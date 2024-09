NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg UCF 3 165 1,127 13 375.7 Army 3 170 1,068 11 356.0…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg UCF 3 165 1,127 13 375.7 Army 3 170 1,068 11 356.0 Boise St. 3 106 934 15 311.3 Navy 3 143 922 13 307.3 UNLV 3 158 880 7 293.3 Tennessee 4 197 1,160 15 290.0 Oregon St. 4 198 1,071 12 267.8 Texas A&M 4 174 1,024 7 256.0 Rutgers 3 142 767 9 255.7 Penn St. 3 129 765 6 255.0 Iowa 4 168 1,001 11 250.2 Mississippi 4 160 992 16 248.0 Uconn 4 173 966 9 241.5 Ohio St. 3 103 723 13 241.0 Kansas 4 159 963 9 240.8 Kansas St. 4 148 961 4 240.2 Arkansas 4 173 960 17 240.0 Notre Dame 4 142 953 13 238.2 Alabama 3 123 714 13 238.0 South Alabama 4 137 942 14 235.5 Indiana 4 157 902 18 225.5 Washington St. 4 152 898 12 224.5 N. Illinois 3 128 667 5 222.3 North Carolina 4 158 887 12 221.8 South Florida 4 175 868 11 217.0 Liberty 4 173 866 9 216.5 Coastal Carolina 4 170 837 9 209.2 Missouri 4 160 826 11 206.5 Utah 4 169 825 3 206.2 SMU 4 166 824 9 206.0 Michigan 4 147 819 6 204.8 Miami 4 131 800 12 200.0 Cincinnati 4 141 790 7 197.5 Arizona St. 4 178 782 10 195.5 Sam Houston St. 4 178 782 5 195.5 Virginia 4 153 780 7 195.0 Pittsburgh 4 120 778 8 194.5 Louisville 3 91 583 8 194.3 Nevada 5 195 967 9 193.4 Cent. Michigan 4 130 769 6 192.2 South Carolina 4 185 769 11 192.2 Tulane 4 157 768 7 192.0 Boston College 4 167 766 7 191.5 Texas 4 160 759 10 189.8 Clemson 3 90 567 8 189.0 James Madison 3 117 567 5 189.0 Virginia Tech 4 159 755 9 188.8 Louisiana-Lafayette 3 91 558 6 186.0 Purdue 3 86 549 5 183.0 West Virginia 4 147 726 9 181.5 Texas State 3 117 540 6 180.0 Ohio 4 149 716 7 179.0 Utah St. 4 124 716 4 179.0 Auburn 4 114 712 6 178.0 Marshall 3 105 531 3 177.0 Tulsa 4 135 707 7 176.8 Colorado St. 4 145 697 6 174.2 W. Michigan 3 106 520 7 173.3 Wisconsin 3 128 516 5 172.0 Bowling Green 3 82 515 7 171.7 UAB 3 123 513 2 171.0 Vanderbilt 4 157 679 9 169.8 Texas Tech 4 135 674 6 168.5 Air Force 3 157 502 4 167.3 Baylor 4 162 668 6 167.0 New Mexico 4 120 666 5 166.5 Kentucky 4 156 663 5 165.8 Washington 4 133 659 4 164.8 Georgia Tech 5 165 815 15 163.0 Jacksonville St. 4 143 638 9 159.5 North Texas 4 133 637 8 159.2 Louisiana-Monroe 3 114 470 4 156.7 Illinois 4 144 626 4 156.5 Maryland 4 144 621 8 155.2 Michigan St. 4 135 615 6 153.8 Georgia St. 3 98 460 2 153.3 Memphis 4 125 609 11 152.2 Oregon 3 105 456 6 152.0 Arizona 3 74 449 6 149.7 FAU 4 142 596 7 149.0 Old Dominion 3 114 446 4 148.7 California 4 151 583 5 145.8 Florida 4 123 583 9 145.8 Georgia 3 81 437 4 145.7 San Diego St. 3 100 436 2 145.3 NC State 4 135 577 7 144.2 Nebraska 4 137 562 7 140.5 UTSA 4 154 557 4 139.2 East Carolina 4 148 556 6 139.0 Southern Cal 3 81 414 7 138.0 Iowa St. 3 98 412 6 137.3 BYU 4 137 545 4 136.2 Northwestern 4 130 544 5 136.0 Toledo 4 148 544 7 136.0 Stanford 3 100 406 2 135.3 Fresno St. 4 142 538 9 134.5 Mississippi St. 4 145 533 7 133.2 Buffalo 4 153 528 5 132.0 Troy 4 124 528 5 132.0 Appalachian St. 4 123 523 5 130.8 Oklahoma 4 144 513 5 128.2 Umass 4 172 512 5 128.0 Wake Forest 3 104 380 4 126.7 Rice 4 87 492 8 123.0 E. Michigan 4 167 485 4 121.2 New Mexico St. 4 153 482 3 120.5 Houston 4 136 474 3 118.5 Minnesota 4 124 469 6 117.2 FIU 4 114 438 7 109.5 Ball St. 3 98 325 3 108.3 Duke 4 131 418 4 104.5 LSU 4 106 415 4 103.8 Temple 4 133 413 1 103.2 Arkansas St. 4 146 403 4 100.8 Oklahoma St. 4 115 385 6 96.2 Hawaii 4 99 384 3 96.0 Syracuse 3 79 286 2 95.3 W. Kentucky 4 117 379 6 94.8 Middle Tennessee 4 121 372 4 93.0 Georgia Southern 4 124 359 7 89.8 TCU 4 120 347 8 86.8 Charlotte 4 115 330 2 82.5 Southern Miss. 4 103 330 4 82.5 Wyoming 4 140 330 2 82.5 UTEP 4 115 319 1 79.8 Louisiana Tech 3 101 229 4 76.3 Kennesaw St. 3 115 226 2 75.3 Akron 4 112 291 1 72.8 San Jose St. 4 111 291 5 72.8 Colorado 4 106 275 3 68.8 Florida St. 4 112 263 4 65.8 UCLA 3 68 181 1 60.3 Miami (Ohio) 3 73 174 0 58.0 Kent St. 4 126 211 0 52.8

