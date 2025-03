Blue Bay LPGA Par Scores

Thursday At Jian Lake Blue Bay Golf Club Hainan, China Purse: $2.5 million Yardage: 6,712; Par: 72 First Round Ayaka…

Thursday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,712; Par: 72

First Round

Ayaka Furue 33-35—68 -4 A Lim Kim 32-36—68 -4 Auston Kim 34-34—68 -4 Kristen Gillman 33-36—69 -3 Mi Hyang Lee 33-36—69 -3 Shuying Li 35-34—69 -3 Gaby Lopez 33-36—69 -3 Cassie Porter 34-35—69 -3 Rio Takeda 34-35—69 -3 Ina Yoon 36-33—69 -3 Jeeno Thitikul 32-37—69 -3 Mao Saigo 35-35—70 -2 Jiwon Jeon 36-34—70 -2 Somi Lee 35-35—70 -2 Savannah Grewal 35-35—70 -2 Minjee Lee 35-35—70 -2 Wenbo Liu 36-34—70 -2 Caroline Masson 36-34—70 -2 Gigi Stoll 34-36—70 -2 Kaili Xiao 37-33—70 -2 Xiaowen Yin 33-37—70 -2 Jin Hee Im 35-35—70 -2 Mary Liu 35-35—70 -2 Nasa Hataoka 38-33—71 -1 Benedetta Moresco 37-34—71 -1 Danlin Cai 36-35—71 -1 Morgane Metraux 34-37—71 -1 Kum Kang Park 38-33—71 -1 Paula Reto 34-37—71 -1 Lei Ye 37-34—71 -1 Wichanee Meechai 35-36—71 -1 Hira Naveed 34-37—71 -1 Adela Cernousek 35-37—72 E Sandra Gal 37-35—72 E Lucy Li 36-36—72 E Bianca Pagdanganan 36-36—72 E Sarah Schmelzel 35-37—72 E Muni He 36-36—72 E Jing Yan 37-35—72 E Ruoning Yin 35-37—72 E Liqi Zeng 36-36—72 E Arpichaya Yubol 36-36—72 E Lindy Duncan 36-37—73 +1 Leona Maguire 36-37—73 +1 Xiang Sui 36-37—73 +1 Gemma Dryburgh 36-37—73 +1 Lauren Hartlage 38-35—73 +1 Caroline Inglis 37-36—73 +1 Eun-Hee Ji 36-37—73 +1 Ruixin Liu 34-39—73 +1 Brooke Matthews 37-36—73 +1 Yue Ren 33-40—73 +1 Yahui Zhang 35-38—73 +1 Ana Belac 36-37—73 +1 Celine Boutier 36-37—73 +1 Frida Kinhult 35-38—73 +1 Karis Davidson 37-36—73 +1 Yu Liu 37-36—73 +1 Yuna Nishimura 36-37—73 +1 Danielle Kang 36-37—73 +1 Minami Katsu 37-36—73 +1 Yuri Yoshida 33-41—74 +2 Peiyun Chien 36-38—74 +2 Amanda Doherty 36-38—74 +2 Gurleen Kaur 38-36—74 +2 Yan Liu 38-36—74 +2 Alena Sharp 36-38—74 +2 Zixuan Wang 35-39—74 +2 Chanettee Wannasaen 36-38—74 +2 Fiona Xu 35-39—74 +2 Celine Borge 35-39—74 +2 Nataliya Guseva 35-39—74 +2 Hyo Joon Jang 38-36—74 +2 Wei-Ling Hsu 38-36—74 +2 Miyu Yamashita 36-39—75 +3 Pajaree Anannarukarn 37-38—75 +3 Saki Baba 35-40—75 +3 Jeongeun Lee6 38-37—75 +3 Julia Lopez Ramirez 35-40—75 +3 Anna Nordqvist 38-37—75 +3 Runzhi Pang 39-36—75 +3 Kate Smith-Stroh 39-36—75 +3 Bailey Tardy 34-41—75 +3 Miranda Wang 37-38—75 +3 Feiyu Xing 36-39—75 +3 Zining An 37-38—75 +3 Azahara Munoz 36-39—75 +3 Esther Henseleit 38-37—75 +3 Shiyuan Zhou 35-40—75 +3 Yuai Ji 37-39—76 +4 Xinyu Cao 36-40—76 +4 Soo Bin Joo 39-37—76 +4 Jasmine Suwannapura 42-34—76 +4 Mariel Galdiano 38-38—76 +4 Polly Mack 36-40—76 +4 Weiwei Zhang 38-38—76 +4 Fatima Fernandez Cano 38-39—77 +5 Jessica Porvasnik 40-37—77 +5 Ssu-Chia Cheng 38-39—77 +5 Sung Hyun Park 35-43—78 +6 Jodi Ewart Shadoff 39-39—78 +6 Yu Zeng 42-38—80 +8 Zhixuan Wang 38-42—80 +8 Meijin Song 42-39—81 +9 Yanhong Pan 42-40—82 +10 Rongze Tang 42-42—84 +12 Zixin Ni 42-47—89 +17

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.