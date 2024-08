Norway 30, Germany 18 Norway 14 16 — 30 Germany 8 10 — 18 Norway_H. Reistad 8, S. Oftedal 4,…

Norway 30, Germany 18

Norway 14 16 — 30 Germany 8 10 — 18

Norway_H. Reistad 8, S. Oftedal 4, V. Ingstad 3, K. Brattset Dale 2, K. Breistoel 2, C. Herrem 2, V. Kristiansen 2, N. Moerk 2, S. Skogrand 2, S. Solberg-Isaksen 2, M. Aardahl 1.

Germany_E. Boelk 3, A. Doell 3, V. Leuchter 3, L. Antl 2, J. Behrend 2, X. Smits 2, A. Lott 1, J. Maidhof 1, J. Stockschlaeder 1.

Red Cards_None.

Referees_Amar Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Dino Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Adam Biro, Hungary. Oliver Kiss, Hungary. Teodoro Adjemian, Argentina. Cesar Castillo, Britain. Mihail Bashev, Bulgaria. Anna Rapp, Sweden.

