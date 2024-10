NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns G PRYd Yds Avg D.Reid, Pittsburgh 3 1 78 78.0 J.Ross, Tennessee 3 1 49 49.0 C.Woods, Louisiana…

Punt Returns

G PRYd Yds Avg D.Reid, Pittsburgh 3 1 78 78.0 J.Ross, Tennessee 3 1 49 49.0 C.Woods, Louisiana Tech 3 1 49 49.0 T.Horton, Colorado St. 3 2 93 46.5 D.Kerr, Syracuse 1 1 46 46.0 D.Ross, Troy 5 3 108 36.0 K.Shanks, UAB 4 3 98 32.7 D.Olson, Colorado St. 4 1 31 31.0 R.Tanner, UNLV 4 1 30 30.0 J.Kilgore, South Carolina 4 1 28 28.0 J.Mbakwe, Alabama 4 1 28 28.0 J.Price, North Texas 2 1 28 28.0 J.Pritchett, South Alabama 5 7 196 28.0 T.Spence, James Madison 4 1 28 28.0 B.Carter, Tennessee 4 2 55 27.5 D.Mortimer, W. Michigan 4 1 27 27.0 K.Perich, Minnesota 5 5 132 26.4 T.Keith, South Florida 5 1 26 26.0 S.Lewis, Louisiana Tech 4 2 51 25.5 A.Guillory, North Texas 5 1 24 24.0 C.Harris, Air Force 4 1 24 24.0 K.Thomas, UTEP 4 2 47 23.5 B.Hammer, Toledo 4 7 162 23.1 J.Allen, Toledo 3 1 22 22.0 T.Morin, Wake Forest 4 4 86 21.5 M.Hight, Vanderbilt 4 8 170 21.2 M.Riley, Auburn 5 1 21 21.0 K.Concepcion, NC State 5 1 20 20.0 M.Gracio, Pittsburgh 4 1 20 20.0 D.Kent, Cent. Michigan 5 7 140 20.0 J.Lane, Virginia Tech 5 7 140 20.0 J.Neider, Uconn 5 1 20 20.0 C.Parker, Baylor 5 1 20 20.0 B.Stockton, Georgia Tech 5 1 20 20.0 X.Turner-Bradshaw, Virginia Tech 4 1 20 20.0 K.Coleman, Mississippi St. 5 6 117 19.5 C.Dremel, Rutgers 4 2 39 19.5 J.Bond, East Carolina 5 3 58 19.3 J.Cameron, Baylor 5 9 174 19.3 T.Johnson, Bowling Green 3 1 19 19.0 Y.Knight, James Madison 4 1 19 19.0 T.Hines, Hawaii 4 6 110 18.3 B.Green, Liberty 4 4 73 18.2 D.Cambre, Louisiana-Lafayette 4 1 18 18.0 I.Diawara, Coastal Carolina 4 1 18 18.0 A.Foster, Marshall 4 1 18 18.0 J.Mattord, E. Michigan 3 1 18 18.0 L.Tennison, UCF 4 1 18 18.0 R.White, UNLV 4 1 18 18.0 C.Jackson, Arkansas St. 4 8 140 17.5 J.Bech, TCU 5 2 34 17.0 T.Edwards, Louisiana Tech 4 3 51 17.0 A.Jennings, Virginia Tech 4 1 17 17.0 C.Dike, Florida 4 6 100 16.7 J.Richardson, TCU 5 11 179 16.3 T.Bowman, Kansas St. 5 1 16 16.0 D.Edwards, Kansas St. 5 6 96 16.0 J.Purvis, Mississippi St. 5 1 16 16.0 M.Reese, E. Michigan 5 1 16 16.0 S.White, Tennessee 4 7 112 16.0 J.Moss, Fresno St. 5 8 126 15.8 P.Kingston, BYU 5 8 125 15.6 H.Beatty, Illinois 5 7 109 15.6 K.Benjamin, Tulsa 5 8 124 15.5 G.Freeman, Oklahoma St. 4 2 31 15.5 L.Burden, Missouri 4 3 46 15.3 M.Brown, South Carolina 3 1 15 15.0 L.Floriea, Kent St. 5 3 45 15.0 J.Horn, Colorado 5 2 30 15.0 T.Richard, Boston College 5 1 15 15.0 N.Taylor, Northwestern 3 1 15 15.0 J.Noel, Iowa St. 4 5 73 14.6 K.Drake, Memphis 5 6 87 14.5 T.Johnson, Oregon 4 9 128 14.2 A.Sowinski, Purdue 3 1 14 14.0 K.Williams, Indiana 5 1 14 14.0 J.Williams, Kennesaw St. 4 1 14 14.0 T.Bachmeier, Stanford 4 8 109 13.6 J.Coit, NC State 5 2 27 13.5 A.Huzzie, North Carolina 5 4 54 13.5 E.Heidenreich, Navy 4 3 40 13.3 K.Bennett, Michigan 5 1 13 13.0 M.Bellon, Nevada 5 6 76 12.7 R.Daniels, SMU 5 9 114 12.7 K.Johnson, Pittsburgh 4 3 37 12.3 S.Morgan, Michigan 4 6 74 12.3 I.Adeyi, Sam Houston St. 5 4 49 12.2 D.Thieneman, Purdue 4 4 49 12.2 X.Townsend, UCF 4 10 121 12.1 M.Foster, Michigan St. 5 3 36 12.0 J.McCoy, Tennessee 4 2 23 11.5 D.Sheffield, North Texas 5 10 114 11.4 L.Loya, UCLA 4 1 11 11.0 I.Sategna, Arkansas 5 3 33 11.0 C.Tyree, Virginia 4 1 11 11.0 D.Wells, Louisiana-Monroe 4 3 33 11.0 S.Atkins, South Florida 5 8 86 10.8 R.Freeman, Utah St. 4 4 43 10.8 M.Resetich, Illinois 5 4 43 10.8 A.Williams, Clemson 4 7 73 10.4 B.Wisloski, Maryland 5 6 61 10.2 S.Bryant, UAB 4 1 10 10.0 S.Lockett, Kansas St. 5 1 10 10.0 T.Mobley, Liberty 4 1 10 10.0 J.Watkins, Mississippi 4 2 20 10.0 W.Williams, Duke 5 1 10 10.0 M.Davis, Mississippi 5 8 79 9.9 T.Freeman, Washington St. 5 6 58 9.7 B.Inniss, Ohio St. 4 11 106 9.6 T.Sheffield, Uconn 5 19 181 9.5 A.Henning, Northwestern 4 8 76 9.5 V.Snow, Buffalo 5 8 76 9.5 M.Stovall, Arizona St. 4 4 38 9.5 D.Wright, Temple 5 6 57 9.5 M.Coleman, San Jose St. 4 5 47 9.4 M.Hurleman, Notre Dame 5 3 28 9.3 E.Metcalf, Marshall 4 9 82 9.1 M.Mews, Houston 5 9 82 9.1 P.Bowen, Oklahoma 5 10 91 9.1 D.Alexander, Wake Forest 4 1 9 9.0 R.Gallagher, West Virginia 4 2 18 9.0 B.Graves, Coastal Carolina 4 1 9 9.0 J.Greathouse, Notre Dame 5 1 9 9.0 R.Joseph, Miami 5 9 81 9.0 A.Meeks, Louisville 2 1 9 9.0 D.Ndukwe, Indiana 4 1 9 9.0 T.Taylor, Coastal Carolina 4 4 36 9.0 Q.Riley, Louisville 3 6 53 8.8 A.Evans, Georgia 4 10 86 8.6 T.Pride, New Mexico St. 5 2 17 8.5 B.Spalding, East Carolina 5 6 51 8.5 M.Price, Indiana 5 10 82 8.2 Q.Brown, Duke 5 14 114 8.1 D.Boston, Washington 5 8 65 8.1 P.Fox, West Virginia 4 4 32 8.0 O.Hayes, FAU 5 8 64 8.0 J.Lavender, SMU 1 1 8 8.0 J.Moore, Duke 5 1 8 8.0 C.Thompson, N. Illinois 4 1 8 8.0 R.Williams, Alabama 4 2 16 8.0 K.Wetjen, Iowa 4 13 100 7.7 K.Scott, Auburn 5 9 68 7.6 C.Owen, Ohio 5 5 37 7.4 T.Wilson, Kansas 5 3 22 7.3 C.Jones, Boise St. 3 5 36 7.2 R.Shelley, Georgia Tech 5 10 72 7.2 R.Haynes, Arizona 2 1 7 7.0 P.Higgins, Troy 5 1 7 7.0 A.Sambucci, W. Michigan 4 1 7 7.0 J.De Jesus, UNLV 4 5 34 6.8 J.Castleberry, Akron 5 3 20 6.7 J.McGowan, Boston College 5 5 33 6.6 B.Engel, Air Force 3 2 13 6.5 S.Bolden, Texas 5 10 64 6.4 I.Paige, Old Dominion 4 3 19 6.3 T.Pena, Syracuse 4 7 44 6.3 S.Fresch, Rice 5 8 50 6.2 K.Saunders, Penn St. 4 4 25 6.2 C.Adams, Alabama 3 7 42 6.0 T.Bussey, Texas A&M 5 4 24 6.0 A.Clary, Virginia 4 2 12 6.0 I.Farris, Boston College 2 1 6 6.0 B.Harmon, Tennessee 1 1 6 6.0 K.Hutchinson, W. Kentucky 5 4 24 6.0 C.LaVallee, North Carolina 5 1 6 6.0 G.Larvadain, South Carolina 4 1 6 6.0 D.Pardridge, N. Illinois 3 5 30 6.0 D.Patterson, FIU 5 5 30 6.0 K.Wilson, Texas State 4 10 59 5.9 J.Patterson, Arizona 4 6 35 5.8 I.Garcia-Castaneda, Nebraska 5 9 52 5.8 T.Harding, Umass 4 4 23 5.8 J.Maclin, Kentucky 5 7 40 5.7 D.Latulas, Louisiana Tech 3 6 34 5.7 M.Pittman, Utah 5 8 45 5.6 J.Bernard, Louisiana-Lafayette 4 5 28 5.6 C.McDonald, Miami (Ohio) 4 3 16 5.3 S.Galban, Umass 5 4 21 5.2 J.Luttrell, Arizona 4 2 10 5.0 J.Smith, New Mexico St. 4 2 10 5.0 A.Williams, Notre Dame 4 1 5 5.0 T.Walker, Oregon St. 4 4 19 4.8 M.Matthews, California 4 7 33 4.7 I.Brown, Louisville 4 2 9 4.5 J.McDowell, South Carolina 4 6 27 4.5 Z.Thomas, LSU 5 8 35 4.4 T.Mims, Southern Miss. 4 3 13 4.3 J.Kelly, Texas Tech 5 7 29 4.1 T.Henry, Wisconsin 4 2 8 4.0 M.Mussari, Cincinnati 3 3 12 4.0 T.Smith, Cincinnati 4 2 8 4.0 C.Turner, Clemson 4 1 4 4.0 C.Cooley, Wyoming 2 3 11 3.7 J.Pegues, Bowling Green 4 9 32 3.6 L.Caples, Boise St. 3 4 14 3.5 C.Carpenter, UTSA 5 7 23 3.3 Q.Magwood, Ball St. 4 5 16 3.2 M.Benson, Florida St. 5 1 3 3.0 L.Bunkley-Shelton, Georgia Southern 5 4 12 3.0 S.Feeney, Ball St. 4 1 3 3.0 A.Huggins-Bruce, Louisville 4 2 6 3.0 D.Jackson, Minnesota 5 1 3 3.0 T.Morris, Michigan 4 1 3 3.0 D.Neal, Louisville 4 1 3 3.0 S.Rudolph, Jacksonville St. 4 2 6 3.0 T.Whittemore, UCF 3 1 3 3.0 T.Thompson, Rice 5 5 14 2.8 L.Wester, Colorado 5 7 19 2.7 J.Mayes, Army 4 3 8 2.7 H.Rutledge, Charlotte 5 7 18 2.6 L.Brown, Colorado St. 4 2 5 2.5 Q.Redding, Minnesota 2 2 5 2.5 Z.Branch, Southern Cal 4 7 15 2.1 R.Glover, Utah 3 5 10 2.0 N.Martinez, Michigan St. 5 1 2 2.0 C.Martinez, Boston College 4 2 4 2.0 K.Mumpfield, Pittsburgh 4 1 2 2.0 J.Spencer, Penn St. 2 1 2 2.0 D.Vines, Old Dominion 4 1 2 2.0 V.Anthony, Wisconsin 4 2 3 1.5 M.Welsh, San Diego St. 1 2 3 1.5 R.Cooper, Maryland 2 1 1 1.0 M.Shaw, San Diego St. 4 4 4 1.0 O.Singleton, E. Michigan 5 5 5 1.0 G.Tempest, Tulsa 5 1 1 1.0 T.Williams, Georgia St. 4 3 2 0.7 E.Allen, Sam Houston St. 5 4 2 0.5 G.Benyard, Kennesaw St. 2 2 1 0.5 B.Presley, Oklahoma St. 5 6 3 0.5 V.Agbaw, Uconn 0 0 0 0.0 L.Akers, Northwestern 4 0 0 0.0 T.Andersen, Utah St. 2 0 0 0.0 I.Az-Zahir, New Mexico 1 0 0 0.0 K.Ball, Maryland 0 0 0 0.0 E.Boyer, Penn St. 0 0 0 0.0 D.Brooks, Kansas 0 0 0 0.0 K.Brown, Arkansas 1 0 0 0.0 C.Calhoun, Utah 4 0 0 0.0 N.Campbell, Appalachian St. 3 0 0 0.0 B.Childress, W. Kentucky 4 0 0 0.0 J.Conyers, Texas Tech 5 0 0 0.0 R.Cutts, Troy 5 0 0 0.0 J.Dickerson, East Carolina 0 0 0 0.0 D.Duffus, Maryland 1 0 0 0.0 A.Elder, UAB 0 0 0 0.0 S.English, Navy 0 0 0 0.0 D.Epps, Troy 2 0 0 0.0 T.Estes, Nevada 0 0 0 0.0 C.Fazio, Marshall 0 0 0 0.0 L.Ferrelli, California 0 0 0 0.0 J.Garrett, Air Force 0 0 0 0.0 G.Glausser, Iowa 1 0 0 0.0 D.Gray, Northwestern 1 0 0 0.0 K.Hamlett, Appalachian St. 4 0 0 0.0 A.Harvey, Georgia Tech 5 0 0 0.0 I.Holland, Georgia St. 3 0 0 0.0 L. Huber, Colorado St. 0 0 0 0.0 R.Jackson, NC State 0 0 0 0.0 E.Jackson, Purdue 4 0 0 0.0 K.Johnson, Kansas St. 5 0 0 0.0 J.Johnson, LSU 5 0 0 0.0 S.Judy, Clemson 1 0 0 0.0 E.Kinsler, West Virginia 1 0 0 0.0 S.Kromah, Temple 5 0 0 0.0 J.Kuwatch, Miami (Ohio) 3 0 0 0.0 E. Lindstrom, Notre Dame 0 0 0 0.0 T.Lockett, E. Michigan 1 0 0 0.0 J.Lynch, N. Illinois 4 0 0 0.0 G.Masterson, Kent St. 2 0 0 0.0 J.Mayers, Colorado 4 0 0 0.0 A.Membou, Missouri 4 0 0 0.0 A.Mitchell, Ohio 2 0 0 0.0 B.Molina, Utah 0 0 0 0.0 J.Monds, Middle Tennessee 5 0 0 0.0 B.Mott, Kansas St. 5 0 0 0.0 E.Nairne, Liberty 4 0 0 0.0 A.Nkele, Minnesota 2 0 0 0.0 C.Peery, FIU 0 0 0 0.0 B.Pribula, Penn St. 4 0 0 0.0 C.Rackley, Florida 0 0 0 0.0 A.Rankin, Old Dominion 4 0 0 0.0 L.Ransom, Ohio St. 4 0 0 0.0 M.Ray, UTEP 2 0 0 0.0 R.Reason, Old Dominion 4 0 0 0.0 G.Remlinger, Fresno St. 5 0 0 0.0 J.Rodriguez, Texas Tech 5 0 0 0.0 R.Salas, Uconn 0 0 0 0.0 D.Schaub, Baylor 1 0 0 0.0 J.Sensabaugh, Missouri 0 0 0 0.0 T.Shelton, Buffalo 5 0 0 0.0 C.Simmons, Syracuse 4 0 0 0.0 R.Stevenson, Washington St. 5 0 0 0.0 J.Stinson, Duke 5 0 0 0.0 M.Tharp, Texas Tech 5 0 0 0.0 J.Toia, UCLA 4 0 0 0.0 D.Wade, Maryland 5 0 0 0.0 J.Walsh, Wyoming 4 0 0 0.0 A.Williams, Mississippi 4 0 0 0.0 M.Williams, Memphis 0 0 0 0.0 L.Work, Mississippi St. 4 0 0 0.0

