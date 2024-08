Germany 35, France 34 OT Germany 14 15 6 — 35 France 17 12 5 — 34 Germany_R. Uscins 14,…

Germany 35, France 34 OT

Germany 14 15 6 — 35 France 17 12 5 — 34

Germany_R. Uscins 14, J. Golla 6, S. Heymann 6, J. Knorr 5, R. Dahmke 1, J. Koester 1, L. Mertens 1, C. Steinert 1.

France_D. Mem 10, H. Descat 8, E. Prandi 4, L. Fabregas 3, M. Richardson 3, N. Remili 2, N. Tournat 2, A. Minne 1, V. Porte 1.

Red Cards_None.

Referees_Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Oyvind Togstad, Norway. Per Olesen, Denmark. Felix Ratz, Switzerland. Narcisa Lecusanu, Romania.

