NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg UCF 2 111 838 11 419.0 Army 2 114 780 8 390.0 UNLV 2 111 699 6 349.5 Rutgers 2 90 614 6 307.0 Oregon St. 2 109 599 6 299.5 Boise St. 2 68 592 10 296.0 Arizona St. 2 106 587 4 293.5 Coastal Carolina 2 104 571 6 285.5 Boston College 2 98 569 5 284.5 Navy 2 104 561 8 280.5 Indiana 2 87 557 10 278.5 Tennessee 2 90 553 8 276.5 Alabama 2 88 528 10 264.0 Louisville 2 64 526 8 263.0 Washington St. 2 73 525 7 262.5 Kansas 2 77 517 4 258.5 Arkansas 2 80 511 11 255.5 N. Illinois 2 86 502 3 251.0 Mississippi 2 79 501 10 250.5 Kansas St. 2 64 498 3 249.0 Liberty 2 85 496 5 248.0 Purdue 1 31 248 3 248.0 Tulsa 2 73 486 5 243.0 Texas A&M 2 76 479 6 239.5 Penn St. 2 79 456 3 228.0 Ohio 2 79 455 4 227.5 Iowa 2 78 445 4 222.5 Ohio St. 2 72 443 8 221.5 South Florida 2 92 437 6 218.5 Missouri 2 77 434 9 217.0 Bowling Green 2 59 426 6 213.0 Cincinnati 2 69 426 3 213.0 Vanderbilt 2 87 423 6 211.5 North Carolina 2 86 416 4 208.0 Louisiana-Monroe 2 89 413 4 206.5 Texas State 2 86 408 6 204.0 Marshall 2 62 406 2 203.0 Pittsburgh 2 65 397 2 198.5 UAB 2 88 394 2 197.0 Arizona 2 55 393 5 196.5 Nevada 3 119 589 4 196.3 SMU 3 124 586 6 195.3 Tulane 2 76 390 5 195.0 Utah St. 2 54 390 1 195.0 West Virginia 2 69 390 5 195.0 Washington 2 63 389 3 194.5 Rice 2 50 376 7 188.0 Louisiana-Lafayette 2 64 375 4 187.5 Nebraska 2 82 372 5 186.0 Miami 2 71 369 6 184.5 Wisconsin 2 87 367 5 183.5 Uconn 2 70 366 4 183.0 New Mexico 2 66 362 3 181.0 Utah 2 76 355 1 177.5 Georgia Tech 3 94 527 9 175.7 James Madison 2 79 348 3 174.0 Ball St. 1 41 173 2 173.0 Colorado St. 2 71 342 3 171.0 New Mexico St. 2 93 337 3 168.5 Georgia 2 51 335 3 167.5 Maryland 2 77 334 4 167.0 Wake Forest 2 72 334 4 167.0 Texas 2 73 333 4 166.5 East Carolina 2 86 331 3 165.5 San Diego St. 2 65 326 2 163.0 Appalachian St. 2 59 323 4 161.5 Illinois 2 76 323 3 161.5 Buffalo 2 78 322 2 161.0 Notre Dame 2 62 321 4 160.5 Southern Cal 2 60 318 7 159.0 BYU 2 82 313 3 156.5 Air Force 2 101 309 4 154.5 Michigan St. 2 67 309 2 154.5 Texas Tech 2 59 309 1 154.5 Florida 2 62 305 5 152.5 Georgia St. 2 64 303 1 151.5 Auburn 2 48 298 4 149.0 Clemson 2 57 298 4 149.0 Oklahoma 2 65 295 1 147.5 Cent. Michigan 2 64 292 3 146.0 Troy 2 70 292 4 146.0 Kentucky 2 70 287 1 143.5 North Texas 2 67 286 4 143.0 Virginia Tech 2 81 283 3 141.5 Northwestern 2 69 282 3 141.0 Arkansas St. 2 86 281 4 140.5 Umass 2 89 277 3 138.5 Virginia 2 65 273 3 136.5 Baylor 2 83 272 2 136.0 Memphis 2 55 270 7 135.0 South Carolina 2 90 260 3 130.0 Syracuse 2 62 260 1 130.0 South Alabama 2 60 259 3 129.5 Jacksonville St. 2 62 253 3 126.5 Toledo 2 61 250 4 125.0 Sam Houston St. 2 76 245 1 122.5 NC State 2 61 242 2 121.0 FIU 2 63 238 4 119.0 Stanford 2 68 233 2 116.5 Michigan 2 57 228 0 114.0 Mississippi St. 2 62 227 4 113.5 TCU 2 71 224 6 112.0 Louisiana Tech 1 41 109 1 109.0 Oregon 2 73 216 2 108.0 E. Michigan 2 72 209 2 104.5 Akron 2 60 203 1 101.5 Old Dominion 2 75 203 2 101.5 California 2 72 201 3 100.5 Minnesota 2 71 195 4 97.5 Oklahoma St. 2 64 186 4 93.0 Wyoming 2 75 184 0 92.0 Georgia Southern 2 54 181 4 90.5 Charlotte 2 56 180 0 90.0 UTEP 2 60 180 1 90.0 Hawaii 2 55 179 2 89.5 LSU 2 46 177 0 88.5 Iowa St. 2 50 175 1 87.5 FAU 2 63 174 0 87.0 Fresno St. 2 66 164 3 82.0 Kennesaw St. 2 76 162 1 81.0 UTSA 2 64 158 1 79.0 W. Kentucky 2 52 158 3 79.0 Duke 2 57 152 1 76.0 W. Michigan 2 64 148 2 74.0 Middle Tennessee 2 58 146 3 73.0 UCLA 1 20 71 0 71.0 Southern Miss. 2 38 126 2 63.0 Florida St. 2 47 119 2 59.5 San Jose St. 2 65 113 2 56.5 Kent St. 2 64 109 0 54.5 Temple 2 56 104 0 52.0 Houston 2 61 96 0 48.0 Miami (Ohio) 1 24 40 0 40.0 Colorado 2 45 75 0 37.5

