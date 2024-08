NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game G InG Yds TD IPG C.Brown, Nevada 1 1 0 0 1.0 C.Aboud, SMU 0 0 0…

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG C.Brown, Nevada 1 1 0 0 1.0 C.Aboud, SMU 0 0 0 0 0.0 E.Acklin, Nevada 0 0 0 0 0.0 K.Allen, SMU 0 0 0 0 0.0 T.Alo-Tupuola, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 H.Anahu-Ambrosio, Nevada 0 0 0 0 0.0 D.Anderson, Florida St. 0 0 0 0 0.0 N.Anderson, SMU 1 0 0 0 0.0 K.Arneson, Nevada 1 0 0 0 0.0 B.Arnold, New Mexico 1 0 0 0 0.0 M.Ashley, Nevada 0 0 0 0 0.0 T.Austin-Cave, New Mexico 0 0 0 0 0.0 I.Az-Zahir, New Mexico 1 0 0 0 0.0 K.Babalola, Nevada 0 0 0 0 0.0 J.Bailey, SMU 1 0 0 0 0.0 J.Bailey, New Mexico 1 0 0 0 0.0 D.Ball, Nevada 0 0 0 0 0.0 J.Ballard, SMU 0 0 0 0 0.0 A.Barker, Florida St. 1 0 0 0 0.0 J.Barton, Nevada 0 0 0 0 0.0 B.Beckett, New Mexico 1 0 0 0 0.0 J.Beetham, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 M.Bellon, Nevada 1 0 0 0 0.0 W.Benton, SMU 1 0 0 0 0.0 A.Birr, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 D.Boyd, Hawaii 0 0 0 0 0.0 A.Boyd, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Boyd, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 A.Bracewell, Florida St. 0 0 0 0 0.0 C.Brewer, New Mexico 0 0 0 0 0.0 D.Briski, Hawaii 1 0 0 0 0.0 J.Brito, SMU 0 0 0 0 0.0 C.Brown, Nevada 0 0 0 0 0.0 S.Brown, Florida St. 1 0 0 0 0.0 D.Brown, Florida St. 1 0 0 0 0.0 J.Bruszer, SMU 0 0 0 0 0.0 M.Buckley, New Mexico 1 0 0 0 0.0 N.Burleson, Nevada 0 0 0 0 0.0 W.Burrell, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 B.Burris, SMU 1 0 0 0 0.0 B.Campbell, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 C.Campbell, SMU 0 0 0 0 0.0 N.Caravallo, Hawaii 0 0 0 0 0.0 K.Carter, Hawaii 0 0 0 0 0.0 A.Cavaco-Amoy, Hawaii 0 0 0 0 0.0 K.Chambers, SMU 1 0 0 0 0.0 C.Champion, Nevada 0 0 0 0 0.0 I.Chavez, New Mexico 0 0 0 0 0.0 K.Cheves, SMU 0 0 0 0 0.0 M.Chiumento, Florida St. 0 0 0 0 0.0 M.Coats, Nevada 1 0 0 0 0.0 T.Combs, New Mexico 1 0 0 0 0.0 S.Combs, Nevada 1 0 0 0 0.0 R.Cook, New Mexico 0 0 0 0 0.0 C.Cooke, Nevada 0 0 0 0 0.0 O.Cooper, Florida St. 0 0 0 0 0.0 D.Costello, New Mexico 0 0 0 0 0.0 A.Cottrill, Florida St. 1 0 0 0 0.0 B.Courtney, Florida St. 1 0 0 0 0.0 A.Cozart, SMU 0 0 0 0 0.0 J.Crawford, Hawaii 0 0 0 0 0.0 K.Crawford, Nevada 1 0 0 0 0.0 D.Crowdus, Hawaii 1 0 0 0 0.0 J.Cruz, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Cryer, Florida St. 1 0 0 0 0.0 F.Cypress, Florida St. 1 0 0 0 0.0 T.Daffin, Nevada 1 0 0 0 0.0 O.Daniels, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 R.Daniels, SMU 1 0 0 0 0.0 M.De Hoyos, SMU 0 0 0 0 0.0 K.DeBlake, Hawaii 1 0 0 0 0.0 K.Decambra, Hawaii 1 0 0 0 0.0 E.Dickens, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 A.Ditsch, SMU 0 0 0 0 0.0 M.Dixon, SMU 1 0 0 0 0.0 J.Douglas, Nevada 0 0 0 0 0.0 C.Dozier, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 K.Drake, New Mexico 1 0 0 0 0.0 L.Drzewiecki, New Mexico 1 0 0 0 0.0 B.Duncan, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 B.Durkin, New Mexico 1 0 0 0 0.0 T.Durojaiye, Florida St. 0 0 0 0 0.0 C.Eck, Nevada 0 0 0 0 0.0 R.Esmon, Nevada 0 0 0 0 0.0 T.Estes, Nevada 0 0 0 0 0.0 D.Fagan, Nevada 0 0 0 0 0.0 T.Ferguson, Florida St. 1 0 0 0 0.0 A.Fesenmaier, Nevada 0 0 0 0 0.0 G.Fielder, Florida St. 0 0 0 0 0.0 C.Fiser, SMU 0 0 0 0 0.0 B.Flowers, SMU 0 0 0 0 0.0 T.Ford, New Mexico 0 0 0 0 0.0 M.Forristall, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 D.Freeman, Hawaii 1 0 0 0 0.0 C.Freeman, Hawaii 0 0 0 0 0.0 H.Freer, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Fusile, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 I.Ganley, Hawaii 0 0 0 0 0.0 M.Geers, New Mexico 1 0 0 0 0.0 E.Gilmour, Nevada 0 0 0 0 0.0 T.Gore, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 A.Grigsby, Nevada 0 0 0 0 0.0 D.Gunter, Nevada 1 0 0 0 0.0 B.Guthrie, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 M.Gutierrez, New Mexico 0 0 0 0 0.0 A.Harnetiaux, Nevada 1 0 0 0 0.0 L.Harpring, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 E.Harris, New Mexico 0 0 0 0 0.0 J.Harvey, SMU 1 0 0 0 0.0 A.Harvey, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 H.Hatch, New Mexico 1 0 0 0 0.0 J.Hawes, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Haynes, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 R.Height, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 B.Henderson, Hawaii 0 0 0 0 0.0 Z.Hernandez, SMU 0 0 0 0 0.0 M.Hibner, SMU 1 0 0 0 0.0 T.Hickman-Collins, Florida St. 0 0 0 0 0.0 P.Hisatake, Hawaii 0 0 0 0 0.0 W.Ho’ohuli, Hawaii 1 0 0 0 0.0 J.Holaday, New Mexico 1 0 0 0 0.0 B.Hollerbach, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 G.Holman, Florida St. 0 0 0 0 0.0 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 0 0.0 B.Horning, Nevada 1 0 0 0 0.0 J.Howard, Florida St. 0 0 0 0 0.0 T.Ikahihifo, Nevada 1 0 0 0 0.0 H.Ikahihifo, Nevada 1 0 0 0 0.0 U.Iloh, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 J.Jacobs, New Mexico 1 0 0 0 0.0 A.Janneh, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Jefferson, SMU 1 0 0 0 0.0 J.Johnson, Hawaii 1 0 0 0 0.0 L.Johnson, SMU 1 0 0 0 0.0 J.Jones, Florida St. 0 0 0 0 0.0 Q.Jones, Florida St. 1 0 0 0 0.0 S.Jones, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 Z.Jones, Nevada 0 0 0 0 0.0 K.Jones, Florida St. 1 0 0 0 0.0 T.Jones, Hawaii 1 0 0 0 0.0 M.Jones, Florida St. 1 0 0 0 0.0 J.Kaio, Hawaii 0 0 0 0 0.0 B.Kamoku, Hawaii 0 0 0 0 0.0 S.Kane, SMU 0 0 0 0 0.0 M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii 0 0 0 0 0.0 H.Kaupiko, Nevada 0 0 0 0 0.0 A.Kehm, Nevada 0 0 0 0 0.0 T.Keli’ikipi, Hawaii 0 0 0 0 0.0 N.Kema, Hawaii 1 0 0 0 0.0 A.Kilgore, SMU 1 0 0 0 0.0 M.Killam, Nevada 1 0 0 0 0.0 K.Kirkland, Florida St. 1 0 0 0 0.0 K.Kluth, Hawaii 0 0 0 0 0.0 K.Knowles, Florida St. 1 0 0 0 0.0 R.Kpai, New Mexico 1 0 0 0 0.0 J.LaGrone, Nevada 1 0 0 0 0.0 L.Lagafuaina, Hawaii 1 0 0 0 0.0 S.Landrum, Hawaii 1 0 0 0 0.0 K.Large, SMU 0 0 0 0 0.0 J.Laubstein, New Mexico 0 0 0 0 0.0 C.Lester, Florida St. 0 0 0 0 0.0 A.Lewis, Hawaii 0 0 0 0 0.0 H.Lockett, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 S.Lolohea, Florida St. 1 0 0 0 0.0 J.Long, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 D.Lopez, Nevada 0 0 0 0 0.0 S.Lovell, Nevada 1 0 0 0 0.0 E.Lowell, Nevada 0 0 0 0 0.0 J.Lowery, New Mexico 0 0 0 0 0.0 G.Lozano, SMU 0 0 0 0 0.0 J.Lucas, Florida St. 1 0 0 0 0.0 L.Lucero, New Mexico 1 0 0 0 0.0 D.Lundy, Florida St. 1 0 0 0 0.0 K.Mahuka, Hawaii 0 0 0 0 0.0 J.Maldonado, Nevada 1 0 0 0 0.0 M.Malotumau, Nevada 1 0 0 0 0.0 L.Marshall, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 D.Martinez, New Mexico 0 0 0 0 0.0 T.Mateialona, Nevada 1 0 0 0 0.0 K.Matsuzawa, Hawaii 1 0 0 0 0.0 M.McClure, Nevada 0 0 0 0 0.0 J.McGill, SMU 1 0 0 0 0.0 K.Meier, Nevada 1 0 0 0 0.0 K.Mendiola-Jensen, Hawaii 1 0 0 0 0.0 J.Milovale, Hawaii 0 0 0 0 0.0 B.Miyazono, SMU 1 0 0 0 0.0 T.Mokiao-Atimalala, Hawaii 1 0 0 0 0.0 D.Moore, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 D.Moore, New Mexico 1 0 0 0 0.0 K.Moore, Hawaii 0 0 0 0 0.0 R.Morgan, Nevada 0 0 0 0 0.0 J.Morgan, New Mexico 0 0 0 0 0.0 K.Morlock, Florida St. 1 0 0 0 0.0 J.Moseley, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 S.Muasau, Hawaii 1 0 0 0 0.0 W.Nettles, SMU 0 0 0 0 0.0 B.Nichelson, Florida St. 1 0 0 0 0.0 I.Nwokobia, SMU 1 0 0 0 0.0 O.Olorunfunmi, New Mexico 1 0 0 0 0.0 J.Osborne, SMU 1 0 0 0 0.0 D.Paine, Nevada 0 0 0 0 0.0 N.Pang, Hawaii 0 0 0 0 0.0 L.Parr, SMU 1 0 0 0 0.0 K.Peihopa, Hawaii 1 0 0 0 0.0 M.Pereira, SMU 0 0 0 0 0.0 X.Perkins, Florida St. 0 0 0 0 0.0 J.Perry, New Mexico 0 0 0 0 0.0 J.Petty, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 A.Philo, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 C.Pielock, Florida St. 0 0 0 0 0.0 N.Pola-Gates, New Mexico 0 0 0 0 0.0 J.Porter, SMU 0 0 0 0 0.0 D.Prince, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 L.Pritchett, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 C.Pritchett, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 A.Puefua, Hawaii 0 0 0 0 0.0 Z.Pyron, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 B.Ragsdale, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 C.Ramseur, Nevada 1 0 0 0 0.0 J.Rawls, Florida St. 0 0 0 0 0.0 K.Reddix, New Mexico 0 0 0 0 0.0 J.Riggs, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 N.Rivera, New Mexico 0 0 0 0 0.0 E.Roberts, SMU 1 0 0 0 0.0 K.Robins-Beers, Hawaii 0 0 0 0 0.0 E.Robinson, Hawaii 1 0 0 0 0.0 J.Robinson, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Rochell, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 A.Rodgers, SMU 0 0 0 0 0.0 A.Rodriguez, New Mexico 1 0 0 0 0.0 N.Roebas-Bass, Florida St. 0 0 0 0 0.0 J.Royal, New Mexico 1 0 0 0 0.0 J.Ruder, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 T.Ruffins, Nevada 1 0 0 0 0.0 M.Rutherford, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Sagapolutele, Hawaii 0 0 0 0 0.0 O.Salave’a, Hawaii 0 0 0 0 0.0 K.Sampson, Florida St. 0 0 0 0 0.0 E.Sanders, New Mexico 1 0 0 0 0.0 M.Sandjo-Njiki, SMU 0 0 0 0 0.0 M.Santorineos, New Mexico 1 0 0 0 0.0 A.Savaiinaea, Nevada 1 0 0 0 0.0 M.Schumacher, SMU 0 0 0 0 0.0 W.Scissum, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 M.Scott, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Sekona, Hawaii 1 0 0 0 0.0 H.Sellards, Nevada 0 0 0 0 0.0 J.Seth, Nevada 0 0 0 0 0.0 T.Seymore, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 J.Sierra, New Mexico 0 0 0 0 0.0 I.Sillemon, New Mexico 1 0 0 0 0.0 L.Sims, Hawaii 1 0 0 0 0.0 J.Singletary, New Mexico 1 0 0 0 0.0 S.Singleton, Florida St. 0 0 0 0 0.0 G.Sklavenitis, Florida St. 0 0 0 0 0.0 C.Smalley, Nevada 1 0 0 0 0.0 J.Smith, Hawaii 1 0 0 0 0.0 Z.Smith, SMU 0 0 0 0 0.0 Z.Sotelo, Hawaii 1 0 0 0 0.0 B.Sparks, SMU 0 0 0 0 0.0 C.Steinkamp, New Mexico 1 0 0 0 0.0 T.Stevenson, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 O.Stuart, Nevada 0 0 0 0 0.0 H.Stubbs, Florida St. 0 0 0 0 0.0 M.Ta’ala, Hawaii 0 0 0 0 0.0 B.Tabaracci, New Mexico 0 0 0 0 0.0 L.Talley, Nevada 0 0 0 0 0.0 K.Tau, Nevada 1 0 0 0 0.0 J.Tauala-Harris, Hawaii 1 0 0 0 0.0 Z.Taylor, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 A.Thomas, Florida St. 1 0 0 0 0.0 R.Thomas, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 T.Thompson, Georgia Tech 0 0 0 0 0.0 B.Torres, Florida St. 0 0 0 0 0.0 N.Trujillo, New Mexico 1 0 0 0 0.0 B.Turner, Florida St. 1 0 0 0 0.0 B.Turner, Nevada 1 0 0 0 0.0 T. Uiliata, Hawaii 0 0 0 0 0.0 W.Unamba, New Mexico 1 0 0 0 0.0 G.Uter, SMU 0 0 0 0 0.0 X.Van, New Mexico 0 0 0 0 0.0 G.Walker, New Mexico 1 0 0 0 0.0 A.Walker, SMU 1 0 0 0 0.0 D.Washington, Hawaii 1 0 0 0 0.0 M.Watkins, Hawaii 0 0 0 0 0.0 C.Watts, New Mexico 1 0 0 0 0.0 D.Wesley, SMU 0 0 0 0 0.0 D.White, Florida St. 0 0 0 0 0.0 C.White, Florida St. 0 0 0 0 0.0 H.Wiggins, New Mexico 0 0 0 0 0.0 L.Williams, New Mexico 0 0 0 0 0.0 J.Williams, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 D.Williams, Hawaii 1 0 0 0 0.0 D.Williamson, Florida St. 1 0 0 0 0.0 K.Wilson, SMU 1 0 0 0 0.0 N.Wily, Hawaii 0 0 0 0 0.0 T.Witte, Nevada 1 0 0 0 0.0 E.Wysong, New Mexico 1 0 0 0 0.0 M.Yao, SMU 0 0 0 0 0.0 S.Yondjouen, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.