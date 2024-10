NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Miami 7 502 4041 577.3 Mississippi 7 511 3925 560.7 North Texas 7…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Miami 7 502 4041 577.3 Mississippi 7 511 3925 560.7 North Texas 7 520 3696 528.0 Boise St. 6 403 3138 523.0 Indiana 7 469 3589 512.7 Ohio St. 6 401 3018 503.0 Clemson 7 487 3433 490.4 Pittsburgh 6 402 2885 480.8 Tennessee 7 515 3304 472.0 Penn St. 6 392 2827 471.2 New Mexico 7 499 3292 470.3 Syracuse 6 471 2817 469.5 Utah St. 7 513 3286 469.4 UCF 7 491 3259 465.6 Texas 7 489 3233 461.9 Texas Tech 7 523 3218 459.7 Texas State 7 506 3217 459.6 Army 7 435 3216 459.4 Washington St. 7 486 3216 459.4 Oregon 7 477 3210 458.6 Louisville 7 458 3209 458.4 Arkansas 7 505 3186 455.1 Washington 7 473 3169 452.7 Cincinnati 7 480 3159 451.3 LSU 7 483 3155 450.7 Jacksonville St. 6 393 2686 447.7 South Alabama 7 459 3133 447.6 Liberty 5 345 2233 446.6 Louisiana-Lafayette 7 457 3112 444.6 North Carolina 7 511 3111 444.4 SMU 7 481 3079 439.9 Iowa St. 7 488 3063 437.6 Appalachian St. 6 450 2617 436.2 Navy 6 357 2615 435.8 Maryland 7 523 3041 434.4 Southern Cal 7 491 3038 434.0 TCU 7 496 3023 431.9 Memphis 7 495 3019 431.3 Georgia Tech 8 533 3445 430.6 Oregon St. 7 526 3012 430.3 UNLV 7 448 3004 429.1 Uconn 7 507 3002 428.9 Kansas St. 7 437 2997 428.1 Georgia 7 465 2995 427.9 San Jose St. 7 469 2994 427.7 Alabama 7 439 2968 424.0 Missouri 7 509 2957 422.4 Virginia 7 491 2956 422.3 Auburn 7 427 2953 421.9 Tulane 7 459 2928 418.3 Florida 7 425 2893 413.3 UTSA 7 560 2893 413.3 James Madison 7 478 2889 412.7 Kansas 7 447 2864 409.1 West Virginia 7 482 2859 408.4 Wisconsin 7 488 2846 406.6 Texas A&M 7 455 2833 404.7 Cent. Michigan 7 458 2823 403.3 Arizona St. 7 478 2807 401.0 Sam Houston St. 7 506 2807 401.0 W. Kentucky 7 481 2804 400.6 N. Illinois 7 522 2803 400.4 BYU 7 449 2800 400.0 Colorado 7 466 2790 398.6 Notre Dame 7 448 2790 398.6 Virginia Tech 7 446 2783 397.6 Wake Forest 7 497 2779 397.0 Coastal Carolina 7 449 2775 396.4 Oklahoma St. 7 470 2762 394.6 Arizona 7 457 2726 389.4 Baylor 7 461 2710 387.1 Utah 7 478 2701 385.9 W. Michigan 7 434 2692 384.6 Georgia St. 6 417 2306 384.3 Marshall 7 446 2684 383.4 East Carolina 7 480 2680 382.9 Rutgers 7 466 2669 381.3 Mississippi St. 7 482 2653 379.0 Nevada 8 511 3028 378.5 Fresno St. 7 469 2627 375.3 E. Michigan 7 531 2621 374.4 Bowling Green 7 447 2617 373.9 Georgia Southern 7 502 2617 373.9 UAB 7 503 2617 373.9 Colorado St. 7 453 2614 373.4 California 7 479 2600 371.4 Tulsa 7 488 2597 371.0 Nebraska 7 468 2592 370.3 Toledo 7 477 2582 368.9 Arkansas St. 7 503 2577 368.1 Michigan St. 7 433 2567 366.7 Illinois 7 441 2559 365.6 Ohio 7 449 2553 364.7 Louisiana Tech 6 425 2187 364.5 Vanderbilt 7 441 2543 363.3 Boston College 7 440 2488 355.4 NC State 8 496 2830 353.8 Charlotte 7 458 2471 353.0 Rice 7 428 2459 351.3 South Florida 7 493 2453 350.4 FAU 7 445 2447 349.6 Iowa 7 416 2428 346.9 South Carolina 7 485 2428 346.9 Hawaii 7 446 2380 340.0 Middle Tennessee 7 448 2347 335.3 Old Dominion 7 473 2345 335.0 Purdue 7 383 2341 334.4 Miami (Ohio) 7 410 2324 332.0 Umass 7 484 2315 330.7 UTEP 7 455 2312 330.3 Ball St. 7 470 2302 328.9 Duke 7 460 2295 327.9 San Diego St. 6 384 1966 327.7 FIU 7 420 2269 324.1 Kentucky 7 446 2239 319.9 Minnesota 7 429 2232 318.9 Troy 7 412 2177 311.0 Buffalo 7 439 2176 310.9 Michigan 7 430 2160 308.6 Temple 7 451 2160 308.6 UCLA 7 404 2115 302.1 Houston 7 420 2114 302.0 Southern Miss. 7 385 2114 302.0 Stanford 7 473 2099 299.9 Air Force 7 469 2067 295.3 Akron 7 426 2054 293.4 New Mexico St. 7 455 2023 289.0 Oklahoma 7 468 2021 288.7 Northwestern 7 421 2006 286.6 Louisiana-Monroe 6 340 1679 279.8 Wyoming 7 456 1957 279.6 Florida St. 7 429 1932 276.0 Kent St. 7 404 1757 251.0 Kennesaw St. 6 368 1368 228.0

