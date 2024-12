NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg Uconn 12 17 491 28.88 Tulsa 12 25 711 28.44 NC State 12 17…

G No KRYd Avg Uconn 12 17 491 28.88 Tulsa 12 25 711 28.44 NC State 12 17 478 28.12 UTSA 12 13 365 28.08 Oregon 12 11 307 27.91 Louisiana-Lafayette 12 28 749 26.75 BYU 12 20 531 26.55 Vanderbilt 12 15 396 26.40 Rice 12 27 708 26.22 LSU 12 25 647 25.88 Mississippi St. 12 12 308 25.67 FIU 12 27 689 25.52 Marshall 12 32 815 25.47 N. Illinois 12 18 458 25.44 Wyoming 12 21 532 25.33 Iowa 12 25 622 24.88 North Carolina 12 28 693 24.75 James Madison 12 19 468 24.63 Toledo 12 24 590 24.58 Wisconsin 12 26 636 24.46 Tulane 12 20 487 24.35 Kennesaw St. 12 41 989 24.12 Miami 12 22 513 23.32 Boise St. 12 19 442 23.26 Louisiana Tech 12 24 558 23.25 Southern Cal 12 25 574 22.96 East Carolina 12 30 684 22.80 Auburn 12 23 523 22.74 Ball St. 12 35 794 22.69 Arizona 12 32 712 22.25 Penn St. 12 15 332 22.13 West Virginia 12 24 530 22.08 California 12 15 330 22.00 Washington St. 12 22 480 21.82 Indiana 12 5 109 21.80 UAB 12 30 650 21.67 Florida St. 12 25 541 21.64 Northwestern 12 27 583 21.59 Texas 12 11 237 21.55 Washington 12 25 538 21.52 Georgia Southern 12 30 645 21.50 Jacksonville St. 12 6 129 21.50 North Texas 12 26 557 21.42 Charlotte 12 39 834 21.38 Bowling Green 12 26 553 21.27 Ohio 12 23 489 21.26 Sam Houston St. 12 19 403 21.21 W. Michigan 12 35 738 21.09 Houston 12 22 463 21.05 Michigan 12 22 461 20.95 Wake Forest 12 18 377 20.94 Colorado 12 15 314 20.93 Duke 12 20 417 20.85 San Diego St. 12 27 561 20.78 UTEP 12 24 496 20.67 Utah 12 17 351 20.65 Baylor 12 25 516 20.64 Alabama 12 13 267 20.54 Louisville 12 30 616 20.53 Cincinnati 12 19 390 20.53 Tennessee 12 13 266 20.46 Texas State 12 27 550 20.37 Florida 12 15 305 20.33 Virginia Tech 12 19 386 20.32 Pittsburgh 12 31 628 20.26 Arkansas St. 12 29 587 20.24 Mississippi 12 7 141 20.14 Iowa St. 12 9 181 20.11 Appalachian St. 11 25 500 20.00 Purdue 12 15 300 20.00 SMU 12 20 400 20.00 Kentucky 12 31 613 19.77 Illinois 12 13 256 19.69 Liberty 11 33 649 19.67 Kansas St. 12 26 509 19.58 New Mexico St. 12 39 762 19.54 Missouri 12 22 429 19.50 Syracuse 12 17 331 19.47 Texas Tech 12 44 856 19.45 South Florida 12 17 330 19.41 Navy 11 16 309 19.31 Minnesota 12 20 385 19.25 Utah St. 12 25 479 19.16 Georgia Tech 12 19 362 19.05 Texas A&M 12 14 266 19.00 Oklahoma 12 13 246 18.92 Colorado St. 12 18 340 18.89 South Carolina 12 15 283 18.87 Southern Miss. 12 22 414 18.82 Clemson 12 12 225 18.75 Temple 12 36 673 18.69 UCLA 12 15 280 18.67 Oregon St. 12 20 373 18.65 FAU 12 21 391 18.62 Oklahoma St. 12 45 837 18.60 Kent St. 12 33 613 18.58 TCU 12 17 315 18.53 Nebraska 12 21 387 18.43 E. Michigan 12 22 404 18.36 Umass 12 22 403 18.32 New Mexico 12 19 348 18.32 W. Kentucky 12 20 365 18.25 UNLV 12 25 455 18.20 Cent. Michigan 12 37 671 18.14 Coastal Carolina 12 21 380 18.10 Nevada 13 34 612 18.00 San Jose St. 12 18 320 17.78 Middle Tennessee 12 30 530 17.67 Stanford 12 14 245 17.50 Virginia 12 19 324 17.05 South Alabama 12 14 238 17.00 Notre Dame 12 13 220 16.92 Michigan St. 12 10 168 16.80 UCF 12 23 385 16.74 Georgia St. 12 31 518 16.71 Buffalo 12 25 417 16.68 Kansas 12 27 445 16.48 Arizona St. 12 10 164 16.40 Miami (Ohio) 12 24 393 16.38 Memphis 12 11 180 16.36 Boston College 12 15 245 16.33 Akron 12 25 395 15.80 Arkansas 12 14 220 15.71 Georgia 12 11 167 15.18 Old Dominion 12 22 334 15.18 Louisiana-Monroe 12 8 121 15.12 Troy 12 20 300 15.00 Hawaii 12 20 298 14.90 Air Force 12 5 73 14.60 Maryland 12 17 234 13.76 Fresno St. 12 21 284 13.52 Ohio St. 12 11 144 13.09 Army 11 9 93 10.33 Rutgers 12 4 39 9.75

