Olympic Athletics Results

Saturday

Men

Marathon

1. Tamirat Tola, Ethiopia, 2:06:26.

2. Bashir Abdi, Belgium, 2:06:47.

3. Benson Kipruto, Kenya, 2:07:00.

4. Emile Cairess, Britain, 2:07:29.

5. Deresa Geleta, Ethiopia, 2:07:31.

6. Akira Akasaki, Japan, 2:07:32.

7. Tebello Ramakongoana, Lesotho, 2:07:58.

8. Conner Mantz, United States, 2:08:12.

9. Clayton Young, United States, 2:08:44.

10. Samsom Amare, Eritrea, 2:08:56.

11. Elroy Gelant, South Africa, 2:09:07.

12. Richard Ringer, Germany, 2:09:18.

13. Suguru Osako, Japan, 2:09:25.

14. Ibrahim Hassan, Djibouti, 2:09:31.

15. Samuel Fitwi Sibhatu, Germany, 2:09:50.

16. Nicolas Navarro, France, 2:09:56.

17. Alphonce Felix Simbu, Tanzania, 2:10:03.

18. Othmane El Goumri, Morocco, 2:10:06.

19. Isaac Mpofu, Zimbabwe, 2:10:09.

20. Hassan Chahdi, France, 2:10:09.

21. Alexander Munyao, Kenya, 2:10:31.

22. Michael Somers, Belgium, 2:10:32.

23. Naoki Koyama, Japan, 2:10:33.

24. Patrick Tiernan, Australia, 2:10:34.

25. Yemaneberhan Crippa, Italy, 2:10:36.

26. Maru Teferi, Israel, 2:10:42.

27. Stephen Mokoka, South Africa, 2:10:59.

28. Suldan Hassan, Sweden, 2:11:21.

29. Han Il Ryong, North Korea, 2:11:21.

30. Matthias Kyburz, Switzerland, 2:11:32.

31. Gashau Ayale, Israel, 2:11:36.

32. Sondre Nordstad Moen, Norway, 2:11:39.

33. Yaseen Abdalla, Sudan, 2:11:41.

34. Ibrahim Chakir, Spain, 2:11:44.

35. Zouhair Talbi, Morocco, 2:11:51.

36. Cameron Levins, Canada, 2:11:56.

37. Victor Kiplangat, Uganda, 2:11:59.

38. Tadesse Abraham, Switzerland, 2:12:22.

39. Kenenisa Bekele, Ethiopia, 2:12:24.

40. Wu Xiangdong, China, 2:12:34.

41. Yago Rojo, Spain, 2:12:43.

42. Tachlowini Gabriyesos, Refugee Olympic Team, 2:12:47.

43. Eyob Faniel, Italy, 2:12:50.

44. Girmaw Amare, Israel, 2:12:51.

45. Andrew Buchanan, Australia, 2:12:58.

46. Philip Sesemann, Britain, 2:13:08.

47. Rory Linkletter, Canada, 2:13:09.

48. Samuel Barata, Portugal, 2:13:23.

49. Liam Adams, Australia, 2:13:33.

50. Felix Bour, France, 2:13:46.

51. Daniele Meucci, Italy, 2:14:02.

52. Zerei Kbrom Mezngi, Norway, 2:14:14.

53. Carlos Diaz, Chile, 2:14:25.

54. Henok Tesfay, Eritrea, 2:14:31.

55. Yang Shaohui, China, 2:14:48.

56. Samuel Freire, Cape Verde, 2:15:05.

57. Mahamed Mahamed, Britain, 2:15:19.

58. Khalid Choukoud, Netherlands, 2:15:25.

59. Hugo Catrileo, Chile, 2:15:44.

60. Hector Garibay, Bolivia, 2:15:54.

61. Koen Naert, Belgium, 2:16:33.

62. Andrew Rotich Kwemoi, Uganda, 2:17:28.

63. Leonard Korir, United States, 2:18:45.

64. Berhane Tesfay, Eritrea, 2:18:50.

65. Moath Alkhawaldeh, Jordan, 2:20:01.

66. Alberto Gonzalez Mindez, Guatemala, 2:22:12.

67. He Jie, China, 2:22:31.

68. Tariku Novales, Spain, 2:25:50.

69. Dario Ivanovski, Macedonia, 2:28:15.

70. Valentin Betoudji, Chad, 2:32:11.

71. Ser-Od Bat-Ochir, Mongolia, 2:42:33.

72. Amanal Petros, Germany, DNF.

72. Eliud Kipchoge, Kenya, DNF.

72. Mohcin Outalha, Morocco, DNF.

72. Abdi Nageeye, Netherlands, DNF.

72. Christian Pacheco, Peru, DNF.

72. Gabriel Gerald Geay, Tanzania, DNF.

72. Kaan Kigen Ozbilen, Turkey, DNF.

72. Eduardo Terrance Garcia, U.S. Virgin Islands, DNF.

72. Stephen Kissa, Uganda, DNF.

72. Shokhrukh Davlyatov, Uzbekistan, DNF.

High Jump

Final

1. Hamish Kerr, New Zealand, (2.36), 7-9.

2. Shelby McEwen, United States, (2.36), 7-9.

3. Mutaz Essa Barshim, Qatar, (2.34), 7-8 1-4.

4. Stefano Sottile, Italy, (2.34), 7-8 1-4.

5. Ryoichi Akamatsu, Japan, (2.31), 7-7.

6. Oleh Doroshchuk, Ukraine, (2.31), 7-7.

7. Woo Sanghyeok, South Korea, (2.27), 7-5 1-4.

8. Tihomir Ivanov, Bulgaria, (2.27), 7-5 1-4.

9. Jan Stefela, Czech Republic, (2.22), 7-3 1-2.

10. Romaine Beckford, Jamaica, (2.22), 7-3 1-2.

11. Gianmarco Tamberi, Italy, (2.22), 7-3 1-2.

12. Brian Raats, South Africa, (2.17), 7-1 1-2.

800m

Final

1. Emmanuel Wanyonyi, Kenya, 1:41.19.

2. Marco Arop, Canada, 1:41.20.

3. Djamel Sedjati, Algeria, 1:41.50.

4. Bryce Hoppel, United States, 1:41.67.

5. Mohamed Attaoui, Spain, 1:42.08.

6. Gabriel Tual, France, 1:42.14.

7. Tshepiso Masalela, Botswana, 1:42.82.

8. Max Burgin, Britain, 1:43.84.

5000m

Final

1. Jakob Ingebrigtsen, Norway, 13:13.66.

2. Ronald Kwemoi, Kenya, 13:15.04.

3. Grant Fisher, United States, 13:15.13.

4. Dominic Lokinyomo Lobalu, Refugee Olympic Team, 13:15.27.

5. Hagos Gebrhiwet, Ethiopia, 13:15.32.

6. Biniam Mehary, Ethiopia, 13:15.99.

7. Edwin Kurgat, Kenya, 13:17.18.

8. Isaac Kimeli, Belgium, 13:18.10.

9. Graham Blanks, United States, 13:18.67.

10. Jacob Krop, Kenya, 13:18.68.

11. John Heymans, Belgium, 13:19.25.

12. Yann Schrub, France, 13:20.63.

13. Mike Foppen, Netherlands, 13:21.56.

14. Addisu Yihune, Ethiopia, 13:22.33.

15. Thierry Ndikumwenayo, Spain, 13:24.07.

16. Hugo Hay, France, 13:26.71.

17. Narve Gilje Nordas, Norway, 13:31.34.

18. Stewart McSweyn, Australia, 13:31.38.

19. Dawit Seare, Eritrea, 13:31.50.

20. Oscar Chelimo, Uganda, 13:31.56.

21. George Mills, Britain, 13:32.32.

22. Thomas Fafard, Canada, 13:49.69.

4 x 400m Relay

Final

1. United States (Christopher Bailey; Vernon Norwood; Bryce Deadmon; Rai Benjamin), 2:54.43.

2. Botswana (Bayapo Ndori; Busang Collen Kebinatshipi; Anthony Pesela; Letsile Tebogo), 2:54.53.

3. Britain (Alex Haydock-Wilson; Matthew Hudson-Smith; Lewis Davey; Charles Dobson), 2:55.83.

4. Belgium (Jonathan Sacoor; Dylan Borlee; Kevin Borlee; Florent Mabille), 2:57.75.

5. South Africa (Gardeo Isaacs; Zakithi Nene; Lythe Pillay; Antonie Matthys Nortje), 2:58.12.

6. Japan (Yuki Joseph Nakajima; Kaito Kawabata; Fuga Sato; Kentaro Sato), 2:58.33.

7. Italy (Luca Sito; Vladimir Aceti; Edoardo Scotti; Alessandro Sibilio), 2:59.72.

8. Zambia (Patrick Kakozi Nyambe; Kennedy Luchembe; Chanda Mulenga; Muzala Samukonga), 3:02.76.

9. France (Muhammad Abdallah Kounta; Gilles Biron; Teo Andant; Fabrisio Saidy), 3:07.30.

Women

Javelin Throw

Final

1. Haruka Kitaguchi, Japan, (65.80), 215-10 3-4.

2. Jo-Ane van Dyk, South Africa, (63.93), 209-9.

3. Nikola Ogrodnikova, Czech Republic, (63.68), 208-11 1-4.

4. Sara Kolak, Croatia, (63.40), 208-0 1-4.

5. Flor Denis Ruiz Hurtado, Colombia, (63.00), 206-8 1-2.

6. Yulenmis Aguilar, Spain, (62.78), 205-11 3-4.

7. Kathryn Mitchell, Australia, (62.63), 205-5 3-4.

8. Maria Andrejczyk, Poland, (62.44), 204-10 1-2.

9. Elina Tzengko, Greece, (61.85), 202-11 1-4.

10. Momone Ueda, Japan, (61.64), 202-3.

11. Marie-Therese Obst, Norway, (61.14), 200-7 1-4.

12. Mackenzie Little, Australia, (60.32), 197-11.

100m Hurdles

Final

1. Masai Russell, United States, 12.33.

2. Cyrena Samba-Mayela, France, 12.34.

3. Jasmine Camacho-Quinn, Puerto Rico, 12.36.

4. Nadine Visser, Netherlands, 12.43.

5. Grace Stark, United States, 12.43.

6. Devynne Charlton, Bahamas, 12.56.

7. Alaysha Johnson, United States, 12.93.

8. Ackera Nugent, Jamaica, DNF.

1500m

Final

1. Faith Kipyegon, Kenya, 3:51.29.

2. Jessica Hull, Australia, 3:52.56.

3. Georgia Bell, Britain, 3:52.61.

4. Diribe Welteji, Ethiopia, 3:52.75.

5. Laura Muir, Britain, 3:53.37.

6. Susan Lokayo Ejore, Kenya, 3:56.07.

7. Nikki Hiltz, United States, 3:56.38.

8. Elle St. Pierre, United States, 3:57.52.

9. Agathe Guillemot, France, 3:59.08.

10. Klaudia Kazimierska, Poland, 4:00.12.

11. Agueda Marques, Spain, 4:00.31.

12. Gudaf Tsegay, Ethiopia, 4:01.27.

4 x 400m Relay

Final

1. United States (Shamier Little; Sydney McLaughlin-Levrone; Gabrielle Thomas; Alexis Holmes), 3:15.27.

2. Netherlands (Lieke Klaver; Cathelijn Peeters; Lisanne de Witte; Femke Bol), 3:19.50.

3. Britain (Victoria Ohuruogu; Laviai Nielsen; Nicole Yeargin; Amber Anning), 3:19.72.

4. Ireland (Sophie Becker; Rhasidat Adeleke; Phil Healy; Sharlene Mawdsley), 3:19.90.

5. France (Sounkamba Sylla; Shana Grebo; Amandine Brossier; Louise Maraval), 3:21.41.

6. Canada (Zoe Sherar; Savannah Sutherland; Kyra Constantine; Lauren Gale), 3:22.01.

7. Belgium (Naomi van den Broeck; Imke Vervaet; Hanne Claes; Helena Ponette), 3:22.40.

8. Jamaica (Stacey Ann Williams; Andrenette Knight; Shiann Salmon; Stephenie Ann McPherson), DNF.

