Monday’s Olympic Medalists

ATHLETICS

Men’s Pole Vault

GOLD_Armand Duplantis, Sweden

SILVER_Sam Kendricks, United States

BRONZE_Emmanouil Karalis, Greece

Women’s 5000m

GOLD_Beatrice Chebet, Kenya

SILVER_Faith Kipyegon, Kenya

BRONZE_Nadia Battocletti, Italy

BRONZE_Sifan Hassan, Netherlands

Women’s 800m

GOLD_Keely Hodgkinson, Britain

SILVER_Tsige Duguma, Ethiopia

BRONZE_Mary Moraa, Kenya

Women’s Discus Throw

GOLD_Valarie Allman, United States

SILVER_Bin Feng, China

BRONZE_Sandra Elkasevic, Croatia

___

BADMINTON

Men’s Singles

GOLD_Viktor Axelsen, Denmark

SILVER_Kunlavut Vitidsarn, Thailand

BRONZE_Zii Jia Lee, Malaysia

Women’s Singles

GOLD_Se Young An, South Korea

SILVER_Bing Jiao He, China

BRONZE_Gregoria Mariska Tunjung, Indonesia

___

3X3 BASKETBALL

Men

GOLD_Netherlands (Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Worthy de Jong)

SILVER_France (Lucas Dussoulier, Timothe Vergiat, Jules Rambaut, Franck Seguela)

BRONZE_Lithuania (Sarunas Vingelis, Gintautas Matulis, Aurelijus Pukelis, Evaldas Dziaugys)

Women

GOLD_Germany (Marie Reichert, Elisa Mevius, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst)

SILVER_Spain (Vega Gimeno, Sandra Ygueravide, Juana Camilion, Gracia Alonso)

BRONZE_United States (Dearica Hamby, Cierra Burdick, Hailey van Lith, Rhyne Howard)

___

CANOE SLALOM

Men’s Kayak Cross

GOLD_Finn Butcher, New Zealand

SILVER_Joseph Clarke, Britain

BRONZE_Noah Hegge, Germany

Women’s Kayak Cross

GOLD_Noemie Fox, Australia

SILVER_Angele Hug, France

BRONZE_Kimberley Woods, Britain

___

CYCLING TRACK

Women’s Team Sprint

GOLD_Britain (Sophie Capewell, Emma Finucane, Katy Marchant)

SILVER_New Zealand (Ellesse Andrews, Shaane Fulton, Rebecca Petch)

BRONZE_Germany (Lea Friedrich, Pauline Grabosch, Emma Hinze)

___

ARTISTIC GYMNASTICS

Men’s Floor Exercise

GOLD_Carlos Edriel Yulo, Philippines

SILVER_Artem Dolgopyat, Israel

BRONZE_Jake Jarman, Britain

Men’s Horizontal Bar

GOLD_Shinnosuke Oka, Japan

SILVER_Angel Barajas, Colombia

BRONZE_Boheng Zhang, China

BRONZE_Chia-Hung Tang, Taiwan

Men’s Parallel Bars

GOLD_Jingyuan Zou, China

SILVER_Illia Kovtun, Ukraine

BRONZE_Shinnosuke Oka, Japan

Men’s Pommel Horse

GOLD_Rhys Mc Clenaghan, Ireland

SILVER_Nariman Kurbanov, Kazakhstan

BRONZE_Stephen Nedoroscik, United States

Women’s Balance Beam

GOLD_Alice D’Amato, Italy

SILVER_Yaqin Zhou, China

BRONZE_Manila Esposito, Italy

Women’s Floor Exercise

GOLD_Rebeca Andrade, Brazil

SILVER_Simone Biles, United States

BRONZE_Jordan Chiles, United States

___

SHOOTING

25m Rapid Fire Pistol Men

GOLD_Yuehong Li, China

SILVER_Yeongjae Cho, South Korea

BRONZE_Xinjie Wang, China

Skeet Mixed Team

GOLD_Italy (Diana Bacosi, Gabriele Rossetti)

SILVER_United States (Austen Jewell Smith, Vincent Hancock)

BRONZE_China (Yiting Jiang, Jianlin Lyu)

___

SURFING

Men

GOLD_Kauli Vaast, France

SILVER_Jack Robinson, Australia

BRONZE_Gabriel Medina, Brazil

Women

GOLD_Caroline Marks, United States

SILVER_Tatiana Weston-Webb, Brazil

BRONZE_Johanne Defay, France

___

TRIATHLON

Mixed Relay

GOLD_Germany (Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs, Laura Lindemann)

SILVER_United States (Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson, Taylor Knibb)

BRONZE_Britain (Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson, Beth Potter)

