, Niagara 73

Monmouth (NJ) 52, Rider 36

Sacred Heart 79, Morgan St. 57

St. Bonaventure 56, Cornell 54

St. Francis (Pa.) 69, Delaware St. 60

UMass 81, Northeastern 50

SOUTH

Auburn 66, Virginia 57

Charlotte 43, Mercer 42

Coppin St. 74, Arizona St. 68, OT

Florida 77, Clemson 64

Jacksonville 56, Georgia Southern 51

James Madison 55, VCU 42

LSU 94, Stanford 88, OT

NC State 68, Mississippi 61

North Carolina 72, Kentucky 53

SE Louisiana 73, Spring Hill 26

Samford 67, North Alabama 61, OT

South Carolina 81, Duke 70

South Florida 62, Merrimack 43

Southern Miss. 77, MVSU 66

Southern U. 89, Southern (NO) 34

West Georgia 70, UNC-Wilmington 66

MIDWEST

Ball St. 80, Davidson 61

Butler 70, UT Martin 60

Illinois St. 110, St. Francis (IL) 60

Kansas 70, Wichita St. 60

Kansas St. 110, SC-Upstate 24

Miami (Ohio) 60, Dayton 43

Missouri 68, SMU 61

Notre Dame 80, Texas 70, OT

SOUTHWEST

Arkansas 75, Boston College 64

BYU 81, UTEP 68

Sam Houston St. 75, McMurry 53

Tulsa 77, Grambling St. 60

FAR WEST

California 69, Alabama 65

Fresno St. 83, UC Merced 60

Grand Canyon 69, Arizona 66

Long Beach St. 67, Cal St.-Fullerton 56

Pacific 66, Oregon St. 63, OT

San Diego 76, La Sierra 37

UC Davis 66, Cal Poly 60

UC Irvine 65, CS Bakersfield 40

UC Riverside 72, CS Northridge 48

UC Santa Barbara 80, UC San Diego 66

___

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.