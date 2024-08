Women’s Gold Medal Game Norway 29, France 21 Norway 15 14 — 29 France 13 8 — 21 Norway_H. Reistad…

Women’s Gold Medal Game

Norway 29, France 21

Norway 15 14 — 29 France 13 8 — 21

Norway_H. Reistad 8, K. Brattset Dale 6, S. Oftedal 5, C. Herrem 3, N. Moerk 3, S. Skogrand 2, S. Solberg-Isaksen 2.

France_O. Kanor 5, T. Horacek 4, L. Flippes 3, P. Foppa 3, L. Granier 2, C. Valentini 2, M. Nocandy 1, A. Toublanc 1.

Red Cards_None.

Referees_Ignacio Garcia, Spain. Andreu Marin Lorente, Spain. Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Bjarne Jensen, Denmark. Felix Ratz, Switzerland. Teodoro Adjemian, Argentina. Frantisek Taborsky, Czech Republic.

