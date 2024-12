Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Dec. 4 EAST Bucknell 62, Vermont 59, OT Buffalo 74, Binghamton 51 Columbia 81, San Francisco 79 Dartmouth 61,…

Wednesday, Dec. 4

EAST

Bucknell 62, Vermont 59, OT

Buffalo 74, Binghamton 51

Columbia 81, San Francisco 79

Dartmouth 61, Navy 58, OT

Drexel 53, Lehigh 44

Duquesne 73, Pittsburgh 69

Fairleigh Dickinson 69, Lafayette 62

Fordham 71, Yale 54

Loyola (Md.) 70, Radford 64, OT

Providence 48, Rhode Island 45

UMBC 65, Towson 60

SOUTH

Belmont 63, Lipscomb 55

Florida Gulf Coast 91, Mighty Banyans 32

Furman 61, Elon 57

Georgetown 55, Richmond 53

Georgia Tech 78, Mississippi St. 75

Middle Tennessee 85, SIU-Edwardsville 41

Morehead St. 89, Alice Lloyd 51

Nicholls 63, Dillard 47

Oklahoma 78, Louisville 72

Tennessee 79, Florida St. 77

Troy 109, Oakwood 47

UNC-Asheville 98, Warren Wilson 23

Vanderbilt 88, Miami 70

Virginia Tech 70, Georgia 61

Wake Forest 63, Campbell 46

MIDWEST

Abilene Christian 59, Texas Rio Grande Valley 45

Akron 79, Slippery Rock 43

Cent. Michigan 68, Concordia (MI) 57

Cleveland St. 67, N. Kentucky 54

Creighton 82, Xavier 54

Detroit 67, Wright St. 56

Fort Wayne 68, Robert Morris 57

Green Bay 78, IUPUI 56

Indiana 67, S. Indiana 63

N. Colorado 62, St. Thomas (MN) 54

N. Dakota St. 83, Montana 74

North Dakota 73, Weber St. 69

Northwestern 64, DePaul 56

Purdue 60, Maine 51

S. Dakota St. 81, E. Washington 58

Valparaiso 67, W. Michigan 54

Youngstown St. 66, Milwaukee 50

SOUTHWEST

Baylor 101, Texas Southern 29

Lamar 94, St. Thomas (Texas) 32

North Texas 83, Tennessee St. 65

Oklahoma St. 93, Houston Christian 39

Rice 82, Utah Tech 71

TCU 78, FAU 42

Texas A&M 57, Syracuse 45

Texas St. 71, Tarleton St. 59

Texas-Arlington 61, Houston 57

FAR WEST

Air Force 76, Utah Valley St. 58

Idaho St. 73, Denver 61

Loyola Marymount 83, Life Pacific College 43

Montana St. 77, South Dakota 46

N. Arizona 87, Oral Roberts 80

Omaha 65, Portland St. 57

Oregon 85, Washington St. 70

Sacramento St. 74, UMKC 57

San Jose St. 51, Saint Mary’s (Cal) 46

Utah 87, Utah St. 34

