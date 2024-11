Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Nov. 20 EAST Army 69, NJIT 68, OT Boston College 80, New Hampshire 45 Bucknell 63, Mount St. Mary’s…

Wednesday, Nov. 20

EAST

Army 69, NJIT 68, OT

Boston College 80, New Hampshire 45

Bucknell 63, Mount St. Mary’s 47

Coll. of Charleston 77, Iona 41

George Washington 69, Towson 57

Holy Cross 75, UMass 70

La Salle 55, Rider 54

Pittsburgh 80, Delaware St. 45

Rhode Island 81, Mass.-Lowell 35

UC Irvine 57, Drexel 47

UConn 85, Fairleigh Dickinson 41

UMBC 50, American 45

Villanova 80, Penn 64

SOUTH

Appalachian St. 101, Golden Bears 44

Chattanooga 75, King (Tenn.) 34

East Carolina 65, Howard 44

James Madison 73, St. Peter’s 32

Morgan St. 85, Washington Adventist 45

Norfolk St. 71, Radford 65

South Carolina 77, Clemson 45

MIDWEST

Iowa 71, Kansas 58

Michigan 96, LIU Brooklyn 31

Michigan St. 101, Detroit 44

Ohio St. 106, Ohio 42

SOUTHWEST

Oklahoma St. 89, Cent. Arkansas 58

Texas 83, Tarleton St. 41

FAR WEST

Idaho 56, UC Riverside 42

