IndyCar Hy-Vee Milwaukee Mile 250 – Race 2 Results

Sunday At Wisconsin State Fair Park Milwaukee Lap length: 1.015 miles (Start position in parentheses) 1. (2) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet,…

Sunday

At Wisconsin State Fair Park

Milwaukee

Lap length: 1.015 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 250 laps, Running.

2. (17) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, Running.

3. (18) Colton Herta, Dallara-Honda, 250, Running.

4. (12) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

5. (16) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 250, Running.

6. (6) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

7. (15) Rinus VeeKay, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

8. (19) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 250, Running.

9. (14) Romain Grosjean, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

10. (4) Will Power, Dallara-Chevrolet, 250, Running.

11. (8) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 249, Running.

12. (25) Christian Lundgaard, Dallara-Honda, 248, Running.

13. (24) Kyfinn Simpson, Dallara-Honda, 248, Running.

14. (13) Jack Harvey, Dallara-Honda, 247, Running.

15. (22) Katherine Legge, Dallara-Honda, 246, Running.

16. (23) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 243, Running.

17. (20) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 230, Did not finish.

18. (21) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 221, Did not finish.

19. (10) Alex Palou, Dallara-Honda, 221, Running.

20. (5) Linus Lundqvist, Dallara-Honda, 215, Did not finish.

21. (27) Pietro Fittipaldi, Dallara-Honda, 181, Did not finish.

22. (9) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 126, Did not finish.

23. (26) Graham Rahal, Dallara-Honda, 123, Did not finish.

24. (7) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 87, Did not finish.

25. (11) Nolan Siegal, Dallara-Honda, 24, Did not finish.

26. (3) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 6, Did not finish.

27. (1) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 5, Did not finish.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 120.334 mph.

Time of Race: 02:06:31.3981.

Margin of Victory: 0.4558 seconds.

Lead Changes: 14 among 7 drivers.

Lap Leaders: Newgarden 1-4, McLaughlin 5-43, Power 44-54, Ferrucci 55-56, Legge 57-58, Power 59-96, Ferrucci 97-100, Power 101-115, Rossi 116-161, McLaughlin 162-163, Herta 164-187, McLaughlin 188-198, Herta 199-217, McLaughlin 218.

Points: Palou 525, Power 492, McLaughlin 475, Herta 462, Dixon 443, O’Ward 419, Kirkwood 384, Newgarden 365, Rossi 350, Ferrucci 339.

