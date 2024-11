NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers G Att Cp InL Yds Tds Pts J.Dart, Mississippi 11 338 234 6 3719 24 181.5 W.Howard, Ohio…

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts J.Dart, Mississippi 11 338 234 6 3719 24 181.5 W.Howard, Ohio St. 11 281 208 6 2685 26 180.5 K.Rourke, Indiana 10 256 179 4 2478 21 175.2 C.Ward, Miami 11 399 268 7 3774 34 171.2 D.Allar, Penn St. 11 259 187 5 2497 17 171.0 D.Mensah, Tulane 11 229 151 4 2197 18 169.0 J.Mateer, Washington St. 11 325 208 6 2957 28 165.2 S.Sanders, Colorado 11 413 303 7 3488 30 164.9 D.Gabriel, Oregon 11 351 259 6 3066 22 164.4 K.Jennings, SMU 11 264 176 7 2521 17 162.8 J.McCloud, Texas State 11 326 225 10 2667 28 159.9 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 10 270 184 5 2392 17 159.6 C.Veltkamp, W. Kentucky 10 273 187 10 2364 21 159.3 K.Houser, East Carolina 7 180 111 8 1640 16 158.6 H.Williams, UNLV 10 185 118 4 1567 15 157.4 L.Sellers, South Carolina 10 245 160 6 2123 17 156.1 P.Thorne, Auburn 10 276 175 8 2412 20 154.9 J.Hoover, TCU 11 404 275 9 3485 23 154.9 Q.Ewers, Texas 9 278 189 6 2089 23 154.1 H.King, Georgia Tech 9 200 145 1 1607 9 153.8 J.Milroe, Alabama 11 263 171 9 2396 15 153.5 G.Lopez, South Alabama 10 289 190 3 2369 17 151.9 C.Klubnik, Clemson 11 366 234 4 2761 29 151.3 S.Robertson, Baylor 11 286 176 7 2316 22 150.1 T.Shough, Louisville 11 371 235 6 3067 23 150.0 N.Iamaleava, Tennessee 11 277 181 4 2245 15 148.4 S.Leavitt, Arizona St. 10 265 163 5 2153 18 148.4 M.Reed, Texas A&M 9 175 105 3 1426 12 147.6 M.Madsen, Boise St. 11 301 189 3 2361 19 147.5 W.Rogers, Washington 11 311 220 7 2458 14 147.5 C.Bazelak, Bowling Green 11 312 211 4 2453 15 147.0 H.Wolff, W. Michigan 11 268 179 7 2086 16 146.7 K.Jenkins, FIU 11 277 169 8 2238 19 145.7 C.Beck, Georgia 11 392 255 12 3132 23 145.4 L.Altmyer, Illinois 11 308 188 3 2373 20 145.2 F.Mendoza, California 11 386 265 6 3004 16 144.6 C.Morris, North Texas 11 469 301 12 3594 30 144.5 M.Keene, Fresno St. 11 350 246 11 2668 17 144.1 K.Salter, Liberty 10 226 135 4 1803 14 143.7 D.Pavia, Vanderbilt 11 260 156 3 2029 16 143.6 T.Huff, Jacksonville St. 11 233 143 5 1966 11 143.5 R.Becht, Iowa St. 11 351 216 8 2884 18 142.9 A.Barnett, James Madison 11 335 198 3 2458 24 142.6 E.Bullock, Louisiana Tech 10 244 161 2 1708 14 142.1 E.Holstein, Pittsburgh 10 290 180 7 2228 17 141.1 T.Gleason, Toledo 10 291 176 7 2168 20 140.9 K.McCord, Syracuse 11 522 341 12 3946 26 140.7 B.Lewis, Nevada 11 275 184 6 1998 14 140.4 B.Sorsby, Cincinnati 11 355 228 6 2653 18 140.4 E.Brown, San Jose St. 8 217 125 5 1621 16 140.1 R.Leonard, Notre Dame 11 271 177 4 1937 14 139.4 D.Purdie, Charlotte 8 174 91 6 1587 9 139.1 B.Cook, Missouri 10 269 173 2 2080 9 138.8 J.Retzlaff, BYU 11 328 192 10 2580 20 138.6 G.Nussmeier, LSU 11 459 290 11 3458 23 138.2 O.McCown, UTSA 11 409 254 7 2961 23 138.0 B.Morton, Texas Tech 11 422 265 7 2941 25 137.6 B.Gabbert, Miami (Ohio) 11 301 172 8 2355 18 137.3 M.Caldwell, Troy 9 197 127 8 1421 12 137.0 M.Brosmer, Minnesota 11 348 233 5 2426 15 136.9 S.Henigan, Memphis 11 422 269 6 2990 21 136.8 E.Garbers, UCLA 10 323 209 11 2439 15 136.6 C.Bailey, NC State 10 256 163 8 1941 12 136.6 A.Johnson, Kansas St. 11 314 190 9 2297 19 136.2 T.Green, Arkansas 11 325 198 9 2583 13 135.3 S.Petras, Utah St. 9 327 214 11 2315 17 135.3 K.Semonza, Ball St. 11 380 246 10 2567 22 135.3 M.Moss, Southern Cal 9 362 233 9 2555 18 135.1 N.Vattiato, Middle Tennessee 11 385 248 9 2836 14 133.6 C.Joseph, Old Dominion 9 222 133 5 1623 11 133.2 M.Murphy, Duke 11 387 228 11 2698 25 133.1 J.Aguilar, Appalachian St. 10 355 199 12 2712 21 133.0 J.Daniels, Kansas 11 277 159 10 2174 14 132.8 J.French, Georgia Southern 11 359 233 7 2453 15 132.2 H.Bachmeier, Wake Forest 11 327 202 10 2386 15 132.1 J.Criswell, North Carolina 10 286 167 6 2179 12 132.0 P.Navarro, Ohio 10 229 149 9 1765 7 132.0 S.Locklear, UTEP 9 207 136 6 1406 9 131.3 C.Ogbonna, Buffalo 11 295 167 4 2051 16 130.2 B.Edwards, Maryland 11 420 273 9 2881 15 130.1 J.Kitna, UAB 7 276 170 10 1929 14 129.8 A.Bowman, Oklahoma St. 10 334 202 12 2413 16 129.8 D.Raiola, Nebraska 11 349 231 10 2405 12 129.7 B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 11 285 174 5 2086 9 129.4 A.Chiles, Michigan St. 11 300 179 11 2265 12 129.0 N.Fifita, Arizona 11 401 246 12 2832 17 128.7 K.Drones, Virginia Tech 9 224 136 6 1562 10 128.7 W.Eget, San Jose St. 10 221 122 8 1839 7 128.3 J.Garcia, East Carolina 6 181 109 12 1426 8 127.7 C.Snyder, E. Michigan 11 380 233 8 2593 15 127.5 E.Simon, Temple 8 264 154 8 1764 15 127.2 B.Vandagriff, Kentucky 11 218 125 8 1593 10 126.5 C.Veilleux, Georgia St. 9 265 151 7 1842 13 126.3 J.Arnold, Oklahoma 9 225 140 3 1311 12 126.1 E.Hampton, N. Illinois 10 217 125 6 1431 12 125.7 M.Van Buren, Mississippi St. 9 224 123 5 1606 10 125.4 D.O’Neil, San Diego St. 10 298 185 6 1951 11 125.2 E.Vasko, Coastal Carolina 11 254 135 7 1910 11 125.1 G.Greene, West Virginia 9 237 131 9 1707 12 124.9 A.Colandrea, Virginia 11 320 198 11 2125 13 124.2 H.Card, Purdue 9 235 138 6 1606 9 123.7 C.Fancher, FAU 9 212 126 6 1528 6 123.7 A.Kaliakmanis, Rutgers 11 341 186 6 2302 16 123.2 D.Dampier, New Mexico 11 359 207 12 2592 12 122.7 J.Raynor, Arkansas St. 11 354 219 8 2301 11 122.2 B.Locke, Wisconsin 9 264 149 10 1806 12 121.3 B.Schager, Hawaii 11 403 233 13 2591 19 120.9 H.Watson, Sam Houston St. 10 220 133 7 1396 9 120.9 A.Daniels, Stanford 10 231 144 9 1448 9 120.1 T.Phommachanh, Umass 9 234 132 6 1590 8 119.6 B.Archie, South Florida 10 220 129 8 1452 8 118.8 B.Finley, Akron 11 366 202 9 2410 14 118.2 I.Wilson, Utah 9 225 127 11 1510 10 117.7 K.Francis, Tulsa 10 220 130 5 1359 7 116.9 D.Warren, Michigan 7 181 116 7 1064 6 116.7 C.McNamara, Iowa 8 172 104 5 1017 6 115.8 E.Warner, Rice 10 397 245 13 2280 14 115.0 G.McCoy, Oregon St. 9 202 123 6 1300 3 113.9 D.Bryson, Kennesaw St. 10 235 133 10 1406 6 106.8 J.Lausch, Northwestern 9 248 134 6 1427 5 104.2 N.Evers, Uconn 8 179 97 5 918 5 100.9 E.Svoboda, Wyoming 11 192 90 7 1112 4 95.1

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.