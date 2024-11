Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 24 EAST Liberty 64, Towson 57 Maryland 107, St. Francis (Pa.) 35 Mercyhurst 109, Bobcats 43 Pacific 60,…

Sunday, Nov. 24

EAST

Liberty 64, Towson 57

Maryland 107, St. Francis (Pa.) 35

Mercyhurst 109, Bobcats 43

Pacific 60, Yale 50

Princeton 66, Rutgers 49

Providence 60, Delaware 53

St. John’s 58, Stony Brook 34

SOUTH

Louisville 64, South Florida 60

Troy 86, N. Dakota St. 69

UCF 80, Florida A&M 55

UNC-Greensboro 53, SC State 35

VCU 75, Rider 60

MIDWEST

Bellarmine 72, Akron 65

Butler 69, Mass.-Lowell 44

Marquette 83, IUPUI 50

N. Illinois 67, Milwaukee 60

Oakland 76, Cent. Michigan 65

Ohio St. 96, Bowling Green 53

Purdue 73, Texas-Arlington 55

___

