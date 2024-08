Olympic Men’s Golf Scores

Saturday At Le Golf National Guyancourt, France Yardage: 7,174; Par: 71 Third Round Jon Rahm, Spain 67-66-66—199 Xander Schauffele, United…

Saturday

At Le Golf National

Guyancourt, France

Yardage: 7,174; Par: 71

Third Round

Jon Rahm, Spain 67-66-66—199 Xander Schauffele, United States 65-66-68—199 Tommy Fleetwood, England 67-64-69—200 Nicolai Hojgaard, Denmark 70-70-62—202 Hideki Matsuyama, Japan 63-68-71—202 Thomas Detry, Belgium 71-63-69—203 Tom Kim, South Korea 66-68-69—203 Rory McIlroy, Northern Ireland 68-69-66—203 Scottie Scheffler, United States 67-69-67—203 Ludvig Aberg, Sweden 68-70-66—204 Jason Day, Australia 69-68-67—204 Joaquin Niemann, Chile 66-70-68—204 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 70-71-64—205 Thorbjorn Olesen, Denmark 71-68-66—205 Victor Perez, France 70-67-68—205 Erik Van Rooyen, South Africa 67-69-69—205 Byeong Hun An, South Korea 72-68-66—206 Corey Conners, Canada 68-69-69—206 C.T. Pan, Chinese Taipei 69-65-72—206 Alejandro Tosti, Argentina 68-69-69—206 Stephan Jaeger, Germany 71-64-72—207 Matteo Manassero, Italy 69-69-69—207 Wyndham Clark, United States 75-68-65—208 Ryan Fox, New Zealand 67-73-68—208 Shane Lowry, Ireland 71-71-66—208 Collin Morikawa, United States 70-68-70—208 Carlos Ortiz, Mexico 68-70-70—208 David Puig, Spain 69-69-70—208 Min Woo Lee, Australia 76-65-68—209 Guido Migliozzi, Italy 68-67-74—209 Adrien Dumont De Chassart, Belgium 70-70-70—210 Sami Valimaki, Finland 67-71-72—210 Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-69-71—210 Joel Girrbach, Switzerland 69-72-70—211 Shubhankar Sharma, India 70-69-72—211 Sepp Straka, Austria 67-74-70—211 Nick Taylor, Canada 70-73-68—211 Abraham Ancer, Mexico 70-71-71—212 Gavin Green, Malaysia 74-69-69—212 Viktor Hovland, Norway 70-75-67—212 Alex Noren, Sweden 67-74-71—212 Tapio Pulkkanen, Finland 69-72-71—212 Matti Schmid, Germany 68-75-69—212 Rafael Campos, Puerto Rico 73-70-70—213 Keita Nakajima, Japan 70-70-73—213 Nicolas Echavarria, Colombia 74-69-71—214 Kevin Yu, Chinese Taipei 73-69-72—214 Gaganjeet Bhullar, India 75-69-71—215 Kris Ventura, Norway 71-68-76—215 Zecheng Dou, China 69-70-77—216 Emiliano Grillo, Argentina 66-75-75—216 Adrian Meronk, Poland 73-71-72—216 Matt Fitzpatrick, England 73-64-81—218 Daniel Hillier, New Zealand 75-73-70—218 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 74-73-72—219 Phachara Khongwatmai, Thailand 70-75-74—219 Mito Pereira, Chile 69-76-74—219 Carl Yuan, China 70-72-78—220 Camilo Villegas, Colombia 76-74-72—222 Matthieu Pavon, France 71-75-77—223

