Amgen Irish Open Par Scores

Saturday

At Royal County Down

Newcastle, United Kingdom

Purse: $6 million

Yardage: 7,186; Par: 71

Third Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 68-70-69—207 -6 Matteo Manassero, Italy 70-66-72—208 -5 Rasmus Hojgaard, Denmark 71-68-71—210 -3 Robert Macintyre, Scotland 71-70-69—210 -3 Jordan L. Smith, England 69-72-69—210 -3 Erik Van Rooyen, South Africa 69-70-71—210 -3 Laurie Canter, England 69-68-74—211 -2 Aaron Cockerill, Canada 71-69-71—211 -2 Calum Hill, Scotland 72-67-72—211 -2 Adrian Otaegui, Spain 70-72-69—211 -2 Daniel Brown, England 69-70-73—212 -1 Filippo Celli, Italy 68-72-72—212 -1 Matthew Baldwin, England 74-68-71—213 E Alejandro Del Rey, Spain 67-71-75—213 E Rikuya Hoshino, Japan 73-70-70—213 E Tom McKibbin, Northern Ireland 74-69-70—213 E Jaco Prinsloo, South Africa 70-70-73—213 E Aaron Rai, England 73-70-70—213 E Freddy Schott, Germany 70-71-72—213 E Sami Valimaki, Finland 67-74-72—213 E John Catlin, United States 73-70-71—214 +1 Nacho Elvira, Spain 73-70-71—214 +1 Alex Fitzpatrick, England 70-72-72—214 +1 Grant Forrest, Scotland 71-70-73—214 +1 Casey Jarvis, South Africa 70-74-70—214 +1 Joost Luiten, Netherlands 71-72-71—214 +1 James Morrison, England 71-70-73—214 +1 Seamus Power, Ireland 74-69-71—214 +1 Adrien Saddier, France 71-70-73—214 +1 Jannik De Bruyn, Germany 71-70-74—215 +2 Ewen Ferguson, Scotland 69-69-77—215 +2 Shane Lowry, Ireland 72-69-74—215 +2 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-71-72—215 +2 Andrea Pavan, Italy 73-70-72—215 +2 Bernd Wiesberger, Austria 76-66-73—215 +2 Marcus Armitage, England 68-73-75—216 +3 Jens Dantorp, Sweden 70-69-77—216 +3 Maximilian Kieffer, Germany 73-69-74—216 +3 Richard Mansell, England 70-71-75—216 +3 Renato Paratore, Italy 71-73-72—216 +3 Marco Penge, England 70-71-75—216 +3 Shubhankar Sharma, India 75-65-76—216 +3 Darius Van Driel, Netherlands 73-70-73—216 +3 Jimmy Walker, United States 70-71-75—216 +3 Will Enefer, England 68-74-75—217 +4 Connor Syme, Scotland 72-67-78—217 +4 Thomas Aiken, South Africa 71-70-77—218 +5 Alexander Knappe, Germany 72-72-74—218 +5 Frederic Lacroix, France 71-69-78—218 +5 Thriston Lawrence, South Africa 68-74-76—218 +5 Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-67-78—218 +5 Brandon Stone, South Africa 69-74-75—218 +5 Luke Donald, England 74-70-75—219 +6 Antoine Rozner, France 71-71-77—219 +6 Santiago Tarrio, Spain 73-69-77—219 +6 Paul Waring, England 69-75-75—219 +6 Oliver Wilson, England 69-73-77—219 +6 Joe Dean, England 74-68-78—220 +7 Soren Kjeldsen, Denmark 69-74-77—220 +7 Jason Scrivener, Australia 74-69-77—220 +7 Julien Guerrier, France 72-70-79—221 +8 Jeong-Weon Ko, France 73-71-77—221 +8 David Law, Scotland 71-72-78—221 +8 Todd Clements, England 66-71-85—222 +9 Gavin Green, Malaysia 74-70-78—222 +9 Samuel Jones, New Zealand 71-73-79—223 +10 Sean Keeling, Ireland 70-72-81—223 +10 Wu Ashun, China 69-73-84—226 +13

