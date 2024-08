Olympic 3×3 Basketball Results

Friday Men Pool Round Lithuania (Aurelijus Pukelis; Evaldas Dziaugys; Gintautas Matulis; Sarunas Vingelis), def. China (Zhang Ning; Zhu Yuanbo; Lu…

Friday

Men

Pool Round

Lithuania (Aurelijus Pukelis; Evaldas Dziaugys; Gintautas Matulis; Sarunas Vingelis), def. China (Zhang Ning; Zhu Yuanbo; Lu Wenbo; Zhao Jiaren), 21-16.

Netherlands (Worthy de Jong; Dimeo van der Horst; Jan Driessen; Arvin Slagter), def. Poland (Przemyslaw Zamojski; Adrian Bogucki; Filip Matczak; Michal Sokolowski), 21-17.

Women

Pool Round

Germany (Svenja Brunckhorst; Sonja Greinacher; Marie Reichert; Elisa Mevius), def. China (Wan Jiyuan; Chen Mingling; Zhang Zhiting; Wang Lili), 18-15.

Australia (Alex Wilson; Anneli Maley; Lauren Mansfield; Marena Whittle), def. Azerbaijan (Dina Ulyanova; Alexandra Mollenhauer; Marcedes Walker; Tiffany Hayes), 21-12.

