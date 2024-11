Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Nov. 26 EAST Buffalo 86, Niagara 53 Holy Cross 57, New Hampshire 43 Illinois 75, Md.-Eastern Shore 55 Iona…

Tuesday, Nov. 26

EAST

Buffalo 86, Niagara 53

Holy Cross 57, New Hampshire 43

Illinois 75, Md.-Eastern Shore 55

Iona 70, Wagner 51

La Salle 65, Lehigh 62

Lafayette 71, NJIT 69

Maine 87, Stonehill 75

Marist 67, Yale 65

Monmouth (NJ) 59, St. Peter’s 50

Penn 114, Immaculata 39

Princeton 62, Temple 57

Siena 87, CCSU 50

SOUTH

Alabama 73, Clemson 39

Campbell 82, Furman 72

Elon 74, Longwood 67

George Mason 87, Mount St. Mary’s 51

Georgia 79, Prairie View 62

Georgia St. 57, Fort Wayne 56

Kentucky 77, Arizona St. 61

Louisiana-Lafayette 61, New Orleans 46

Middle Tennessee 80, Florida A&M 54

Northwestern St. 80, Southern (NO) 45

Old Dominion 63, William & Mary 39

Queens (NC) 73, SC State 57

Tennessee 102, W. Carolina 50

Tennessee Tech 79, Samford 65

UAB 76, Alabama St. 43

West Georgia 76, Talladega 31

Winthrop 96, Johnson & Wales (NC) 39

Wofford 75, UNC-Asheville 56

MIDWEST

Creighton 86, Syracuse 59

Detroit 72, E. Michigan 61

Findlay 65, Wright St. 64

Missouri 85, Wichita St. 57

Nebraska 84, UMKC 38

Northwestern 73, Loyola Chicago 64

Omaha 79, Utah St. 77, OT

South Dakota 79, Dayton 69

Xavier 61, Youngstown St. 43

SOUTHWEST

Murray St. 105, UALR 57

Tarleton St. 48, Houston Christian 42

Texas Southern 119, Ambassadors 27

UTEP 64, Texas A&M-CC 53

FAR WEST

Michigan St. 78, California 72

S. Dakota St. 75, Oregon 70

UC Riverside 54, CS San Marcos 46

Vanderbilt 71, Arizona 60

