Olympic Diving Results

Friday Men Synchronised 3m Springboard Final 1. China (Long Daoyi; Wang Zongyuan), 446.10. 2. Mexico (Juan Manuel Celaya Hernandez; Osmar…

Friday

Men

Synchronised 3m Springboard

Final

1. China (Long Daoyi; Wang Zongyuan), 446.10.

2. Mexico (Juan Manuel Celaya Hernandez; Osmar Olvera Ibarra), 444.03.

3. Britain (Anthony Harding; Jack Laugher), 438.15.

4. Italy (Lorenzo Marsaglia; Giovanni Tocci), 403.05.

5. France (Jules Bouyer; Alexis Jandard), 369.30.

6. Spain (Adrian Abadia; Nicolas Garcia Boissier), 361.62.

7. Ukraine (Oleg Kolodiy; Danylo Konovalov), 348.27.

8. United States (Tyler Downs; Greg Duncan), 346.08.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.