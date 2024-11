Women’s College Basketball Scores

Monday, Nov. 4 EAST Maine 65, La Salle 51 St. John’s 80, St. Peter’s 39 SOUTH Clemson 78, Jackson St.…

Monday, Nov. 4

EAST

Maine 65, La Salle 51

St. John’s 80, St. Peter’s 39

SOUTH

Clemson 78, Jackson St. 44

Coll. of Charleston 124, Meredith College 26

Duke 89, Radford 36

Florida St. 119, North Florida 49

George Mason 106, Johnson C. Smith 51

Georgia Tech 85, Winthrop 39

Liberty 77, Valparaiso 58

Louisiana Tech 53, Nicholls 51

McNeese St. 99, Chargers 19

Memphis 89, MVSU 78

Miami 78, Stetson 53

North Carolina 83, Charleston Southern 53

UAB 78, West Alabama 47

UCLA 66, Louisville 59

Vanderbilt 102, Lipscomb 50

MIDWEST

Drake 84, N. Dakota St. 78

Iowa St. 96, Chicago St. 56

Kansas St. 92, Green Bay 45

N. Illinois 57, Louisiana-Lafayette 55

Nebraska 88, Omaha 48

Wichita St. 66, Oklahoma Christian 52

SOUTHWEST

Lamar 98, Jaguars 62

Oral Roberts 99, Northeastern St. 74

UTEP 52, Tarleton St. 49

FAR WEST

N. Arizona 80, New Mexico 78

Pacific 87, CS Stanislaus 47

Southern Cal 68, Mississippi 66

Utah 105, S. Utah 52

Utah Tech 87, Northern New Mexico 66

