NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 10 256 1893 26 189.3 O.Hampton, North Carolina 10…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 10 256 1893 26 189.3 O.Hampton, North Carolina 10 248 1422 14 142.2 R.Harvey, UCF 10 196 1328 19 132.8 K.Johnson, Iowa 10 188 1328 20 132.8 B.Daily, Army 8 174 1062 21 132.8 T.Brooks, Texas Tech 9 235 1184 11 131.6 D.Sampson, Tennessee 10 220 1230 21 123.0 T.Stewart, Jacksonville St. 10 190 1216 19 121.6 C.Skattebo, Arizona St. 9 198 1074 11 119.3 M.Hughes, Tulane 11 234 1291 15 117.4 K.Monangai, Rutgers 9 197 1028 12 114.2 D.Giddens, Kansas St. 10 176 1128 5 112.8 Q.Cooley, Liberty 9 162 998 11 110.9 M.Cooper, San Diego St. 10 246 1062 9 106.2 B.Tuten, Virginia Tech 9 146 950 12 105.6 T.Stewart, Bowling Green 8 141 824 6 103.0 B.Smith, SMU 10 158 1026 12 102.6 W.Marks, Southern Cal 10 174 1024 9 102.4 J.Hunter, Auburn 10 146 1015 5 101.5 M.Anderson, Memphis 11 195 1115 16 101.4 P.Mafah, Clemson 10 178 998 8 99.8 R.Faison, Utah St. 10 177 991 8 99.1 A.Hardy, Louisiana-Monroe 10 179 976 10 97.6 J.James, Oregon 11 191 1067 11 97.0 D.Dampier, New Mexico 11 139 1065 16 96.8 K.Udoh, Army 9 128 856 9 95.1 D.Neal, Kansas 10 162 926 12 92.6 D.Claiborne, Wake Forest 10 189 919 11 91.9 J.Coleman, Washington 11 173 1008 9 91.6 C.Kiner, Cincinnati 10 166 903 3 90.3 T.Huff, Jacksonville St. 10 149 902 10 90.2 B.Horvath, Navy 10 133 895 13 89.5 A.Hankerson, Oregon St. 10 198 889 14 88.9 M.Bernard, Utah 10 158 880 3 88.0 B.Washington, Baylor 8 114 699 10 87.4 A.Morrow, Colorado St. 10 143 872 9 87.2 J.Nixon, W. Michigan 10 123 871 12 87.1 T.Walker, Wisconsin 9 162 773 10 85.9 E.Sanders, New Mexico 11 130 942 9 85.6 N.Noel, Missouri 8 122 684 3 85.5 L.Moss, Texas A&M 9 121 769 10 85.4 K.Mozee, Miami (Ohio) 10 127 846 3 84.6 D.Reid, Pittsburgh 9 132 738 4 82.0 J.Jackson, Arkansas 8 115 648 11 81.0 A.Tyus, Ohio 9 138 726 7 80.7 I.Brown, Louisville 10 108 803 7 80.3 I.Mahdi, Texas State 10 148 786 3 78.6 D.Taylor, Troy 10 134 774 4 77.4 L.Allen, Syracuse 10 169 761 11 76.1 H.Parrish, Mississippi 9 130 678 10 75.3 R.Sanders, South Carolina 10 150 749 10 74.9 D.Taylor, Minnesota 9 136 672 9 74.7 G.Pettaway, James Madison 10 125 746 4 74.6 S.Thomas, Duke 10 180 742 5 74.2 K.Mullings, Michigan 10 141 740 8 74.0 R.Harris, East Carolina 10 146 730 7 73.0 A.Young, Old Dominion 9 131 657 4 73.0 P.Navarro, Ohio 9 103 655 9 72.8 Q.Judkins, Ohio St. 10 121 723 8 72.3 J.Love, Notre Dame 10 114 720 12 72.0 H.Williams, UNLV 9 109 646 8 71.8 O.Gordon, Oklahoma St. 10 171 714 10 71.4 A.Brown, N. Illinois 8 115 567 4 70.9 S.McGowan, New Mexico St. 10 135 701 3 70.1 J.Mateer, Washington St. 10 146 695 12 69.5 B.Lewis, Nevada 10 128 692 8 69.2 A.Henderson, Buffalo 10 128 688 6 68.8 J.Ellison, Indiana 10 120 686 9 68.6 M.Lukes, Cent. Michigan 9 133 617 5 68.6 J.Haynes, Georgia Tech 10 125 681 9 68.1 D.Connors, Rice 10 126 678 8 67.8 Q.Conley, Arizona 10 127 677 8 67.7 D.Martinez, Miami 10 119 676 8 67.6 S.Red, Nevada 10 112 676 8 67.6 K.Allen, Penn St. 10 139 654 5 65.4 D.Mockobee, Purdue 10 115 652 3 65.2 J.Jackson, UTEP 10 160 650 2 65.0 W.Parker, Washington St. 10 114 642 4 64.2 L.Beebe, UAB 10 131 641 4 64.1 R.Leonard, Notre Dame 10 104 641 13 64.1 J.White, West Virginia 10 116 639 5 63.9 E.Davis, Louisiana-Lafayette 10 114 635 5 63.5 G.Williams, N. Illinois 10 123 631 3 63.1 K.Bullock, South Alabama 10 111 630 6 63.0 D.Mimms, E. Michigan 10 154 629 7 62.9 D.Pavia, Vanderbilt 10 159 628 5 62.8 F.Brock, Georgia St. 10 119 615 3 61.5 C.Durham, LSU 9 101 551 6 61.2 J.Milroe, Alabama 10 120 608 17 60.8 D.Booth, Mississippi St. 10 124 597 4 59.7 F.Chalk, San Jose St. 10 117 596 9 59.6 C.Campbell, FAU 10 129 594 10 59.4 B.Lucas, Liberty 8 92 473 4 59.1 E.Young, W. Kentucky 10 143 587 3 58.7 J.Marshall, Colorado St. 10 123 581 3 58.1 J.Ducker, Sam Houston St. 10 113 580 7 58.0 J.Barnes, Oklahoma 10 122 577 5 57.7 M.Washington, New Mexico St. 10 119 573 6 57.3 A.Daniels, Stanford 9 110 515 2 57.2 D.Sumo-Karngbaye, Kentucky 9 109 505 5 56.1 K.Robichaux, Boston College 10 121 561 8 56.1 K.Salter, Liberty 9 100 490 5 54.4 H.Watson, Sam Houston St. 9 117 485 6 53.9 B.Sloan, Ball St. 10 133 538 4 53.8 A.Marshall, Appalachian St. 9 101 478 5 53.1 R.Henry, UTSA 10 114 528 5 52.8 C.Edwards, Uconn 10 103 527 5 52.7 C.Donaldson, West Virginia 10 113 525 7 52.5 R.Hemby, Maryland 10 113 524 6 52.4 D.Dowdell, Nebraska 10 120 523 8 52.3 D.Edwards, Michigan 10 114 513 3 51.3 T.Lawton, Indiana 10 106 508 9 50.8 K.Thomas, Kent St. 10 122 497 1 49.7 K.Lynch-Adams, Michigan St. 10 106 495 2 49.5 L.Sellers, South Carolina 9 126 436 4 48.4 J.White, Georgia Southern 10 117 484 9 48.4 K.Pace, Virginia 10 106 473 3 47.3 C.Porter, Northwestern 9 107 424 6 47.1 S.Alexander, Vanderbilt 10 125 470 5 47.0 M.Benefield, Kennesaw St. 10 121 468 5 46.8 R.Clark, Southern Miss. 10 104 468 1 46.8 D.Carson, Air Force 8 100 370 2 46.2 E.Gilliam, Fresno St. 10 117 457 8 45.7 C.Norton, Charlotte 10 100 442 6 44.2 N.Carter, Michigan St. 10 100 437 3 43.7 C.Cook, TCU 10 107 414 8 41.4 T.Green, Arkansas 10 121 407 5 40.7 Z.Wallace, Arkansas St. 10 105 397 8 39.7 A.Barnett, James Madison 10 108 396 7 39.6 T.Harden, UCLA 10 106 384 1 38.4 C.Walendzak, Toledo 10 102 368 1 36.8 J.Raynor, Arkansas St. 10 103 362 2 36.2 T.Phommachanh, Umass 9 107 317 3 35.2 Q.Ashley, Kennesaw St. 10 102 332 1 33.2 J.Arnold, Oklahoma 8 108 238 3 29.8 C.Snyder, E. Michigan 10 120 297 4 29.7 A.Colandrea, Virginia 10 108 282 2 28.2 B.Schager, Hawaii 11 136 259 6 23.5

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.