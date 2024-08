Olympic Modern Pentathlon Results

Thursday Men’s Individual Fencing Ranking Round 1. Oleksandr Tovkai, Ukraine (24-11), 245. 2. Ahmed Elgendy, Egypt (24-11), 245. 3. Pavels…

Thursday

Men’s Individual

Fencing Ranking Round

1. Oleksandr Tovkai, Ukraine (24-11), 245.

2. Ahmed Elgendy, Egypt (24-11), 245.

3. Pavels Svecovs, Latvia (23-12), 240.

4. Jun Woongtae, South Korea (22-13), 235.

5. Alexandre Dallenbach, Switzerland (21-14), 230.

6. Taishu Sato, Japan (21-14), 230.

7. Bugra Unal, Turkey (20-15), 225.

8. Lukasz Gutkowski, Poland (20-15), 225.

9. Kamil Kasperczak, Poland (20-15), 225.

10. Seo Changwan, South Korea (20-15), 225.

11. Valentin Prades, France (20-15), 225.

12. Todor Mihalev, Bulgaria (20-15), 225.

13. Mohanad Shaban, Egypt (20-15), 225.

14. Marvin Dogue, Germany (20-15), 225.

15. Matteo Cicinelli, Italy (19-16), 220.

16. Li Shuhuan, China (19-16), 220.

17. Balazs Szep, Hungary (18-17), 215.

18. Giorgio Malan, Italy (18-17), 215.

19. Fabian Liebig, Germany (17-18), 210.

20. Luo Shuai, China (17-18), 210.

21. Emiliano Hernandez, Mexico (17-18), 210.

22. Andres Torres, Ecuador (16-19), 205.

23. Jean-Baptiste Mourcia, France (16-19), 205.

24. Franco Serrano, Argentina (15-20), 200.

25. Andres Fernandez, Guatemala (15-20), 200.

26. Vladyslav Chekan, Ukraine (15-20), 200.

27. Charles Brown, Britain (14-21), 195.

28. Duilio Carrillo, Mexico (14-21), 195.

29. Joseph Choong, Britain (14-21), 195.

30. Csaba Bohm, Hungary (13-22), 190.

31. Esteban Bustos, Chile (13-22), 190.

32. Martin Vlach, Czech Republic (12-23), 185.

33. Phurit Yohuang, Thailand (12-23), 185.

34. Marek Grycz, Czech Republic (10-25), 175.

35. Georgiy Boroda-Dudochkin, Kazakhstan (10-25), 175.

36. Marcos Rojas, Cuba (10-25), 175.

Women’s Individual

Fencing Ranking Round

1. Elodie Clouvel, France (27-8), 260.

2. Michelle Gulyas, Hungary (24-11), 245.

3. Kate French, Britain (23-12), 240.

4. Veronika Novotna, Czech Republic (22-13), 235.

5. Kerenza Bryson, Britain (21-14), 230.

6. Marie Oteiza, France (21-14), 230.

7. Zhang Mingyu, China (20-15), 225.

8. Seong Seungmin, South Korea (20-15), 225.

9. Alise Fakhrutdinova, Uzbekistan (19-16), 220.

10. Elena Micheli, Italy (19-16), 220.

11. Kim Sunwoo, South Korea (19-16), 220.

12. Mayan Oliver, Mexico (18-17), 215.

13. Genevieve Janse van Rensburg, Australia (18-17), 215.

14. Rebecca Langrehr, Germany (18-17), 215.

15. Marlena Jawaid, Sweden (18-17), 215.

16. Malak Ismail, Egypt (17-18), 210.

17. Laura Heredia, Spain (17-18), 210.

18. Annika Zillekens, Germany (17-18), 210.

19. Anna Jurt, Switzerland (17-18), 210.

20. Anna Maliszewska, Poland (16-19), 205.

21. Jessica Savner, United States (16-19), 205.

22. Lucie Hlavackova, Czech Republic (16-19), 205.

23. Laura Asadauskaite, Lithuania (16-19), 205.

24. Ilke Ozyuksel, Turkey (16-19), 205.

25. Salma Abdelmaksoud, Egypt (16-19), 205.

26. Gintare Venckauskaite, Lithuania (16-19), 205.

27. Yelena Potapenko, Kazakhstan (15-20), 200.

28. Valeriia Permykina, Ukraine (15-20), 200.

29. Sophia Hernandez, Guatemala (15-20), 200.

30. Misaki Uchida, Japan (15-20), 200.

31. Blanka Guzi, Hungary (15-20), 200.

32. Natalia Dominiak, Poland (14-21), 195.

33. Sol Naranjo, Ecuador (13-22), 190.

34. Alice Sotero, Italy (12-23), 185.

35. Mariana Arceo, Mexico (12-23), 185.

36. Isabela Abreu, Brazil (10-25), 175.

