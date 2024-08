Monday’s Olympic Medalists

BADMINTON Women’s Singles GOLD_Se Young An, South Korea SILVER_Bing Jiao He, China BRONZE_Gregoria Mariska Tunjung, Indonesia ___ ARTISTIC GYMNASTICS Men’s…

BADMINTON

Women’s Singles

GOLD_Se Young An, South Korea

SILVER_Bing Jiao He, China

BRONZE_Gregoria Mariska Tunjung, Indonesia

___

ARTISTIC GYMNASTICS

Men’s Parallel Bars

GOLD_Jingyuan Zou, China

SILVER_Illia Kovtun, Ukraine

BRONZE_Shinnosuke Oka, Japan

___

SHOOTING

25m Rapid Fire Pistol Men

GOLD_Yuehong Li, China

SILVER_Yeongjae Cho, South Korea

BRONZE_Xinjie Wang, China

___

TRIATHLON

Mixed Relay

GOLD_Germany (Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs, Laura Lindemann)

SILVER_United States (Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson, Taylor Knibb)

BRONZE_Britain (Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson, Beth Potter)

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.