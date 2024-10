Texas NHRA Fall Nationals Results

Sunday at Texas Motorplex, Ennis, Texas Final finish order: TOP FUEL: 1. Justin Ashley; 2. Clay Millican; 3. Tony Schumacher;…

Sunday at Texas Motorplex, Ennis, Texas

Final finish order:

TOP FUEL:

1. Justin Ashley; 2. Clay Millican; 3. Tony Schumacher; 4. Steve Torrence; 5. Shawn Reed; 6. Brittany Force; 7. Shawn Langdon; 8. Billy Torrence; 9. Jasmine Salinas; 10. Antron Brown; 11. Tony Stewart; 12. Ida Zetterstrom; 13. Doug Kalitta; 14. Spencer Hyde; 15. Josh Hart; 16. Krista Baldwin.

FUNNY CAR:

1. Matt Hagan; 2. Ron Capps; 3. Daniel Wilkerson; 4. Austin Prock; 5. Paul Lee; 6. Cruz Pedregon; 7. Chad Green; 8. Blake Alexander; 9. Bobby Bode; 10. Bob Tasca III; 11. Terry Haddock; 12. J.R. Todd; 13. Dale Creasy Jr.; 14. Dave Richards; 15. Jack Beckman; 16. Alexis DeJoria.

PRO STOCK:

1. Jeg Coughlin; 2. Greg Anderson; 3. Dallas Glenn; 4. Matt Hartford; 5. Fernando Cuadra Jr.; 6. Erica Enders; 7. David Cuadra; 8. Aaron Stanfield; 9. Cory Reed; 10. Mason McGaha; 11. Troy Coughlin Jr.; 12. Cristian Cuadra; 13. Jerry Tucker; 14. Camrie Caruso; 15. Chris McGaha; 16.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

1. Gaige Herrera; 2. Matt Smith; 3. Hector Arana Jr; 4. Jianna Evaristo; 5. Chase Van Sant; 6. Marc Ingwersen; 7. Angie Smith; 8. Steve Johnson; 9. Richard Gadson; 10. John Hall; 11. Malcolm Phillips Jr.; 12. Chris Bostick; 13. Ryan Oehler; 14. Geno Scali; 15. Ron Tornow.

Final results:

Top Fuel — Justin Ashley, 3.773 seconds, 327.99 mph def. Clay Millican, 3.762 seconds, 328.40 mph.

Funny Car — Matt Hagan, Dodge Charger, 3.943, 327.65 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.934, 328.28.

Pro Stock — Jeg Coughlin, Chevy Camaro, 6.593, 208.10 def. Greg Anderson, Camaro, 6.603, 210.13.

Pro Stock Motorcycle — Gaige Herrera, Suzuki, 6.816, 200.56 def. Matt Smith, Buell, 7.703, 125.55.

Top Alcohol Dragster — Matthew Cummings, 5.246, 279.71 def. Julie Nataas, 5.264, 272.18.

Top Alcohol Funny Car — Sean Bellemeur, Chevy Camaro, 5.497, 266.86 def. Brian Hough, Camaro, 5.557, 266.45.

Competition Eliminator — Matt Harris, Pontinac Grand Am, 7.705, 175.83 def. Keith Mawhee, Chevy Cavalier, 8.059, 167.92.

Super Stock — Justin Picillo, Pontiac Tran Am, 9.401, 134.97 def. Craig Gualtiere, Chevy Cavalier, 9.455, 142.62.

Stock Eliminator — Michael Brand, Ford Mustang, 8.833, 152.54 def. Jimmy Hidalgo Jr., Pontiac GTO, 10.958, 114.31.

Super Comp — Kyle Secrest, Dragster, 8.875, 178.78 def. Michael Dalrymple, Dragster, 8.870, 183.98.

Super Gas — Tom Stalba, Chevy Corvette, 9.901, 154.77 def. Rusty Cook, Chevy, 9.894, 160.24.

Super Street — Jordan Pratt, Chevy Camaro, 10.897, no speed def. Alan Bush, Chevy Nova, 10.859, 154.35.

Top Sportsman — Michael Chitty, Chevy Cobalt, 6.571, 210.41 def. Macy Higgins, Chevy Camaro, 6.619, 207.49.

Top Dragster — Jim Prevo, Dragster, 6.305, 185.10 def. Brad Plourd, Dragster, 9.855, 85.03.

Factory X — Greg Stanfield, Chevy Camaro, 7.074, 193.17 def. Jesse Alexandra, Camaro, 7.138, 190.93.

Final round-by-round results:

TOP FUEL:

ROUND ONE — Tony Schumacher, 3.801, 322.37 def. Ida Zetterstrom, 4.082, 222.85; Justin Ashley, 3.775, 329.21 def. Antron Brown, 3.776, 324.96; Brittany Force, 3.766, 334.55 def. Spencer Hyde, Foul – Red Light; Shawn Reed, 3.753, 318.97 def. Tony Stewart, 3.817, 329.96; Shawn Langdon, 3.724, 332.20 def. Jasmine Salinas, 3.745, 326.49; Steve Torrence, 3.756, 333.21 def. Krista Baldwin, 6.121, 103.31; Steve Torrence, 3.756, 333.21 def. Krista Baldwin, 6.121, 103.31; Billy Torrence, 3.773, 329.48 def. Josh Hart, 6.093, 105.75; Clay Millican, 3.740, 333.16 def. Doug Kalitta, 4.954, 161.63.

QUARTERFINALS — Schumacher, 3.797, 326.16 def. Force, 3.790, 332.27; S. Torrence, 3.811, 325.80 def.B. Torrence, 5.491, 121.61; Millican, 3.759, 330.44 def. Reed, 3.775, 324.98; Ashley, 3.951, 291.00 def. Langdon, 4.274, 228.21.

SEMIFINALS — Ashley, 3.806, 327.51 def. Schumacher, 3.817, 323.93; Millican, 3.777, 329.40 def. S. Torrence, 4.245, 222.39.

FINAL — Ashley, 3.773, 327.99 def. Millican, 3.762, 328.40.

FUNNY CAR:

ROUND ONE — Blake Alexander, Ford Mustang, 3.879, 325.80 def. Bob Tasca III, Mustang, 3.994, 303.91; Austin Prock, Chevy Camaro, 4.380, 275.23 def. Terry Haddock, Mustang, 4.404, 205.61; Matt Hagan, Dodge Charger, 3.974, 325.64 def. Bobby Bode, Mustang, 3.966, 321.80; Chad Green, Mustang, 3.992, 295.92 def. Jack Beckman, Camaro, Broke – No Show; Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.912, 328.42 def. Dave Richards, Mustang, 12.205, 70.29; Daniel Wilkerson, Mustang, 3.908, 323.46 def. Alexis DeJoria, GR Supra, Broke; Cruz Pedregon, Charger, 4.017, 315.55 def. J.R. Todd, GR Supra, 5.059, 158.02; Paul Lee, Charger, 4.100, 246.72 def. Dale Creasy Jr., Charger, 5.678, 126.53.

QUARTERFINALS — Prock, 3.945, 327.92 def. Lee, 4.008, 314.95; Capps, 3.945, 307.34 def. Alexander, 9.718, 86.49; Wilkerson, 3.944, 322.74 def. Green, 5.544, 105.54; Hagan, 3.974, 327.44 def. Pedregon, 4.076, 252.53.

SEMIFINALS — Hagan, 3.965, 326.16 def. Wilkerson, 7.727, 96.18; Capps, 3.900, 328.83 def. Prock, Broke.

FINAL — Hagan, 3.943, 327.65 def. Capps, 3.934, 328.28.

PRO STOCK:

ROUND ONE — Fernando Cuadra Jr., Chevy Camaro, 6.602, 209.02 def. Jerry Tucker, Camaro, 6.665, 207.88; Matt Hartford, Camaro, 7.543, 174.11 def. Camrie Caruso, Camaro, 22.546, 25.02; Jeg Coughlin, Camaro, 6.583, 208.29 def. Cory Reed, Camaro, 6.572, 210.06; David Cuadra, Camaro, 6.620, 208.04 def. Chris McGaha, Camaro, Broke; Aaron Stanfield, Camaro, 6.559, 209.51 def. Mason McGaha, Camaro, 6.576, 209.93; Greg Anderson, Camaro, 6.543, 210.59 def. Eric Latino, Camaro, Broke – No Show; Erica Enders, Camaro, 6.579, 209.39 def. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.615, 208.74; Dallas Glenn, Camaro, 6.582, 209.38 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.601, 207.45.

QUARTERFINALS — Coughlin, 6.627, 208.03 def. D. Cuadra, 6.650, 208.03; Hartford, 6.616, 208.75 def. Enders, 6.613, 208.91; Glenn, 6.612, 209.27 def. Stanfield, 12.308, 71.61; Anderson, 6.568, 209.92 def. Cuadra Jr., 6.607, 207.89.

SEMIFINALS — Coughlin, 6.636, 207.19 def. Hartford, 8.204, 144.29; Anderson, 6.601, 209.50 def. Glenn, 6.619, 208.75.

FINAL — Coughlin, 6.593, 208.10 def. Anderson, 6.603, 210.13.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

ROUND ONE — Chase Van Sant, Suzuki, 6.808, 199.96 def. Richard Gadson, Suzuki, 6.830, 199.32; Angie Smith, Buell, 6.808, 202.54 def. Chris Bostick, Suzuki, 6.949, 180.22; Marc Ingwersen, 6.845, 199.22 def. John Hall, Foul – Red Light; Hector Arana Jr, 6.808, 197.81 def. Ryan Oehler, 6.974, 194.30; Jianna Evaristo, Buell, 6.895, 200.76 def. Ron Tornow, Broke; Steve Johnson, Suzuki, 6.774, 196.88 def. Geno Scali, Suzuki, Foul – Red Light; Matt Smith, Buell, 6.776, 202.48 def. Malcolm Phillips Jr., Suzuki, 6.946, 194.34; Gaige Herrera, Suzuki, 6.758, 201.78 was unopposed.

QUARTERFINALS — Arana Jr, 6.851, 198.51 def. A. Smith, 6.896, 199.69; M. Smith, 6.788, 201.57 def. Ingwersen, 6.849, 198.51; Evaristo, 6.910, 199.13 def. Johnson, Foul – Red Light; Herrera, 6.818, 199.53 def. Van Sant, Foul – Red Light.

SEMIFINALS — Herrera, 6.835, 199.65 def. Evaristo, 7.010, 194.96; M. Smith, 6.878, 200.18 def. Arana Jr, 6.900, 197.57.

FINAL — Herrera, 6.816, 200.56 def. M. Smith, 7.703, 125.55.

Point standings:

Top Fuel:

1. Justin Ashley, 2,422; 2. Antron Brown, 2,378; 3. Shawn Langdon, 2,346; 4. Steve Torrence, 2,334; 5. Tony Schumacher, 2,317; 6. Clay Millican, 2,308; 7. Doug Kalitta, 2,289; 8. Brittany Force, 2,232; 9. Tony Stewart, 2,181; 10. Billy Torrence, 2,167.

Funny Car

1. Austin Prock, 2,537; 2. John Force, 2,390; 3. Matt Hagan, 2,369; 4. Ron Capps, 2,357; 5. Bob Tasca III, 2,326; 6. Daniel Wilkerson, 2,238; 7. Blake Alexander, 2,234; 8. J.R. Todd, 2,223; 9. Chad Green, 2,210; 10. Alexis DeJoria, 2,177.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, 2,517; 2. Aaron Stanfield, 2,464; 3. Greg Anderson, 2,427; 4. Erica Enders, 2,406; 5. Jeg Coughlin, 2,321; 6. Matt Hartford, 2,215; 7. Cristian Cuadra, 2,188; 8. Jerry Tucker, 2,182; 9. Troy Coughlin Jr., 2,175; 10. Eric Latino, 2,158.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, 2,532; 2. Matt Smith, 2,470; 3. Richard Gadson, 2,371; 4. Hector Arana Jr, 2,347; 5. Chase Van Sant, 2,302; 6. Angie Smith, 2,262; 7. Jianna Evaristo, 2,247; 8. John Hall, 2,239; 9. Steve Johnson, 2,182; 10. Chris Bostick, 2,128.

