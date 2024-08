Olympic Swimming Results

Thursday Women 10km 1. Sharon van Rouwendaal, Netherlands, 2:03:34.2. 2. Moesha Johnson, Australia, 2:03:39.7. 3. Ginevra Taddeucci, Italy, 2:03:42.8. 4.…

Thursday

Women

10km

1. Sharon van Rouwendaal, Netherlands, 2:03:34.2.

2. Moesha Johnson, Australia, 2:03:39.7.

3. Ginevra Taddeucci, Italy, 2:03:42.8.

4. Ana Marcela Cunha, Brazil, 2:04:15.7.

5. Bettina Fabian, Hungary, 2:04:16.9.

6. Giulia Gabbrielleschi, Italy, 2:04:17.9.

7. Oceane Cassignol, France, 2:06:06.9.

8. Caroline Jouisse, France, 2:06:11.0.

9. Leonie Beck, Germany, 2:06:13.4.

10. Angela Martinez Guillen, Spain, 2:06:15.3.

11. Viviane Jungblut, Brazil, 2:06:15.8.

12. Angelica Andre, Portugal, 2:06:17.0.

13. Airi Ebina, Japan, 2:06:17.7.

14. Chelsea Gubecka, Australia, 2:06:17.8.

15. Katie Grimes, United States, 2:06:29.6.

16. Mariah Denigan, United States, 2:06:42.9.

17. Maria de Valdes Alvarez, Spain, 2:07:02.4.

18. Lisa Pou, Monaco, 2:07:05.4.

19. Martha Sandoval Ayala, Mexico, 2:07:24.9.

20. Leah Phoebe Crisp, Britain, 2:07:46.7.

21. Maria Alejandra Bramont-Arias, Peru, 2:12:44.7.

22. Leonie Maertens, Germany, 2:15:57.3.

23. Emma Finlin, Canada, 2:22:06.5.

24. Xin Xin, China, 2:27:02.9.

