NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg R.Maryland, SMU 1 0 162 0 0 0 8 162 162.00 B.Smith, SMU 1 67 26 0 58 0 15 151 151.00 T.Hines, Hawaii 1 0 0 61 38 0 5 99 99.00 L.Wysong, New Mexico 1 0 95 0 0 0 6 95 95.00 J.Haynes, Georgia Tech 1 75 16 0 0 0 13 91 91.00 E.Sanders, New Mexico 1 87 0 0 0 0 17 87 87.00 P.Ashlock, Hawaii 1 0 81 0 0 0 5 81 81.00 B.Lewis, Nevada 1 77 0 0 0 0 18 77 77.00 M.Rutherford, Georgia Tech 1 9 66 0 0 0 5 75 75.00 R.Williams, Florida St. 1 38 31 0 0 0 15 69 69.00 R.Daniels, SMU 1 1 28 0 39 0 6 68 68.00 C.Braham, Nevada 1 0 66 0 0 0 4 66 66.00 L.Sims, Hawaii 1 58 2 0 0 0 11 60 60.00 L.Toafili, Florida St. 1 32 25 0 0 0 11 57 57.00 S.Dollars, Nevada 1 39 11 0 0 0 14 55 55.00 J.Douglas, Florida St. 1 0 55 0 0 0 4 55 55.00 H.King, Georgia Tech 1 54 0 0 0 0 16 54 54.00 M.Bellon, Nevada 1 0 18 31 0 0 3 49 49.00 D.Crowdus, Hawaii 1 0 49 0 0 0 3 49 49.00 M.Benson, Florida St. 1 0 39 3 0 0 5 42 42.00 C.Alexander, Georgia Tech 1 41 0 0 0 0 7 41 41.00 C.Ellis, New Mexico 1 0 0 0 0 0 1 41 41.00 S.Red, Nevada 1 30 10 0 0 0 14 40 40.00 B.Schager, Hawaii 1 38 0 0 0 0 10 38 38.00 P.Stone, SMU 1 35 0 0 0 0 5 35 35.00 T.Bruckler, New Mexico 1 0 34 0 0 0 4 34 34.00 D.Dampier, New Mexico 1 34 0 0 0 0 3 34 34.00 J.Knighton, SMU 1 8 26 0 0 0 6 34 34.00 J.Lucas, Florida St. 1 13 5 0 16 0 4 34 34.00 J.Smith, Nevada 1 0 32 0 0 0 4 32 32.00 C.Lane, Georgia Tech 1 0 31 0 0 0 2 31 31.00 T.Mokiao-Atimalala, Hawaii 1 0 30 0 0 0 2 30 30.00 E.Singleton, Georgia Tech 1 10 19 0 0 0 3 29 29.00 N.Rogers, New Mexico 1 26 0 0 0 0 6 26 26.00 R.Davis, New Mexico 1 0 21 0 0 0 3 21 21.00 C.Leary, Georgia Tech 1 0 0 0 20 0 1 20 20.00 K.Smith, SMU 1 0 20 0 0 0 1 20 20.00 M.Hibner, SMU 1 0 19 0 0 0 1 19 19.00 L.Johnson, SMU 1 19 0 0 0 0 9 19 19.00 A.Hayes, Nevada 1 0 0 0 18 0 2 18 18.00 R.Brinson, SMU 1 0 17 0 0 0 3 17 17.00 K.Crawford, Nevada 1 -4 0 0 19 0 2 15 15.00 S.Curtis, Hawaii 1 0 15 0 0 0 2 15 15.00 K.Poitier, Florida St. 1 0 15 0 0 0 1 15 15.00 A.Boyd, Georgia Tech 1 0 14 0 0 0 1 14 14.00 K.DeBlake, Hawaii 1 14 0 0 0 0 2 14 14.00 P.Garwo, Nevada 1 6 8 0 0 0 2 14 14.00 A.Perry, Hawaii 1 0 14 0 0 0 2 14 14.00 N.Avinger, New Mexico 1 0 0 0 0 0 1 13 13.00 K.Morlock, Florida St. 1 0 12 0 0 0 1 12 12.00 J.Brown, Florida St. 1 0 11 0 0 0 2 11 11.00 J.Jacobs, New Mexico 1 5 6 0 0 0 3 11 11.00 J.Hudson, SMU 1 0 10 0 0 0 1 10 10.00 C.Barfield, Hawaii 1 9 0 0 0 0 2 9 9.00 D.Cordero, Hawaii 1 9 0 0 0 0 2 9 9.00 C.Holmes, Florida St. 1 8 0 0 0 0 2 8 8.00 S.Miller, New Mexico 1 0 8 0 0 0 1 8 8.00 K.Pupunu, Hawaii 1 0 8 0 0 0 1 8 8.00 C.Medford, New Mexico 1 0 7 0 0 0 1 7 7.00 D.Uiagalelei, Florida St. 1 7 0 0 0 0 6 7 7.00 J.Henry, Nevada 1 0 5 0 0 0 1 5 5.00 N.Cenacle, Hawaii 1 0 4 0 0 0 1 4 4.00 K.Jennings, SMU 1 4 0 0 0 0 1 4 4.00 Z.Pyron, Georgia Tech 1 1 0 0 0 0 1 1 1.00 J.Sagapolutele, Hawaii 1 1 0 0 0 0 1 1 1.00 N.Trujillo, New Mexico 1 0 1 0 0 0 2 1 1.00 C.Aboud, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Afrookhteh, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Alo-Tupuola, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Arneson, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Arnold, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Aronson, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Ashley, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 N.Ashley, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Babalola, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Baer, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Bailey, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Bailey, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Ball, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Barker, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Bianco, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Bolles, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Boyd, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Bracewell, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Bradford, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Brandt-Epps, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Brewer, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Briski, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Brito, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 S.Brown, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Brown, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Brown, Nevada 1 0 0 0 0 0 1 0 .00 C.Brown, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 N.Burleson, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 N.Burleson, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 W.Burrell, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Burris, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 S.Byrd, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Campbell, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Campbell, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 I.Canion, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 N.Caravallo, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Carrie, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Carter, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Chambers, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Champion, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 N.Chandler, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 I.Chavez, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Cheves, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Combs, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Contreras, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Cooke, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 O.Cooper, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Costello, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Cottrill, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Crossley, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Cruz, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Cryer, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 F.Cypress, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Daffin, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Daniels, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 O.Daniels, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.De Hoyos, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Dean, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Decambra, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Dixon, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 H.Douglass, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 N.Dowdell, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Dozier, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Drake, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 L.Drzewiecki, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Duncan, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Durojaiye, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 W.Edwards, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Efford, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Elko, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 N.Emerson, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 R.Esmon, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Fagan, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Falck, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Farmer, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 L.Felix-Fualalo, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Ferguson, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Finau, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Flagg, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Flowers, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Freeman, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 L.Gallegos, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Geers, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 H.George, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 G.Gillespie, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 E.Gilmour, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 R.Goede, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Gordon, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Gore, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 L.Green, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Greer, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Grigsby, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Gutierrez, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 L.Harpring, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Harrison-Hunte, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Harvey, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 H.Hatch, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 D.Hawkins, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Heimuli, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 Z.Hernandez, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Holaday, New Mexico 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Horning, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Ikahihifo, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 U.Iloh, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Jefferson, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 X.Johnson, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Johnson, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Jones, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 Z.Jones, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Kaio, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 B.Kamoku, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 H.Kaupiko, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 A.Kehm, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Keli’ikipi, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Killam, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Kinchen, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Kluth, Hawaii 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 R.Knight, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Knowles, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 L.Kromenhoek, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.LaGrone, Nevada 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 L.Lagafuaina, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 S.Landrum, Hawaii 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Lantzsch, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 J.Laphen, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 K.Large, SMU 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 M.Lashley, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Lathan, Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 T.Lee, SMU 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 R.Leonard, Florida St. 1 0 0 0 0 0 0 0 .00 C.Lester, Florida St. 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 H.Lockett, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 .00

