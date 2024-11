NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST Saturday’s Games No. 3 UConn (1-0) vs. New Hampshire (1-1), 8 p.m. No. 4 Houston (1-0) vs.…

All Times EST

Saturday’s Games

No. 3 UConn (1-0) vs. New Hampshire (1-1), 8 p.m.

No. 4 Houston (1-0) vs. No. 11 Auburn (1-0) at Houston, 9:30 p.m.

No. 8 Baylor (0-1) vs. No. 16 Arkansas (1-0) at Dallas, 7:30 p.m.

No. 10 Arizona (1-0) vs. Old Dominion (0-1), 4 p.m.

No. 12 Tennessee (1-0) at Louisville (1-0), Noon

No. 23 Kentucky (1-0) vs. Bucknell (2-0), 4 p.m.

Sunday’s Games

No. 6 Gonzaga (1-0) vs. Arizona St. (2-0), 5 p.m.

No. 15 Creighton (1-0) vs. Fairleigh Dickinson (1-1), 5 p.m.

No. 17 Indiana (1-0) vs. E. Illinois (1-1), Noon

