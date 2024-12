Women’s College Basketball Scores

Saturday, Nov. 30 EAST Binghamton 62, Loyola (Md.) 46 Buffalo 74, St. Bonaventure 46 Colgate 62, Akron 45 Lehigh 56,…

Saturday, Nov. 30

EAST

Binghamton 62, Loyola (Md.) 46

Buffalo 74, St. Bonaventure 46

Colgate 62, Akron 45

Lehigh 56, Marist 39

Marquette 74, Md.-Eastern Shore 48

Maryland 66, George Mason 56

N. Iowa 90, Pittsburgh 74

Providence 55, San Diego St. 54

Rutgers 77, Georgia Southern 60

Toledo 58, Navy 51

Towson 68, Youngstown St. 57

UMBC 62, Iona 40

Valparaiso 76, North Dakota 57

West Virginia 82, Boise St. 47

SOUTH

Air Force 62, Winthrop 47

Bellarmine 72, SC-Upstate 64

Brown 69, Colorado St. 63

E. Kentucky 84, N. Kentucky 75

Florida Gulf Coast 61, Chattanooga 53

Green Bay 55, Norfolk St. 54

Illinois St. 70, High Point 49

Jacksonville 84, Hofstra 70

Liberty 106, Christopher Newport 58

Manhattan 61, Austin Peay 46

Mercer 70, Bethune-Cookman 64

Minnesota 68, Louisiana-Lafayette 48

Mississippi 89, Alabama St. 24

Morehead St. 87, Jackson St. 57

N. Arizona 87, Tulane 70

North Florida 79, Samford 71

Old Dominion 64, Oakland 56

Penn 64, Cal Baptist 51

S. Indiana 71, Le Moyne 42

Stephen F. Austin 81, Coppin St. 60

Stetson 84, Utah St. 76

Tennessee St. 92, UNC-Asheville 87, OT

Wisconsin 58, VCU 45

Wyoming 71, Virginia 66

MIDWEST

Iowa St. 75, Middle Tennessee 59

Kansas 61, Auburn 60

Loyola Chicago 67, SC State 39

South Carolina 99, Purdue 51

Texas St. 68, Texas Rio Grande Valley 59

UMKC 94, Texas-Dallas 60

SOUTHWEST

Bowling Green 79, Arkansas 78

Cleveland St. 79, Lamar 52

Pacific 64, Houston 60

Texas A&M-CC 72, Our Lady of the Lake 37

FAR WEST

Denver 60, UC Irvine 50

Drake 79, Washington St. 68

Grand Canyon 110, East Texas A&M 71

Louisville 79, Colorado 71

Nevada 72, S. Utah 54

New Mexico St. 61, Santa Clara 49

San Jose St. 68, Mass.-Lowell 67

UC Santa Barbara 72, Seattle 62

UCLA 97, Fresno St. 41

Utah Tech 63, Westcliff 40

