Tuesday, Nov. 12 EAST Navy 55, Iona 53 SOUTH Coppin St. 74, St. Francis (Pa.) 38 ETSU 44, Gardner-Webb 42…

Tuesday, Nov. 12

EAST

Navy 55, Iona 53

SOUTH

Coppin St. 74, St. Francis (Pa.) 38

ETSU 44, Gardner-Webb 42

LSU 117, Charleston Southern 44

S. Indiana 82, Murray St. 75

MIDWEST

Valparaiso 81, Trolls 40

SOUTHWEST

SMU 72, W. Michigan 44

Stephen F. Austin 68, Abilene Christian 65

Tarleton St. 57, New Orleans 48

FAR WEST

Montana St. 75, Cal Poly 57

___

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.