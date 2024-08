Olympic Canoe-Kayak Results

Thursday Men Canoe Double 500m Semifinals Semifinal 1 1. AIN (Zakhar Petrov; Alexey Korovashkov), 1:39.57 (FA). 2. Hungary (Balazs Adolf;…

Thursday

Men

Canoe Double 500m

Semifinals

Semifinal 1

1. AIN (Zakhar Petrov; Alexey Korovashkov), 1:39.57 (FA).

2. Hungary (Balazs Adolf; Jonatan Daniel Hajdu), 1:39.83 (FA).

3. Brazil (Jacky Jamael Nascimento Godmann; Isaquias Queiroz), 1:39.95 (FA).

4. Spain (Joan Antoni Moreno; Diego Dominguez), 1:40.23 (FA).

5. France (Loic Leonard; Adrien Bart), 1:40.98 (FB).

Semifinal 2

1. China (Liu Hao; Ji Bowen), 1:40.83 (FA).

2. Germany (Peter Kretschmer; Tim Hecker), 1:41.58 (FA).

3. Italy (Gabriele Casadei; Carlo Tacchini), 1:41.59 (FA).

4. Czech Republic (Petr Fuksa; Martin Fuksa), 1:42.69 (FA).

5. Romania (Ilie Sprincean; Oleg Nuta), 1:43.42 (FB).

Finals

Final B

1. Romania (Ilie Sprincean; Oleg Nuta), 1:43.80.

2. France (Loic Leonard; Adrien Bart), 1:43.82.

3. Kazakhstan (Sergey Yemelyanov; Timur Khaidarov), 1:46.75.

4. Angola (Manuel Antonio; Benilson Sanda), 1:55.74.

5. New Zealand (Max Brown; Grant Clancy), 2:31.04.

Final A

1. China (Liu Hao; Ji Bowen), 1:39.48.

2. Italy (Gabriele Casadei; Carlo Tacchini), 1:41.08.

3. Spain (Joan Antoni Moreno; Diego Dominguez), 1:41.18.

4. AIN (Zakhar Petrov; Alexey Korovashkov), 1:41.27.

5. Germany (Peter Kretschmer; Tim Hecker), 1:41.62.

6. Hungary (Balazs Adolf; Jonatan Daniel Hajdu), 1:41.66.

7. Czech Republic (Petr Fuksa; Martin Fuksa), 1:41.83.

8. Brazil (Jacky Jamael Nascimento Godmann; Isaquias Queiroz), 1:42.58.

Kayak Four 500m

Semifinals

Semifinal 1

1. Australia (Riley Fitzsimmons; Pierre van der Westhuyzen; Jackson Collins; Noah Havard), 1:19.22 (FA).

2. Serbia (Andjelo Dzombeta; Marko Novakovic; Marko Dragosavljevic; Vladimir Torubarov), 1:19.91 (FA).

3. Spain (Saul Craviotto; Carlos Arevalo; Marcus Cooper; Rodrigo Germade), 1:19.98 (FA).

4. Ukraine (Oleh Kukharyk; Dmytro Danylenko; Ihor Trunov; Ivan Semykin), 1:20.67 (FA).

5. Canada (Nicholas Matveev; Pierre-Luc Poulin; Laurent Lavigne; Simon McTavish), 1:20.70 (X).

Semifinal 2

1. Germany (Max Rendschmidt; Max Lemke; Jacob Schopf; Tom Liebscher-Lucz), 1:20.57 (FA).

2. Hungary (Bence Nadas; Kolos Attila Csizmadia; Istvan Kuli; Sandor Totka), 1:21.07 (FA).

3. Lithuania (Simonas Maldonis; Mindaugas Maldonis; Ignas Navakauskas; Arturas Seja), 1:21.27 (FA).

4. New Zealand (Max Brown; Grant Clancy; Kurtis Imrie; Hamish Legarth), 1:21.73 (FA).

5. Denmark (Victor Gairy Aasmul; Lasse Bro Madsen; Morten Graversen; Magnus Sibbersen), 1:21.88 (X).

Finals

Final A

1. Germany (Max Rendschmidt; Max Lemke; Jacob Schopf; Tom Liebscher-Lucz), 1:19.80.

2. Australia (Riley Fitzsimmons; Pierre van der Westhuyzen; Jackson Collins; Noah Havard), 1:19.84.

3. Spain (Saul Craviotto; Carlos Arevalo; Marcus Cooper; Rodrigo Germade), 1:20.05.

4. Ukraine (Oleh Kukharyk; Dmytro Danylenko; Ihor Trunov; Ivan Semykin), 1:21.01.

5. Lithuania (Simonas Maldonis; Mindaugas Maldonis; Ignas Navakauskas; Arturas Seja), 1:21.13.

6. Serbia (Andjelo Dzombeta; Marko Novakovic; Marko Dragosavljevic; Vladimir Torubarov), 1:21.52.

7. Hungary (Bence Nadas; Kolos Attila Csizmadia; Istvan Kuli; Sandor Totka), 1:21.99.

8. New Zealand (Max Brown; Grant Clancy; Kurtis Imrie; Hamish Legarth), 1:22.19.

Women

Canoe Single 200m

Heat 1

1. Dorota Borowska, Poland, 47.92 (SF).

2. Valdenice Conceicao Do Nascimento, Brazil, 48.57 (SF).

3. Lisa Jahn, Germany, 48.92 (QF).

4. Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid, Cuba, 49.27 (QF).

5. Beauty Akinaere Otuedo, Nigeria, 55.77 (QF).

6. Herminia Teixeira Santana, Sao Tome and Principe, 59.44 (QF).

7. Raina Taitingfong, Guam, 1:05.90 (QF).

Heat 2

1. Nevin Harrison, United States, 45.70 (SF).

2. Yuliya Trushkina, AIN, 46.15 (SF).

3. Lin Wenjun, China, 46.84 (QF).

4. Anastasiia Rybachok, Ukraine, 47.04 (QF).

5. Karen Roco, Chile, 47.55 (QF).

6. Manuela Gomez Sanchez, Colombia, 49.87 (QF).

7. Maria Olarasu, Moldova, 50.14 (QF).

Heat 3

1. Sophia Jensen, Canada, 46.80 (SF).

2. Antia Jacome, Spain, 47.35 (SF).

3. Nilufar Zokirova, Uzbekistan, 48.98 (QF).

4. Daniela Cociu, Moldova, 49.14 (QF).

5. Olesia Romasenko, AIN, 49.83 (QF).

6. Ayomide Powei Bello, Nigeria, 49.85 (QF).

7. Combe Seck, Senegal, 54.76 (QF).

Heat 4

1. Katie Vincent, Canada, 47.22 (SF).

2. Maria Corbera, Spain, 47.74 (SF).

3. Agnes Anna Kiss, Hungary, 48.00 (QF).

4. Liudmyla Luzan, Ukraine, 48.42 (QF).

5. Eugenie Dorange, France, 49.22 (QF).

6. Thi Huong Nguyen, Vietnam, 49.74 (QF).

Heat 5

1. Yarisleidis Cirilo Duboys, Cuba, 45.94 (SF).

2. Maria Jose Mailliard, Chile, 46.50 (SF).

3. Kincso Takacs, Hungary, 46.60 (QF).

4. Katarzyna Szperkiewicz, Poland, 47.49 (QF).

5. Mariya Brovkova, Kazakhstan, 48.43 (QF).

6. Maike Jakob, Germany, 48.67 (QF).

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Anastasiia Rybachok, Ukraine, 47.11 (SF).

2. Agnes Anna Kiss, Hungary, 47.13 (SF).

3. Katarzyna Szperkiewicz, Poland, 47.74 (X).

4. Olesia Romasenko, AIN, 47.92 (X).

5. Lisa Jahn, Germany, 48.55 (X).

6. Thi Huong Nguyen, Vietnam, 49.09 (X).

7. Maria Olarasu, Moldova, 52.03 (X).

8. Herminia Teixeira Santana, Sao Tome and Principe, 1:00.28 (X).

Quarterfinal 2

1. Liudmyla Luzan, Ukraine, 47.42 (SF).

2. Karen Roco, Chile, 47.73 (SF).

3. Nilufar Zokirova, Uzbekistan, 48.47 (X).

4. Mariya Brovkova, Kazakhstan, 48.61 (X).

5. Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid, Cuba, 48.76 (X).

6. Ayomide Powei Bello, Nigeria, 49.24 (X).

7. Raina Taitingfong, Guam, 1:07.17 (X).

Quarterfinal 3

1. Kincso Takacs, Hungary, 47.47 (SF).

2. Lin Wenjun, China, 48.13 (SF).

3. Daniela Cociu, Moldova, 48.93 (X).

4. Manuela Gomez Sanchez, Colombia, 49.54 (X).

5. Eugenie Dorange, France, 49.67 (X).

6. Maike Jakob, Germany, 51.40 (X).

7. Combe Seck, Senegal, 53.82 (X).

8. Beauty Akinaere Otuedo, Nigeria, 1:01.82 (X).

Kayak Four 500m

Semifinals

Semifinal 1

1. Australia (Ella Beere; Aly Bull; Alexandra Clarke; Yale Steinepreis), 1:34.25 (FA).

2. Norway (Maria Virik; Anna Margrete Sletsjoee; Hedda Oritsland; Kristine Strand Amundsen), 1:34.77 (FA).

3. Serbia (Anastazija Bajuk; Milica Novakovic; Marija Dostanic; Dunja Stanojev), 1:35.25 (X).

4. Canada (Courtney Stott; Natalie Davison; Riley Melanson; Toshka Besharah-Hrebacka), 1:39.24 (X).

Finals

Final A

1. New Zealand (Lisa Carrington; Alicia Hoskin; Olivia Brett; Tara Vaughan), 1:32.20.

2. Germany (Paulina Paszek; Jule Marie Hake; Pauline Jagsch; Sarah Bruessler), 1:32.62.

3. Hungary (Noemi Pupp; Sara Fojt; Tamara Csipes; Alida Dora Gazso), 1:32.93.

4. Poland (Karolina Naja; Anna Pulawska; Adrianna Kakol; Dominika Putto), 1:33.17.

5. China (Li Dongyin; Yin Mengdie; Wang Nan; Sun Yuewen), 1:33.57.

6. Spain (Sara Ouzande; Estefania Fernandez; Carolina Garcia Otero; Teresa Portela), 1:34.51.

7. Norway (Maria Virik; Anna Margrete Sletsjoee; Hedda Oritsland; Kristine Strand Amundsen), 1:35.02.

8. Australia (Ella Beere; Aly Bull; Alexandra Clarke; Yale Steinepreis), 1:35.96.

