NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg J.Dart, Mississippi 4 142 1644 411.0 C.Ward, Miami 4 135 1528 382.0 J.Mateer,…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg J.Dart, Mississippi 4 142 1644 411.0 C.Ward, Miami 4 135 1528 382.0 J.Mateer, Washington St. 4 173 1527 381.8 K.McCord, Syracuse 3 140 1075 358.3 J.Hoover, TCU 4 172 1418 354.5 E.Holstein, Pittsburgh 4 167 1375 343.8 G.Lopez, South Alabama 3 113 1014 338.0 S.Sanders, Colorado 4 197 1350 337.5 D.Dampier, New Mexico 4 197 1323 330.8 T.Green, Arkansas 4 180 1282 320.5 J.Aguilar, Appalachian St. 4 181 1263 315.8 A.Barnett, James Madison 3 105 945 315.0 E.Brown, San Jose St. 4 177 1255 313.8 D.Gabriel, Oregon 3 112 940 313.3 C.Morris, North Texas 4 170 1245 311.2 G.Nussmeier, LSU 4 164 1236 309.0 B.Edwards, Maryland 4 159 1224 306.0 H.Bachmeier, Wake Forest 3 129 915 305.0 J.McCloud, Texas State 3 118 899 299.7 H.King, Georgia Tech 5 177 1490 298.0 A.Bowman, Oklahoma St. 4 153 1180 295.0 A.Colandrea, Virginia 4 164 1167 291.8 B.Morton, Texas Tech 4 174 1161 290.2 S.Henigan, Memphis 4 176 1158 289.5 N.Fifita, Arizona 3 106 866 288.7 T.Shough, Louisville 3 83 865 288.3 M.Moss, Southern Cal 3 125 862 287.3 T.Huff, Jacksonville St. 4 139 1149 287.2 B.Schager, Hawaii 4 195 1131 282.8 G.Greene, West Virginia 4 156 1111 277.8 J.Retzlaff, BYU 4 143 1093 273.2 W.Howard, Ohio St. 3 82 817 272.3 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 3 106 809 269.7 D.Allar, Penn St. 3 76 806 268.7 J.Garcia, East Carolina 4 170 1072 268.0 K.Salter, Liberty 4 143 1072 268.0 P.Thorne, Auburn 3 94 802 267.3 B.Sorsby, Cincinnati 4 141 1069 267.2 K.Rourke, Indiana 4 108 1068 267.0 C.Klubnik, Clemson 3 89 787 262.3 B.Cook, Missouri 4 160 1043 260.8 B.Horvath, Navy 3 67 778 259.3 S.Leavitt, Arizona St. 4 149 1035 258.8 W.Rogers, Washington 4 128 1031 257.8 E.Hampton, N. Illinois 3 93 765 255.0 E.Simon, Temple 2 74 509 254.5 R.Becht, Iowa St. 3 91 761 253.7 N.Vattiato, Middle Tennessee 4 162 1012 253.0 B.Shapen, Mississippi St. 4 142 1010 252.5 N.Iamaleava, Tennessee 4 113 1009 252.2 M.Keene, Fresno St. 4 135 1003 250.8 D.Pavia, Vanderbilt 4 156 1000 250.0 T.Gleason, Toledo 4 138 998 249.5 J.Milroe, Alabama 3 88 746 248.7 M.Murphy, Duke 4 148 992 248.0 T.Phommachanh, Umass 4 184 990 247.5 A.Chiles, Michigan St. 4 143 986 246.5 B.Brown, South Florida 4 174 983 245.8 C.Beck, Georgia 3 93 735 245.0 C.Veilleux, Georgia St. 3 120 731 243.7 K.Drones, Virginia Tech 4 159 974 243.5 A.Daniels, Stanford 3 135 725 241.7 K.Jenkins, FIU 4 140 962 240.5 E.Vasko, Coastal Carolina 4 126 948 237.0 E.Garbers, UCLA 3 119 707 235.7 A.Kaliakmanis, Rutgers 3 89 705 235.0 J.French, Georgia Southern 4 175 937 234.2 K.Jefferson, UCF 3 80 698 232.7 D.Raiola, Nebraska 4 128 929 232.2 J.Raynor, Arkansas St. 4 172 923 230.8 Q.Ewers, Texas 3 85 692 230.7 L.Altmyer, Illinois 4 129 920 230.0 C.Bazelak, Bowling Green 3 102 684 228.0 B.Lewis, Nevada 5 191 1140 228.0 R.Leonard, Notre Dame 4 149 909 227.2 F.Mendoza, California 4 155 908 227.0 C.Veltkamp, W. Kentucky 3 91 677 225.7 K.Francis, Tulsa 4 136 897 224.2 S.Petras, Utah St. 2 63 441 220.5 A.Johnson, Kansas St. 4 134 881 220.2 J.Zeno, UAB 3 119 660 220.0 J.Criswell, North Carolina 3 84 652 217.3 B.Gabbert, Miami (Ohio) 3 123 650 216.7 P.Navarro, Ohio 3 104 647 215.7 K.Semonza, Ball St. 3 120 643 214.3 B.Barnes, Utah St. 3 100 640 213.3 M.Reed, Texas A&M 3 89 639 213.0 M.Madsen, Boise St. 3 93 635 211.7 T.Castellanos, Boston College 4 113 841 210.2 D.Uiagalelei, Florida St. 4 158 840 210.0 F.Brock, Temple 2 89 419 209.5 A.Manning, Texas 3 54 625 208.3 M.Brosmer, Minnesota 4 140 833 208.2 J.Labas, Cent. Michigan 4 121 817 204.2 G.Wilson, Old Dominion 2 95 408 204.0 D.Mensah, Tulane 4 109 811 202.8 O.McCown, UTSA 4 138 801 200.2 C.Snyder, E. Michigan 4 152 800 200.0 S.Locklear, UTEP 4 142 797 199.2 G.Crowder, Troy 3 79 596 198.7 C.Rising, Utah 2 35 392 196.0 A.Jeanty, Boise St. 3 56 586 195.3 H.Watson, Sam Houston St. 4 127 773 193.2 C.Fancher, FAU 4 154 769 192.2 M.Sluka, UNLV 3 87 571 190.3 M.Brown, Charlotte 2 67 370 185.0 J.Daniels, Kansas 4 124 737 184.2 J.Lausch, Northwestern 2 78 363 181.5 L.Sellers, South Carolina 3 93 538 179.3 B.Daily, Army 3 77 526 175.3 G.Mertz, Florida 3 66 521 173.7 G.McCall, NC State 3 93 520 173.3 E.Warner, Rice 4 145 690 172.5 K.Johnson, Iowa 4 82 685 171.2 T.Finley, W. Kentucky 3 86 510 170.0 D.O’Neil, San Diego St. 2 67 340 170.0 J.Arnold, Oklahoma 4 143 676 169.0 G.McCoy, Oregon St. 4 106 672 168.0 D.Finn, Baylor 2 62 333 166.5 B.Finley, Akron 4 142 660 165.0 H.Wolff, W. Michigan 3 62 494 164.7 D.Lagway, Florida 4 67 655 163.8 B.Baker, Louisiana Tech 2 51 325 162.5 D.Bryson, Kennesaw St. 3 99 485 161.7 D.Smith, Houston 4 132 641 160.2 S.Earle, Marshall 3 103 469 156.3 R.Ashford, South Carolina 3 59 462 154.0 K.Jennings, SMU 4 95 616 154.0 H.Card, Purdue 3 78 460 153.3 B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 4 123 612 153.0 I.Wilson, Utah 4 99 611 152.8 K.Monangai, Rutgers 3 72 457 152.3 B.Vandagriff, Kentucky 4 113 603 150.8 R.Harvey, UCF 3 59 448 149.3 T.Van Dyke, Wisconsin 3 83 448 149.3 N.Evers, Uconn 3 94 447 149.0 D.Warren, Michigan 3 80 444 148.0 M.Wright, Northwestern 3 84 438 146.0 C.Weigman, Texas A&M 2 55 290 145.0 C.McNamara, Iowa 4 110 570 142.5 C.Ogbonna, Buffalo 4 111 566 141.5 O.Hampton, North Carolina 4 85 555 138.8 H.Brown, Auburn 3 46 413 137.7 S.Robertson, Baylor 4 62 550 137.5 J.Fagnano, Uconn 4 44 545 136.2 J.Turner, Louisiana Tech 3 69 396 132.0 E.Svoboda, Wyoming 4 132 524 131.0 D.Purdie, Charlotte 2 53 257 128.5 C.Bailey, NC State 3 58 381 127.0 T.Brooks, Texas Tech 3 71 379 126.3 M.Caldwell, Troy 2 46 251 125.5 P.Stone, SMU 3 54 365 121.7 M.Cooper, San Diego St. 3 62 363 121.0 J.Jackson, Arkansas 4 69 472 118.0 M.Bernard, Utah 4 66 456 114.0 D.Sampson, Tennessee 4 69 449 112.2 Q.Judkins, Ohio St. 3 36 336 112.0 D.Neal, Kansas 4 72 443 110.8 N.Noel, Missouri 4 69 441 110.2 C.Skattebo, Arizona St. 4 86 433 108.2 K.Mullings, Michigan 4 53 429 107.2 H.Parrish, Mississippi 4 57 427 106.8 D.Reid, Pittsburgh 3 44 319 106.3 T.Rodemaker, Southern Miss. 4 77 425 106.2 M.Hughes, Tulane 4 77 424 106.0 N.Singleton, Penn St. 3 37 314 104.7 D.Giddens, Kansas St. 4 68 417 104.2 J.Griffin, Oregon St. 4 67 413 103.2 C.Kiner, Cincinnati 4 64 404 101.0 D.Kargman, Kent St. 4 93 401 100.2 R.Faison, Utah St. 4 67 395 98.8 N.Poulos, Ohio 2 36 197 98.5 B.Tuten, Virginia Tech 4 67 391 97.8 A.Tyus, Ohio 4 57 391 97.8 P.Mafah, Clemson 3 33 284 94.7 J.James, Oregon 3 44 283 94.3 B.Smith, SMU 4 52 377 94.2 J.Coleman, Washington 4 56 373 93.2 A.Hankerson, Oregon St. 4 75 372 93.0 Q.Cooley, Liberty 4 53 371 92.8 D.Mockobee, Purdue 3 36 276 92.0 M.Hawkins, Oklahoma 2 36 181 90.5 W.Marks, Southern Cal 3 42 271 90.3 D.Bothwell, South Alabama 4 37 359 89.8 L.Moss, Texas A&M 4 63 354 88.5 T.Ivey, Charlotte 3 36 264 88.0 J.Hunter, Auburn 4 48 340 85.0 J.Love, Notre Dame 4 46 339 84.8 P.Awad, New Mexico St. 3 80 250 83.3 Q.Conley, Arizona 3 41 250 83.3 I.Mahdi, Texas State 3 51 250 83.3 G.Booty, Louisiana-Monroe 3 60 249 83.0 J.Tupou’ata-Johnson, San Diego St. 2 38 161 80.5 A.Brown, N. Illinois 3 52 241 80.3 D.Claiborne, Wake Forest 3 49 241 80.3 M.Anderson, Memphis 4 58 320 80.0 S.Red, Nevada 5 54 394 78.8 C.Harrell, North Carolina 4 50 314 78.5 S.Thomas, Duke 4 69 314 78.5 C.Porter, Northwestern 3 44 234 78.0

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.