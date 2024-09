Draw list for the UEFA Champions League in its new format of a single-league opening phase

MONACO (AP) — Match pairings drawn Thursday for the UEFA Champions League in its new format of a single-league opening…

MONACO (AP) — Match pairings drawn Thursday for the UEFA Champions League in its new format of a single-league opening phase (fixture dates to be confirmed Saturday):

Top-seeded teams

Real Madrid (Spain) – Home games: Borussia Dortmund (Germany), AC Milan (Italy), Salzburg (Austria), Stuttgart (Germany). Away games: Liverpool (England), Atalanta (Italy), Lille (France), Brest (France).

Manchester City (England) – Home games: Inter Milan (Italy), Club Brugge (Belgium), Feyenoord (Netherlands), Sparta Prague (Czech Republic). Away games: Paris Saint-Germain (France), Juventus (Italy), Sporting Lisbon (Portugal), Slovan Bratislava (Slovakia).

Bayern Munich (Germany) – Home games: Paris Saint-Germain (France), Benfica (Portugal), Dinamo Zagreb (Croatia), Slovan Bratislava (Slovakia). Away games: Barcelona (Spain), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Feyenoord (Netherlands), Aston Villa (England).

Paris Saint-Germain (France) – Home games: Manchester City (England), Atlético Madrid (Spain), PSV Eindhoven (Netherlands), Girona (Spain). Away games: Bayern Munich (Germany), Arsenal (England), Salzburg (Austria), Stuttgart (Germany).

Liverpool (England) – Home games: Real Madrid (Spain), Bayer Leverkusen (Germany), Lille (France), Bologna (Italy). Away games: Leipzig (Germany), AC Milan (Italy), PSV Eindhoven (Netherlands), Girona (Spain).

Inter Milan (Italy) – Home games: Leipzig (Germany), Arsenal (England), Red Star Belgrade (Serbia), Monaco (France). Away games: Manchester City (England), Bayer Leverkusen (Germany), Young Boys (Switzerland), Sparta Prague (Czech Republic).

Borussia Dortmund (Germany) – Home games: Barcelona (Spain), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Celtic (Scotland), Sturm Graz (Austria). Away games: Real Madrid (Spain), Club Brugge (Belgium), Dinamo Zagreb (Croatia), Bologna (Italy).

Leipzig (Germany) – Home games: Liverpool (England), Juventus (Italy), Sporting Lisbon (Portugal), Aston Villa (England). Away games: Inter Milan (Italy), Atlético Madrid (Spain), Celtic (Scotland), Sturm Graz (Austria).

Barcelona (Spain) – Home games: Bayern Munich (Germany), Atalanta (Italy), Young Boys (Switzerland), Brest (France). Away games: Borussia Dortmund (Germany), Benfica (Portugal), Red Star Belgrade (Serbia), Monaco (France).

Second-seeded teams

Bayer Leverkusen (Germany) – Home games: Inter Milan (Italy), AC Milan (Italy), Salzburg (Austria), Sparta Prague (Czech Republic). Away games: Liverpool (England), Atlético Madrid (Spain), Feyenoord (Netherlands), Brest (France).

Atlético Madrid (Spain) – Home games: Leipzig (Germany), Bayer Leverkusen (Germany), Lille (France), Slovan Bratislava (Slovakia). Away games: Paris Saint-Germain (France), Benfica (Portugal), Salzburg (Austria), Sparta Prague (Czech Republic).

Atalanta (Italy) – Home games: Real Madrid (Spain), Arsenal (England), Celtic (Scotland), Sturm Graz (Austria). Away games: Barcelona (Spain), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Young Boys (Switzerland), Stuttgart (Germany).

Juventus (Italy) – Home games: Manchester City (England) Benfica (Portugal), PSV Eindhoven (Netherlands), Stuttgart (Germany). Away games: Leipzig (Germany), Club Brugge (Belgium), Lille (France), Aston Villa (England).

Benfica (Portugal) – Home games: Barcelona (Spain), Atlético Madrid (Spain), Feyenoord (Netherlands), Bologna (Italy). Away games: Bayern Munich (Germany), Juventus (Italy), Red Star Belgrade (Serbia), Monaco (France).

Arsenal (England) – Home games: Paris Saint-Germain (France), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Dinamo Zagreb (Croatia), Monaco (France). Away games: Inter Milan (Italy), Atalanta (Italy), Sporting Lisbon (Portugal), Girona (Spain).

Club Brugge (Belgium) – Home games: Borussia Dortmund (Germany), Juventus (Italy), Sporting Lisbon (Portugal), Aston Villa (England). Away games: Manchester City (England), AC Milan (Italy), Celtic (Scotland), Sturm Graz (Austria).

Shakhtar Donetsk (Ukraine) – Home games: Bayern Munich (Germany), Atalanta (Italy), Young Boys (Switzerland, Brest (France). Away games: Borussia Dortmund (Germany), Arsenal (England), PSV Eindhoven (Netherlands), Bologna (Italy).

AC Milan (Italy) – Home games: Liverpool (England), Club Brugge (Belgium), Red Star Belgrade (Serbia), Girona (Spain). Away games: Real Madrid (Spain), Bayer Leverkusen (Germany), Dinamo Zagreb (Croatia), Slovan Bratislava (Slovakia).

Third-seeded teams

Feyenoord (Netherlands) – Home games: Bayern Munich (Germany), Bayer Leverkusen (Germany), Salzburg (Austria), Sparta Prague (Czech Republic). Away games: Manchester City (England), Benfica (Portugal), Lille (France), Girona (Spain).

Sporting Lisbon (Portugal) – Home games: Manchester City (England), Arsenal (England), Lille (France), Bologna (Italy). Away games: Leipzig (Germany), Club Brugge (Belgium), PSV Eindhoven (Netherlands), Sturm Graz (Austria).

PSV Eindhoven (Netherlands) – Home games: Liverpool (England), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Sporting Lisbon (Portugal), Girona (Spain). Away games: Paris Saint-Germain (France), Juventus (Italy), Red Star Belgrade (Serbia), Brest (France).

Dinamo Zagreb (Croatia) – Home games: Borussia Dortmund (Germany), AC Milan (Italy), Celtic (Scotland), Monaco (France). Away games: Bayern Munich (Germany), Arsenal (England), Salzburg (Austria), Slovan Bratislava (Slovakia).

Salzburg (Austria) – Home games: Paris Saint-Germain (France), Atletico Madrid (Spain), Dinamo Zagreb (Croatia), Brest (France). Away games: Real Madrid (Spain), Bayer Leverkusen (Germany), Feyenoord (Netherlands), Sparta Prague (Czech Republic).

Lille (France) – Home games: Real Madrid (Spain), Juventus (Italy), Feyenoord (Netherlands), Sturm Graz (Austria). Away games: Liverpool (England), Atletico Madrid (Spain), Sporting Lisbon (Portugal), Bologna (Italy).

Red Star Belgrade (Serbia) – Home games: Barcelona (Spain), Benfica (Portugal), PSV Eindhoven (Netherlands), Stuttgart (Germany). Away games: Inter Milan (Italy), AC Milan (Italy), Young Boys (Switzerland), Monaco (France).

Young Boys (Switzerland) – Home games: Inter Milan (Italy), Atalanta (Italy), Red Star Belgrade (Serbia), Aston Villa (England). Away games: Barcelona (Spain), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Celtic (Scotland), Stuttgart (Germany).

Celtic (Scotland) – Home games: Leipzig (Germany), Club Brugge (Belgium), Young Boys (Switzerland), Slovan Bratislava (Slovakia). Away games: Borussia Dortmund (Germany), Atalanta (Italy), Dinamo Zagreb (Croatia), Aston Villa (England).

Fourth-seeded teams

Slovan Bratislava (Slovakia) – Home games: Manchester City (England), AC Milan (Italy), Dinamo Zagreb (Croatia), Stuttgart (Germany). Away games: Bayern Munich (Germany), Atletico Madrid (Spain), Celtic (Scotland), Girona (Spain).

Monaco (France) – Home games: Barcelona (Spain), Benfica (Portugal), Red Star Belgrade (Serbia), Aston Villa (England). Away games: Inter Milan (Italy), Arsenal (England), Dinamo Zagreb (Croatia), Bologna (Italy).

Sparta Prague (Czech Republic) – Home games: Inter Milan (Italy), Atletico Madrid (Spain), Salzburg (Austria), Brest (France). Away games: Manchester City (England), Bayer Leverkusen (Germany), Feyenoord (Netherlands), Stuttgart (Germany).

Aston Villa (England) – Home games: Bayern Munich (Germany), Juventus (Italy), Celtic (Scotland), Bologna (Italy). Away games: Leipzig (Germany), Club Brugge (Belgium), Young Boys (Switzerland), Monaco (France).

Bologna (Italy) – Home games: Borussia Dortmund (Germany), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Lille (France), Monaco (France). Away games: Liverpool (England), Benfica (Portugal), Sporting Lisbon (Portugal), Aston Villa (England).

Girona (Spain) – Home games: Liverpool (England), Arsenal (England), Feyenoord (Netherlands), Slovan Bratislava (Slovakia). Away games: Paris Saint-Germain (France), AC Milan (Italy), PSV Eindhoven (Netherlands), Sturm Graz (Austria).

Stuttgart (Germany) – Home games: Paris Saint-Germain (France), Atalanta (Italy), Young Boys (Switzerland), Sparta Prague (Czech Republic). Away games: Real Madrid (Spain), Juventus (Italy), Red Star Belgrade (Serbia), Slovan Bratislava (Slovakia).

Sturm Graz (Austria) – Home games: Leipzig (Germany), Club Brugge (Belgium), Sporting Lisbon (Portugal), Girona (Spain). Away games: Borussia Dortmund (Germany), Atalanta (Italy), Lille (France), Brest (France).

Brest (France) – Home games: Real Madrid (Spain), Bayer Leverkusen (Germany), PSV Eindhoven (Netherlands), Strum Graz (Austria). Away games: Barcelona (Spain), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Salzburg (Austria), Sparta Prague (Czech Republic).

___

AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.