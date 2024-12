Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 1 EAST Albany (NY) 80, Stonehill 59 Boston U. 64, Rider 59 Duquesne 85, St. Francis (Pa.) 71…

Sunday, Dec. 1

EAST

Albany (NY) 80, Stonehill 59

Boston U. 64, Rider 59

Duquesne 85, St. Francis (Pa.) 71

George Mason 85, Navy 63

LIU Brooklyn 63, Northeastern 61

Marist 60, North Dakota 56

Marshall 98, Salem International 41

Monmouth (NJ) 60, Lafayette 54

New Hampshire 64, Dartmouth 57

Niagara 81, Bloomsburg 60

Siena 57, UMass 53

St. Peter’s 65, NJIT 60

Syracuse 78, Yale 50

Temple 73, La Salle 68

Villanova 81, Saint Joseph’s 65

SOUTH

Abilene Christian 87, FIU 67

Austin Peay 59, FAU 58

Charleston Southern 60, South Alabama 55

Clemson 67, Kennesaw St. 48

Duke 77, Columbia 61

ETSU 78, Memphis 71

Georgetown 69, Howard 63

Georgia Tech 98, Florida A&M 56

Hampton 76, Georgia 74, OT

N. Dakota St. 72, Coll. of Charleston 59

SE Louisiana 62, Charlotte 53

Sacramento St. 73, Wagner 34

UAB 87, Southern Miss. 66

Wake Forest 73, Gardner-Webb 52

MIDWEST

Dayton 65, CCSU 38

E. Michigan 72, Xavier 60

Indiana 78, Maine 53

Northwestern 67, Cornell 54

S. Dakota St. 63, Ball St. 55

St. Thomas (MN) 75, Ill. Chicago 71

SOUTHWEST

Creighton 81, Tulsa 59

FAR WEST

Cent. Michigan 70, S. Utah 61

Illinois St. 82, New Mexico St. 66

Santa Clara 74, High Point 65

___

