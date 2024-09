NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Mississippi 3 110 82 1 1,303 9 434.33 Miami 3…

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Mississippi 3 110 82 1 1,303 9 434.33 Miami 3 109 82 1 1,216 12 405.33 Syracuse 2 86 59 1 735 8 367.50 Texas Tech 3 136 89 3 1,075 11 358.33 TCU 3 125 87 0 1,053 8 351.00 Texas 3 101 74 2 1,028 13 342.67 Southern Cal 2 78 56 0 673 2 336.50 Oklahoma St. 3 120 79 2 1,002 8 334.00 Colorado 3 123 85 2 999 9 333.00 Wake Forest 3 121 74 1 988 4 329.33 North Texas 3 116 76 6 986 9 328.67 Arkansas 3 109 65 2 985 3 328.33 Pittsburgh 3 113 75 2 972 10 323.00 Louisville 2 69 50 0 655 6 322.50 Ohio St. 2 64 43 0 644 5 322.00 Appalachian St. 3 126 72 4 964 5 321.33 San Jose St. 3 107 64 2 948 10 316.00 W. Kentucky 3 116 80 2 935 7 311.67 Oregon 3 98 82 0 929 6 309.67 Washington 3 96 73 0 920 7 306.67 South Alabama 3 105 64 0 917 8 305.67 Middle Tennessee 3 106 69 3 916 4 305.33 Tennessee 3 92 65 3 909 8 303.00 LSU 3 117 82 2 907 10 302.33 Clemson 2 68 50 1 602 5 301.00 Virginia 3 106 71 5 901 5 300.33 Maryland 3 114 81 1 897 7 299.00 N. Illinois 2 49 33 0 592 6 296.00 Miami (Ohio) 2 76 47 3 583 2 291.50 BYU 3 98 60 3 868 7 289.33 East Carolina 3 105 69 8 867 5 289.00 Cincinnati 3 103 65 0 867 6 288.67 Indiana 3 79 59 0 865 8 288.33 Arizona 3 99 63 3 863 5 287.67 Auburn 3 81 49 4 851 11 283.67 Texas State 3 111 75 3 850 9 281.00 Louisiana-Lafayette 2 60 46 1 560 4 280.00 Charlotte 3 111 66 3 838 5 279.33 Florida 3 83 51 5 837 5 279.00 Fresno St. 3 96 60 4 837 5 279.00 Louisiana Tech 2 68 35 4 558 3 279.00 Missouri 3 114 85 1 837 2 279.00 Mississippi St. 3 90 61 1 834 7 278.00 Iowa St. 2 62 43 1 539 4 269.50 Duke 3 123 79 3 808 8 269.33 Georgia Tech 4 118 88 1 1,068 7 267.00 Arkansas St. 3 123 71 3 794 5 264.67 Georgia Southern 3 111 68 0 776 6 258.67 Washington St. 3 77 43 2 773 8 257.67 Georgia 3 94 66 0 770 7 256.67 Southern Miss. 3 85 51 3 761 4 253.67 Nebraska 3 92 68 1 750 5 250.00 Michigan St. 3 91 54 4 747 4 249.00 Tulane 3 79 47 2 746 6 248.67 Memphis 3 99 67 1 741 5 247.00 Toledo 3 81 52 0 739 10 246.33 Liberty 3 74 49 0 738 3 246.00 Cent. Michigan 3 101 59 6 735 5 245.00 Tulsa 3 96 58 2 734 5 244.67 Stanford 2 66 44 1 483 5 241.50 UTSA 3 118 73 2 724 4 241.33 New Mexico 3 112 64 4 723 5 241.00 Georgia St. 3 113 71 1 717 6 239.00 Jacksonville St. 3 89 55 3 705 4 235.00 Uconn 3 90 46 3 703 7 234.33 UTEP 3 99 65 4 692 4 230.67 Utah St. 3 98 57 6 691 5 230.33 Utah 3 82 49 3 689 11 229.67 Purdue 2 59 41 2 459 5 229.50 Alabama 3 66 44 0 686 8 228.67 Hawaii 3 118 63 3 682 4 227.33 SMU 3 94 54 2 678 4 226.00 Illinois 3 83 56 0 676 6 225.33 Florida St. 3 100 56 2 666 1 222.00 E. Michigan 3 94 60 0 665 4 221.67 Minnesota 3 82 56 1 662 4 220.67 Penn St. 2 38 25 1 439 6 219.50 Akron 3 107 64 4 646 5 215.33 Boise St. 2 71 39 1 428 2 214.00 Baylor 3 73 45 2 641 4 213.67 Bowling Green 2 63 41 2 424 2 212.00 NC State 3 95 63 3 632 3 210.67 Marshall 2 68 34 1 421 6 210.50 Virginia Tech 3 81 51 2 628 4 209.33 UCLA 2 62 34 3 414 1 207.00 West Virginia 3 85 51 3 619 5 206.33 UAB 3 96 68 3 617 5 205.67 Sam Houston St. 3 74 48 3 613 7 204.33 Boston College 3 57 37 2 612 9 204.00 Houston 3 87 58 3 611 3 203.67 California 3 93 64 1 610 5 203.33 Temple 3 95 59 5 590 3 196.67 UCF 3 61 38 1 585 5 195.00 Northwestern 3 97 58 1 581 2 193.67 Troy 3 82 52 1 579 3 193.00 Arizona St. 3 72 43 1 573 3 191.00 Ohio 3 77 52 4 572 2 190.67 Rutgers 2 47 29 1 377 6 188.50 Vanderbilt 3 63 41 0 560 5 186.67 Umass 3 99 60 2 557 1 185.67 Ball St. 2 71 46 2 371 4 185.50 Wisconsin 3 94 56 0 547 2 182.33 Coastal Carolina 3 67 38 1 540 4 180.00 Notre Dame 3 89 56 2 537 2 179.00 Nevada 4 106 71 3 714 5 178.50 FIU 3 82 51 4 534 6 178.00 James Madison 2 40 24 1 354 2 177.00 Iowa 3 84 54 2 528 4 176.00 W. Michigan 3 55 35 2 517 3 172.33 Rice 3 103 65 4 515 3 171.67 North Carolina 3 78 47 2 509 3 169.67 Oregon St. 3 76 51 0 509 2 169.67 Kansas St. 3 71 45 1 503 6 167.67 Oklahoma 3 91 57 2 499 7 166.33 Kansas 3 77 44 6 493 4 164.33 San Diego St. 3 87 47 2 487 3 162.33 Colorado St. 3 90 53 4 485 1 161.67 Texas A&M 3 72 39 2 474 4 158.00 FAU 3 88 51 3 470 2 156.67 South Florida 3 89 50 0 468 3 156.00 Michigan 3 78 51 6 459 4 153.00 South Carolina 3 58 32 2 442 2 147.33 Kent St. 3 83 46 2 441 4 147.00 Old Dominion 3 86 48 4 439 2 146.33 Buffalo 3 66 34 1 435 3 145.00 Navy 2 28 15 2 285 4 142.50 Kennesaw St. 3 66 35 2 423 1 141.00 UNLV 3 50 23 1 390 6 130.00 Wyoming 3 78 34 3 344 2 114.67 Louisiana-Monroe 2 31 20 0 219 2 109.50 Kentucky 3 63 32 3 327 3 109.00 New Mexico St. 3 74 27 4 279 2 93.00 Army 2 12 6 0 101 1 50.50 Air Force 3 42 15 3 150 0 50.00

